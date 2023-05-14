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В Запорожской области нанесли авиаудар по позициям украинских войск - РИА Новости, 14.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:27 14.05.2023
https://ria.ru/20230514/aviaudar-1871614708.html
В Запорожской области нанесли авиаудар по позициям украинских войск
В Запорожской области нанесли авиаудар по позициям украинских войск - РИА Новости, 14.05.2023
В Запорожской области нанесли авиаудар по позициям украинских войск
Авиаудар по позициям украинских войск нанесен в Запорожской области в районе города Гуляйполе, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T11:27
2023-05-14T11:27
специальная военная операция на украине
запорожская область
владимир рогов
безопасность
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости. Авиаудар по позициям украинских войск нанесен в Запорожской области в районе города Гуляйполе, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, российские военные продолжают наносить упреждающие удары по позициям украинских войск с целью не допустить скопления техники и боеприпасов на линии боевого соприкосновения. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230514/rotatsiya-1871602444.html
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запорожская область, владимир рогов, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Владимир Рогов, Безопасность, Вооруженные силы РФ
В Запорожской области нанесли авиаудар по позициям украинских войск

Рогов сообщил об авиаударе по позициям украинских войск в Запорожской области

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСамолет Су-25 "Грач", задействованный в специальной военной операции
Самолет Су-25 Грач, задействованный в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© РИА Новости
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Самолет Су-25 "Грач", задействованный в специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости. Авиаудар по позициям украинских войск нанесен в Запорожской области в районе города Гуляйполе, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
«
"Авиация отработала планирующими бомбами по позициям противника в районе города Гуляйполе. Есть попадания по целям - местам дислокации боевиков ВСУ, а также складам с оружием и боеприпасами", - сказал Рогов.
Военнослужащий ВС России у самоходной артиллерийской установки - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
В Харьковской области артиллерия сорвала две ротации украинских военных
Вчера, 10:09
По его словам, российские военные продолжают наносить упреждающие удары по позициям украинских войск с целью не допустить скопления техники и боеприпасов на линии боевого соприкосновения.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
13 мая, 17:18
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.05.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВладимир РоговБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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