https://ria.ru/20230514/blagoveschensk-1871646530.html

Первый трамвайный маршрут предложили запустить в Благовещенске

Первый трамвайный маршрут предложили запустить в Благовещенске - РИА Новости, 14.05.2023

Первый трамвайный маршрут предложили запустить в Благовещенске

Мастер-план развития столицы Амурской области – Благовещенска представили помощнику президента РФ Максиму Орешкину, одно из новых решений для города –... РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T15:26

2023-05-14T15:26

2023-05-14T15:26

благовещенск

белогорск

свободный

василий орлов (губернатор)

максим орешкин

амурская область

россия

общество

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 мая – РИА Новости. Мастер-план развития столицы Амурской области – Благовещенска представили помощнику президента РФ Максиму Орешкину, одно из новых решений для города – трамвайный маршрут от северного микрорайона до таможни с выходом на новую намывную территорию реки Амур "Золотая миля", сообщает корреспондент РИА Новости. Кроме Благовещенска, во время визита Орешкина в Приамурье представили мастер-планы ещё двух крупных амурских городов – Белогорска и Свободного. Как отметил губернатор региона Василий Орлов в ходе общения с журналистами, по каждому городу определены несколько вариантов развития – базовый, интенсивный, и "супер-вариант". "Этой поездке предшествовала работа многих десятков людей, тысячи листов бумаги, год работы, действительно изученное экспертами каждое муниципальное образование, каждый город. По сути, что такое мастер план – это определение судьбы каждого города на ближайшую перспективу. По каждому городу определены несколько вариантов развития – базовый, интенсивный, и так скажем "супер-вариант" развития. Определены краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные проекты, чтобы воплотить эти мастер-планы в жизнь. По каждому городу есть понятная задача, понятная перспектива, при поддержке Максима Станиславовича, при поддержке президента уверен, что мы все эти планы реализуем", - сказал Орлов. Глава региона отметил, что каждый план - это около 1200 страниц. Ключевые моменты в отношении Благовещенска – это его уникальное расположение. Близость с Китаем – это туризм, международная ТОР, развитие предмостовой зоны, отметил Орлов. Также это энергетика и газификация города, с постепенным переводом Благовещенской ТЭЦ на газ и строительство новых газовых котельных. Это целый ряд "крупных пятен застройки" через программу "Комплексного развития территорий", проекты "Лазурный берег", "Серебряная миля", где планируется большое количество современного жилья. Один из вопросов касался развития общественного транспорта Благовещенска. "Сегодня обсуждали с Максимом Станиславовичем тему корректировки транспортной схемы обслуживания населения города Благовещенска. Если сегодня она фактически базируется только на автобусах, то в ближайшее время мы проработаем и включим дополнительно решение о запуске трамвайного маршрута, который будет пользоваться железнодорожными путями. Соответствующее поручение Минтрансу уже дано. По сути этот маршрут свяжет северный микрорайон, "Лазурный берег" на берегу реки Зея и будет практически доходить до таможни с выходом на "Золотую милю". Но естественно для этого нужна дополнительно техническая проработка. Такие примеры в ведущих российских городах имеются, поэтому обязательно таким советом воспользуемся и обязательно включим в транспортную схему", - рассказал Орлов.

https://ria.ru/20230511/kitay-1871051135.html

https://ria.ru/20230403/ekskursiya-1862593273.html

https://ria.ru/20230502/zhile-1869038098.html

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свободный

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благовещенск, белогорск, свободный, василий орлов (губернатор), максим орешкин, амурская область, россия, общество