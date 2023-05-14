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В Армении обрушилась башня монастыря Ахпат, включенного в список ЮНЕСКО

В Армении обрушилась башня монастыря Ахпат, включенного в список ЮНЕСКО - РИА Новости, 14.05.2023

В Армении обрушилась башня монастыря Ахпат, включенного в список ЮНЕСКО

Башня крепостной стены расположенного на севере Армении монастырского комплекса X века Ахпат обрушилась днём в воскресенье, сообщили в спасательной службе МВД... РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T17:59

2023-05-14T17:59

2023-05-14T17:59

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лорийская область

юнеско

ереван

в мире

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ЕРЕВАН, 14 мая - РИА Новости. Башня крепостной стены расположенного на севере Армении монастырского комплекса X века Ахпат обрушилась днём в воскресенье, сообщили в спасательной службе МВД страны. По данным ведомства, сообщение о происшествии поступило в центр кризисного управления Лорийской области в 11.30 мск. На место выехал отряд пожарных спасателей. "Выяснилось, что частично обрушились 12 квадратных метров одной из башен крепостной стены монастырского комплекса Ахпат (в 165 километрах от Еревана - ред.) общей площадью 20 квадратных метров. Есть опасность обрушения оставшейся части. Пострадавших нет", - отмечается в телеграм-канале службы. По данным пресс-службы, спасатели разграничили территорию. Расположенный в Лорийской области Армении монастырский комплекс Ахпат был основан в конце X века. Являлся одним из духовно-культурных центров средневековой Армении. Включены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

https://ria.ru/20230206/krepost-1849943746.html

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армения, лорийская область, юнеско, ереван, в мире