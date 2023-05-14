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В Волгограде "Газель" врезалась в автобус на остановке, есть пострадавшие - РИА Новости, 14.05.2023
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14:01 14.05.2023
https://ria.ru/20230514/dtp-1871631790.html
В Волгограде "Газель" врезалась в автобус на остановке, есть пострадавшие
В Волгограде "Газель" врезалась в автобус на остановке, есть пострадавшие - РИА Новости, 14.05.2023
В Волгограде "Газель" врезалась в автобус на остановке, есть пострадавшие
Двое взрослых и один ребенок пострадали при столкновении грузовой "Газели" с автобусом на остановке в Волгограде, сообщили в ГУ МВД по области. РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T14:01
2023-05-14T14:01
происшествия
волгоград
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ВОЛГОГРАД, 14 мая – РИА Новости. Двое взрослых и один ребенок пострадали при столкновении грузовой "Газели" с автобусом на остановке в Волгограде, сообщили в ГУ МВД по области. По информации ведомства, днем в воскресенье в Кировском районе Волгограда "Газель" выехала на встречную полосу и врезалась в автобус, который остановился на остановке, чтобы высадить пассажиров.
https://ria.ru/20230513/dtp-1871477084.html
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происшествия, волгоград
Происшествия, Волгоград
В Волгограде "Газель" врезалась в автобус на остановке, есть пострадавшие

Грузовая "Газель" врезалась в автобус на остановке в Волгограде, три человека пострадали

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 14 мая – РИА Новости. Двое взрослых и один ребенок пострадали при столкновении грузовой "Газели" с автобусом на остановке в Волгограде, сообщили в ГУ МВД по области.
По информации ведомства, днем в воскресенье в Кировском районе Волгограда "Газель" выехала на встречную полосу и врезалась в автобус, который остановился на остановке, чтобы высадить пассажиров.
«
"В результате ДТП в больницу доставлен пассажир автобуса 2011 года рождения с закрытой черепно-мозговой травмой, а также водитель "Газели" и его пассажир", - сообщили в полиции.
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13 мая, 10:43
 
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