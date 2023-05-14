https://ria.ru/20230514/dtp-1871631790.html
В Волгограде "Газель" врезалась в автобус на остановке, есть пострадавшие
В Волгограде "Газель" врезалась в автобус на остановке, есть пострадавшие - РИА Новости, 14.05.2023
В Волгограде "Газель" врезалась в автобус на остановке, есть пострадавшие
Двое взрослых и один ребенок пострадали при столкновении грузовой "Газели" с автобусом на остановке в Волгограде, сообщили в ГУ МВД по области. РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T14:01
2023-05-14T14:01
2023-05-14T14:01
происшествия
волгоград
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ВОЛГОГРАД, 14 мая – РИА Новости. Двое взрослых и один ребенок пострадали при столкновении грузовой "Газели" с автобусом на остановке в Волгограде, сообщили в ГУ МВД по области. По информации ведомства, днем в воскресенье в Кировском районе Волгограда "Газель" выехала на встречную полосу и врезалась в автобус, который остановился на остановке, чтобы высадить пассажиров.
https://ria.ru/20230513/dtp-1871477084.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоград
В Волгограде "Газель" врезалась в автобус на остановке, есть пострадавшие
Грузовая "Газель" врезалась в автобус на остановке в Волгограде, три человека пострадали
ВОЛГОГРАД, 14 мая – РИА Новости. Двое взрослых и один ребенок пострадали при столкновении грузовой "Газели" с автобусом на остановке в Волгограде, сообщили в ГУ МВД по области.
По информации ведомства, днем в воскресенье в Кировском районе Волгограда "Газель" выехала на встречную полосу и врезалась в автобус, который остановился на остановке, чтобы высадить пассажиров.
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"В результате ДТП в больницу доставлен пассажир автобуса 2011 года рождения с закрытой черепно-мозговой травмой, а также водитель "Газели" и его пассажир", - сообщили в полиции.
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