https://ria.ru/20230514/evrosoyuz-1871655175.html
Премьер Греции пригрозил заблокировать вступление Албании в Евросоюз
Премьер Греции пригрозил заблокировать вступление Албании в Евросоюз - РИА Новости, 14.05.2023
Премьер Греции пригрозил заблокировать вступление Албании в Евросоюз
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что не намерен мириться с арестом представителя греческого национального меньшинства в Албании, подчеркнув,... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T16:29
2023-05-14T16:29
2023-05-14T16:29
в мире
албания
греция
кириакос мицотакис
эди рама
европа
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АФИНЫ, 14 мая - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что не намерен мириться с арестом представителя греческого национального меньшинства в Албании, подчеркнув, что это повлияет на вступление Албании в Евросоюз. Албанская полиция в ночь на пятницу, за два дня до местных выборов, задержала кандидата в мэры городка Химара Фреди Белериса, грека по национальности, по обвинению в подкупе избирателей. Греция назвала обвинения безосновательными и заявила, что Албания "не идет по европейскому пути", Тирана же потребовала от Греции не вмешиваться во внутренние дела и в правосудие. На предвыборной пресс-конференции премьера Греции в воскресенье журналист сказал, что "атмосфера доброй дружбы и добрососедства, которая, как мы думали, существовала между двумя странами", была нарушена, и спросил, сохранятся ли добрососедские отношения с Албанией и с албанским коллегой Эди Рамой после ареста грека в Химаре. "То, что случилось с Фреди Белерисом, неприемлемо, немыслимо, чтобы за два дня до выборов кандидат в мэры, представитель греческого национального меньшинства, находился в заключении в столь чувствительном районе, как Химара", - сказал Мицотакис. Он заявил, что был первым премьер-министром Греции, который посетил Химару, и там пообещал, что Греция всегда будет помогать греческому национальному меньшинству. "И я совершенно ясно дал понять премьер-министру Албании, что в этом вопросе мы не приемлем отклонений ни от верховенства закона, ни от европейского пути, который требует уважения к признанным меньшинствам. Говоря более четко: Албания должна очень хорошо знать, что если такая политика будет продолжаться, это повлияет на наши двусторонние отношения и путь Албании в Европу. Я не собираюсь мириться с таким поведением в отношении меньшинства за 48 часов до выборов", - сказал Мицотакис. Он выразил надежду, что это дело разрешится как можно скорее. "Это окажет значительное влияние на греко-албанские отношения, но также окажет значительное влияние на путь, по которому Албания хочет идти и который мы как страна поддерживаем, путь к европейской семье", - заявил Мицотакис.
https://ria.ru/20230503/konflikt-1869309504.html
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в мире, албания, греция, кириакос мицотакис, эди рама, европа
В мире, Албания, Греция, Кириакос Мицотакис, Эди Рама, Европа
Премьер Греции пригрозил заблокировать вступление Албании в Евросоюз
Премьер Греции Мицотакис пригрозил заблокировать вступление Албании в Евросоюз
АФИНЫ, 14 мая - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что не намерен мириться с арестом представителя греческого национального меньшинства в Албании, подчеркнув, что это повлияет на вступление Албании в Евросоюз.
Албанская полиция в ночь на пятницу, за два дня до местных выборов, задержала кандидата в мэры городка Химара Фреди Белериса, грека по национальности, по обвинению в подкупе избирателей. Греция назвала обвинения безосновательными и заявила, что Албания "не идет по европейскому пути", Тирана же потребовала от Греции не вмешиваться во внутренние дела и в правосудие.
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На предвыборной пресс-конференции премьера Греции в воскресенье журналист сказал, что "атмосфера доброй дружбы и добрососедства, которая, как мы думали, существовала между двумя странами", была нарушена, и спросил, сохранятся ли добрососедские отношения с Албанией и с албанским коллегой Эди Рамой
после ареста грека в Химаре.
"То, что случилось с Фреди Белерисом, неприемлемо, немыслимо, чтобы за два дня до выборов кандидат в мэры, представитель греческого национального меньшинства, находился в заключении в столь чувствительном районе, как Химара", - сказал Мицотакис.
Он заявил, что был первым премьер-министром Греции, который посетил Химару, и там пообещал, что Греция всегда будет помогать греческому национальному меньшинству.
"И я совершенно ясно дал понять премьер-министру Албании, что в этом вопросе мы не приемлем отклонений ни от верховенства закона, ни от европейского пути, который требует уважения к признанным меньшинствам. Говоря более четко: Албания должна очень хорошо знать, что если такая политика будет продолжаться, это повлияет на наши двусторонние отношения и путь Албании в Европу
. Я не собираюсь мириться с таким поведением в отношении меньшинства за 48 часов до выборов", - сказал Мицотакис.
Он выразил надежду, что это дело разрешится как можно скорее.
"Это окажет значительное влияние на греко-албанские отношения, но также окажет значительное влияние на путь, по которому Албания хочет идти и который мы как страна поддерживаем, путь к европейской семье", - заявил Мицотакис.
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