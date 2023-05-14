https://ria.ru/20230514/arenda-1871651287.html

"Ъ": в Москве и Санкт-Петербурге возвращается арендный спрос

"Ъ": в Москве и Санкт-Петербурге возвращается арендный спрос - РИА Новости, 14.05.2023

"Ъ": в Москве и Санкт-Петербурге возвращается арендный спрос

Рынки коммерческой недвижимости постепенно восстанавливаются, пишет "Коммерсантъ". РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T15:56

2023-05-14T15:56

2023-05-14T15:56

экономика

коммерческая недвижимость

москва

санкт-петербург

россия

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Рынки коммерческой недвижимости постепенно восстанавливаются, пишет "Коммерсантъ"."Показатель Mall Index (отражает количество посетителей на тысячу квадратных метров торговых площадей – Прим. Ред.) в Москве на неделе 1–7 мая превысил показатель за аналогичный период прошлого года на 2%, в Санкт-Петербурге — на 4%", - сообщает издание.Региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева объяснила, что на места ушедших из России брендов приходят локальные компании и международные ритейлеры.В Москве, сообщается в материале, арендаторы сохраняют свою активность. В Санкт-Петербурге сейчас вакантно около 10% площадей."Хотя в общей сложности с апреля 2022 года по конец марта 2023 года в городе открылось 108 новых торговых точек, это ниже показателя за предыдущий год — 126. Но и количество закрытий за аналогичный период сократилось со 115 до 93", - подчеркивает "Коммерсантъ".В целом показатели будут стабильными и резкие падения не ожидаются, подытожил автор.

https://ria.ru/20230407/arenda-1863750703.html

https://ria.ru/20230323/zemlya-1860086618.html

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экономика, коммерческая недвижимость, москва, санкт-петербург, россия