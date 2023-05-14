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В Армении обрушилась башня монастыря Ахпат, включенного в список ЮНЕСКО
В Армении обрушилась башня монастыря Ахпат, включенного в список ЮНЕСКО - РИА Новости, 14.05.2023
В Армении обрушилась башня монастыря Ахпат, включенного в список ЮНЕСКО
Башня крепостной стены расположенного на севере Армении монастырского комплекса X века Ахпат обрушилась днём в воскресенье, сообщили в спасательной службе МВД... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T17:59
2023-05-14T17:59
2023-05-14T17:59
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ЕРЕВАН, 14 мая - РИА Новости. Башня крепостной стены расположенного на севере Армении монастырского комплекса X века Ахпат обрушилась днём в воскресенье, сообщили в спасательной службе МВД страны. По данным ведомства, сообщение о происшествии поступило в центр кризисного управления Лорийской области в 11.30 мск. На место выехал отряд пожарных спасателей. "Выяснилось, что частично обрушились 12 квадратных метров одной из башен крепостной стены монастырского комплекса Ахпат (в 165 километрах от Еревана - ред.) общей площадью 20 квадратных метров. Есть опасность обрушения оставшейся части. Пострадавших нет", - отмечается в телеграм-канале службы. По данным пресс-службы, спасатели разграничили территорию. Расположенный в Лорийской области Армении монастырский комплекс Ахпат был основан в конце X века. Являлся одним из духовно-культурных центров средневековой Армении. Включены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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армения, лорийская область, юнеско, ереван, в мире
Армения, Лорийская область, ЮНЕСКО, Ереван, В мире
В Армении обрушилась башня монастыря Ахпат, включенного в список ЮНЕСКО
В Армении обрушилась башня монастыря Ахпат, включенного в список наследия ЮНЕСКО
ЕРЕВАН, 14 мая - РИА Новости. Башня крепостной стены расположенного на севере Армении монастырского комплекса X века Ахпат обрушилась днём в воскресенье, сообщили в спасательной службе МВД страны.
По данным ведомства, сообщение о происшествии поступило в центр кризисного управления Лорийской области в 11.30 мск. На место выехал отряд пожарных спасателей.
"Выяснилось, что частично обрушились 12 квадратных метров одной из башен крепостной стены монастырского комплекса Ахпат (в 165 километрах от Еревана - ред.) общей площадью 20 квадратных метров. Есть опасность обрушения оставшейся части. Пострадавших нет", - отмечается в телеграм-канале службы.
По данным пресс-службы, спасатели разграничили территорию.
Расположенный в Лорийской области Армении монастырский комплекс Ахпат был основан в конце X века. Являлся одним из духовно-культурных центров средневековой Армении. Включены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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