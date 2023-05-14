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Эксперт заявил о снижении цен на дроны в России - РИА Новости, 14.05.2023
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09:53 14.05.2023
https://ria.ru/20230514/drony-1871600431.html
Эксперт заявил о снижении цен на дроны в России
Эксперт заявил о снижении цен на дроны в России - РИА Новости, 14.05.2023
Эксперт заявил о снижении цен на дроны в России
Стоимость беспилотников в России после ограничения их полетов в ряде регионов страны снизилась, однако продавать их владельцы не торопятся, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T09:53
2023-05-14T09:53
россия
технологии
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Стоимость беспилотников в России после ограничения их полетов в ряде регионов страны снизилась, однако продавать их владельцы не торопятся, сообщил РИА Новости первый заместитель генерального директора, сооснователь компании "Флай Дрон" (компания-участник рынка НТИ "Аэронет") Александр Каниовский. Кремль 3 мая заявил, что ночью киевским режимом совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ. Президента не было в Кремле в момент попытки атаки Кремля беспилотниками. В Москве с того же дня ввели запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов, под запрет на запуск не попали только беспилотники, используемые по решению органов госвласти, сообщал мэр столицы Сергей Собянин. Кроме того, на данный момент ограничения на полеты дронов введены во многих регионах РФ. "Цены на беспилотники сейчас, действительно, снизились. Но не в связи с массовыми распродажами бывших в употреблении дронов. В реальности такого явления на соответствующих платформах не наблюдается. Основная же причина текущего ценового тренда – временно отсутствующий в связи с запретами на полеты спрос на БВС", - сказал Каниовский. Многие, отмечает эксперт, пока просто отложили покупку коптера - даже с учетом возможной скидки это далеко не маленькие деньги, а летать свободно возможности нет. "В тоже время "действующие" владельцы не торопятся сбывать с рук свои аппараты. Это бессмысленно. Ведь сейчас продать получится только задешево, а потом, если что, снова покупать придется уже задорого. Сколько бы ни длились запреты – дрон не является скоропортящимся товаром, и "лежа в закромах" не требует каких-либо вложений", - добавил Каниовский. Интернет-сервис сравнения цен Price.ru сообщил РИА Новости, что спрос в интернет-магазинах на покупку квадрокоптеров сократился на 8,5% в первую неделю мая (1-7 мая) относительно недели ранее (24-30 апреля). При этом спрос на квадрокоптеры в онлайне снизился на 20% еще в апреле текущего года относительно того же периода годом ранее.
https://ria.ru/20230513/bpla-1871572292.html
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россия, технологии
Россия, Технологии
Эксперт заявил о снижении цен на дроны в России

Эксперт Каниовский: цены на дроны в России снизились после ограничения их полетов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗнак "Бесполетная зона" на Красной площади в Москве
Знак Бесполетная зона на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Знак "Бесполетная зона" на Красной площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Стоимость беспилотников в России после ограничения их полетов в ряде регионов страны снизилась, однако продавать их владельцы не торопятся, сообщил РИА Новости первый заместитель генерального директора, сооснователь компании "Флай Дрон" (компания-участник рынка НТИ "Аэронет") Александр Каниовский.
Кремль 3 мая заявил, что ночью киевским режимом совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ. Президента не было в Кремле в момент попытки атаки Кремля беспилотниками. В Москве с того же дня ввели запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов, под запрет на запуск не попали только беспилотники, используемые по решению органов госвласти, сообщал мэр столицы Сергей Собянин. Кроме того, на данный момент ограничения на полеты дронов введены во многих регионах РФ.
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"Цены на беспилотники сейчас, действительно, снизились. Но не в связи с массовыми распродажами бывших в употреблении дронов. В реальности такого явления на соответствующих платформах не наблюдается. Основная же причина текущего ценового тренда – временно отсутствующий в связи с запретами на полеты спрос на БВС", - сказал Каниовский.
Многие, отмечает эксперт, пока просто отложили покупку коптера - даже с учетом возможной скидки это далеко не маленькие деньги, а летать свободно возможности нет.
"В тоже время "действующие" владельцы не торопятся сбывать с рук свои аппараты. Это бессмысленно. Ведь сейчас продать получится только задешево, а потом, если что, снова покупать придется уже задорого. Сколько бы ни длились запреты – дрон не является скоропортящимся товаром, и "лежа в закромах" не требует каких-либо вложений", - добавил Каниовский.
Интернет-сервис сравнения цен Price.ru сообщил РИА Новости, что спрос в интернет-магазинах на покупку квадрокоптеров сократился на 8,5% в первую неделю мая (1-7 мая) относительно недели ранее (24-30 апреля). При этом спрос на квадрокоптеры в онлайне снизился на 20% еще в апреле текущего года относительно того же периода годом ранее.
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