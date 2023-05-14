https://ria.ru/20230514/berlin-1871578794.html

"Прощальные гастроли". В Сети дали совет Зеленскому после приезда в Берлин

"Прощальные гастроли". В Сети дали совет Зеленскому после приезда в Берлин - РИА Новости, 14.05.2023

"Прощальные гастроли". В Сети дали совет Зеленскому после приезда в Берлин

Пользователи Twitter раскритиковали Владимира Зеленского после слов о визите в Германию. РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T02:45

2023-05-14T02:45

2023-05-14T03:27

в мире

берлин (город)

украина

владимир зеленский

евросоюз

германия

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали Владимира Зеленского после слов о визите в Германию."Уже в Берлине. Оружие. Мощный пакет. Противовоздушная оборона. Реконструкция. ЕС. НАТО. Безопасность." — написал он.Пост Зеленского стал поводом для шуток, а некоторые юзеры и вовсе посоветовали ему вернуться на Украину."Мужчина. Женщина. Человек. Камера. Телевизор." — сыронизировал пользователь."Они должны арестовать тебя, мошенник", — написал второй."Прощальные гастроли Зеленского", — съязвил третий."Езжай домой!" — добавил юзер."Это все не имеет значения. Переговоры были бы более благоразумными", — заключили участники дискуссии.Накануне Зеленский посетил Рим, где встретился с президентом и премьером Италии, а также папой римским.Ранее немецкие СМИ писали, что украинский лидер отправится с визитом Берлин, где встретится с канцлером Германии Олафом Шольцем, после чего направится в город Аахен, где ему вручат Международную премию имени Карла Великого.

https://ria.ru/20230513/zelenskiy-1871566191.html

https://ria.ru/20230513/zelenskiy-1871556632.html

берлин (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, берлин (город), украина, владимир зеленский, евросоюз, германия