https://ria.ru/20230514/dtp-1871631790.html

В Волгограде "Газель" врезалась в автобус на остановке, есть пострадавшие

В Волгограде "Газель" врезалась в автобус на остановке, есть пострадавшие - РИА Новости, 14.05.2023

В Волгограде "Газель" врезалась в автобус на остановке, есть пострадавшие

Двое взрослых и один ребенок пострадали при столкновении грузовой "Газели" с автобусом на остановке в Волгограде, сообщили в ГУ МВД по области. РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T14:01

2023-05-14T14:01

2023-05-14T14:01

происшествия

волгоград

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126653_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_397b4daf56fcea2faeee50b86a70ff7d.jpg

ВОЛГОГРАД, 14 мая – РИА Новости. Двое взрослых и один ребенок пострадали при столкновении грузовой "Газели" с автобусом на остановке в Волгограде, сообщили в ГУ МВД по области. По информации ведомства, днем в воскресенье в Кировском районе Волгограда "Газель" выехала на встречную полосу и врезалась в автобус, который остановился на остановке, чтобы высадить пассажиров.

https://ria.ru/20230513/dtp-1871477084.html

волгоград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, волгоград