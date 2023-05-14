Рейтинг@Mail.ru
В Армении обрушилась башня монастыря Ахпат, включенного в список ЮНЕСКО - РИА Новости, 14.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:59 14.05.2023
https://ria.ru/20230514/bashnya-1871669189.html
В Армении обрушилась башня монастыря Ахпат, включенного в список ЮНЕСКО
В Армении обрушилась башня монастыря Ахпат, включенного в список ЮНЕСКО - РИА Новости, 14.05.2023
В Армении обрушилась башня монастыря Ахпат, включенного в список ЮНЕСКО
Башня крепостной стены расположенного на севере Армении монастырского комплекса X века Ахпат обрушилась днём в воскресенье, сообщили в спасательной службе МВД... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T17:59
2023-05-14T17:59
армения
лорийская область
юнеско
ереван
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155541/44/1555414424_0:354:2047:1505_1920x0_80_0_0_234212dc7d8a35baaa98e10d4ee21b7d.jpg
ЕРЕВАН, 14 мая - РИА Новости. Башня крепостной стены расположенного на севере Армении монастырского комплекса X века Ахпат обрушилась днём в воскресенье, сообщили в спасательной службе МВД страны. По данным ведомства, сообщение о происшествии поступило в центр кризисного управления Лорийской области в 11.30 мск. На место выехал отряд пожарных спасателей. "Выяснилось, что частично обрушились 12 квадратных метров одной из башен крепостной стены монастырского комплекса Ахпат (в 165 километрах от Еревана - ред.) общей площадью 20 квадратных метров. Есть опасность обрушения оставшейся части. Пострадавших нет", - отмечается в телеграм-канале службы. По данным пресс-службы, спасатели разграничили территорию. Расположенный в Лорийской области Армении монастырский комплекс Ахпат был основан в конце X века. Являлся одним из духовно-культурных центров средневековой Армении. Включены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
https://ria.ru/20230206/krepost-1849943746.html
армения
лорийская область
ереван
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155541/44/1555414424_0:162:2047:1697_1920x0_80_0_0_5f11d4aae19ae2ff7cf09d15907daea1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
армения, лорийская область, юнеско, ереван, в мире
Армения, Лорийская область, ЮНЕСКО, Ереван, В мире
В Армении обрушилась башня монастыря Ахпат, включенного в список ЮНЕСКО

В Армении обрушилась башня монастыря Ахпат, включенного в список наследия ЮНЕСКО

© РИА Новости / Тункель | Перейти в медиабанкАхпатский монастырь и колокольня в селе Ахпат на севере Армении
Ахпатский монастырь и колокольня в селе Ахпат на севере Армении - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© РИА Новости / Тункель
Перейти в медиабанк
Ахпатский монастырь и колокольня в селе Ахпат на севере Армении. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 14 мая - РИА Новости. Башня крепостной стены расположенного на севере Армении монастырского комплекса X века Ахпат обрушилась днём в воскресенье, сообщили в спасательной службе МВД страны.
По данным ведомства, сообщение о происшествии поступило в центр кризисного управления Лорийской области в 11.30 мск. На место выехал отряд пожарных спасателей.
"Выяснилось, что частично обрушились 12 квадратных метров одной из башен крепостной стены монастырского комплекса Ахпат (в 165 километрах от Еревана - ред.) общей площадью 20 квадратных метров. Есть опасность обрушения оставшейся части. Пострадавших нет", - отмечается в телеграм-канале службы.
По данным пресс-службы, спасатели разграничили территорию.
Расположенный в Лорийской области Армении монастырский комплекс Ахпат был основан в конце X века. Являлся одним из духовно-культурных центров средневековой Армении. Включены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Последствия землетрясения в Турции - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
Землетрясение разрушило историческую крепость Газиантепа в Турции
6 февраля, 09:31
 
АрменияЛорийская областьЮНЕСКОЕреванВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала