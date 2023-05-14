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"Прощальные гастроли". В Сети дали совет Зеленскому после приезда в Берлин - РИА Новости, 14.05.2023
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02:45 14.05.2023 (обновлено: 03:27 14.05.2023)
https://ria.ru/20230514/berlin-1871578794.html
"Прощальные гастроли". В Сети дали совет Зеленскому после приезда в Берлин
"Прощальные гастроли". В Сети дали совет Зеленскому после приезда в Берлин - РИА Новости, 14.05.2023
"Прощальные гастроли". В Сети дали совет Зеленскому после приезда в Берлин
Пользователи Twitter раскритиковали Владимира Зеленского после слов о визите в Германию. РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T02:45
2023-05-14T03:27
в мире
берлин (город)
украина
владимир зеленский
евросоюз
германия
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали Владимира Зеленского после слов о визите в Германию."Уже в Берлине. Оружие. Мощный пакет. Противовоздушная оборона. Реконструкция. ЕС. НАТО. Безопасность." — написал он.Пост Зеленского стал поводом для шуток, а некоторые юзеры и вовсе посоветовали ему вернуться на Украину."Мужчина. Женщина. Человек. Камера. Телевизор." — сыронизировал пользователь."Они должны арестовать тебя, мошенник", — написал второй."Прощальные гастроли Зеленского", — съязвил третий."Езжай домой!" — добавил юзер."Это все не имеет значения. Переговоры были бы более благоразумными", — заключили участники дискуссии.Накануне Зеленский посетил Рим, где встретился с президентом и премьером Италии, а также папой римским.Ранее немецкие СМИ писали, что украинский лидер отправится с визитом Берлин, где встретится с канцлером Германии Олафом Шольцем, после чего направится в город Аахен, где ему вручат Международную премию имени Карла Великого.
https://ria.ru/20230513/zelenskiy-1871566191.html
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в мире, берлин (город), украина, владимир зеленский, евросоюз, германия
В мире, Берлин (город), Украина, Владимир Зеленский, Евросоюз, Германия
"Прощальные гастроли". В Сети дали совет Зеленскому после приезда в Берлин

Пользователи Twitter посоветовали Зеленскому вернуться домой после слов о приезде в Берлин

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали Владимира Зеленского после слов о визите в Германию.
"Уже в Берлине. Оружие. Мощный пакет. Противовоздушная оборона. Реконструкция. ЕС. НАТО. Безопасность." — написал он.
Пост Зеленского стал поводом для шуток, а некоторые юзеры и вовсе посоветовали ему вернуться на Украину.
"Мужчина. Женщина. Человек. Камера. Телевизор." — сыронизировал пользователь.
"Они должны арестовать тебя, мошенник", — написал второй.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Риме, Италия - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
Зеленский заявил, что Киев не нуждается в посредничестве Ватикана
Вчера, 22:46
"Прощальные гастроли Зеленского", — съязвил третий.
"Езжай домой!" — добавил юзер.
"Это все не имеет значения. Переговоры были бы более благоразумными", — заключили участники дискуссии.
Накануне Зеленский посетил Рим, где встретился с президентом и премьером Италии, а также папой римским.
Ранее немецкие СМИ писали, что украинский лидер отправится с визитом Берлин, где встретится с канцлером Германии Олафом Шольцем, после чего направится в город Аахен, где ему вручат Международную премию имени Карла Великого.
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