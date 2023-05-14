https://ria.ru/20230514/berlin-1871578794.html
"Прощальные гастроли". В Сети дали совет Зеленскому после приезда в Берлин
"Прощальные гастроли". В Сети дали совет Зеленскому после приезда в Берлин - РИА Новости, 14.05.2023
"Прощальные гастроли". В Сети дали совет Зеленскому после приезда в Берлин
Пользователи Twitter раскритиковали Владимира Зеленского после слов о визите в Германию. РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T02:45
2023-05-14T02:45
2023-05-14T03:27
в мире
берлин (город)
украина
владимир зеленский
евросоюз
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/01/1862388198_0:235:3071:1962_1920x0_80_0_0_379ad4467975e863378022dcabc9b3df.jpg
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали Владимира Зеленского после слов о визите в Германию."Уже в Берлине. Оружие. Мощный пакет. Противовоздушная оборона. Реконструкция. ЕС. НАТО. Безопасность." — написал он.Пост Зеленского стал поводом для шуток, а некоторые юзеры и вовсе посоветовали ему вернуться на Украину."Мужчина. Женщина. Человек. Камера. Телевизор." — сыронизировал пользователь."Они должны арестовать тебя, мошенник", — написал второй."Прощальные гастроли Зеленского", — съязвил третий."Езжай домой!" — добавил юзер."Это все не имеет значения. Переговоры были бы более благоразумными", — заключили участники дискуссии.Накануне Зеленский посетил Рим, где встретился с президентом и премьером Италии, а также папой римским.Ранее немецкие СМИ писали, что украинский лидер отправится с визитом Берлин, где встретится с канцлером Германии Олафом Шольцем, после чего направится в город Аахен, где ему вручат Международную премию имени Карла Великого.
https://ria.ru/20230513/zelenskiy-1871566191.html
https://ria.ru/20230513/zelenskiy-1871556632.html
берлин (город)
украина
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/01/1862388198_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c579535f27cb9f582076a7cb9f5985a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, берлин (город), украина, владимир зеленский, евросоюз, германия
В мире, Берлин (город), Украина, Владимир Зеленский, Евросоюз, Германия
"Прощальные гастроли". В Сети дали совет Зеленскому после приезда в Берлин
Пользователи Twitter посоветовали Зеленскому вернуться домой после слов о приезде в Берлин