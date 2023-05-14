https://ria.ru/20230514/anomaliya-1871576370.html

Россия одним решением исправила историческую аномалию, пишут СМИ

Россия одним решением исправила историческую аномалию, пишут СМИ - РИА Новости, 14.05.2023

Россия одним решением исправила историческую аномалию, пишут СМИ

Решение России о начале специальной военной операции на Украине исправило историческую аномалию и активизировало переход к многополярности, написал в статье для РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T01:40

2023-05-14T01:40

2023-05-14T10:15

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Решение России о начале специальной военной операции на Украине исправило историческую аномалию и активизировало переход к многополярности, написал в статье для Global Times американский политолог Эндрю Корыбко.По его мнению, возникший после распада СССР период однополярности стал "исторической аномалией". Подобная ситуация на международной арене произошла в результате уникального стечения обстоятельств, а не из-за того, что США "исключительны", уточнил он.По словам журналиста, присоединение к вооружению Украины и антироссийским санкциям "лишь немногим более трех десятков стран" доказывает то, что влияние Штатов на другие государства в настоящий момент ограничено. Политолог добавил, что особое место в становлении равноправного и справедливого мироустройства займет объединение БРИКС, члены которого осознали, что однополярный мир служит интересам исключительно гегемона.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230512/mir-1871366367.html

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Максим Горбачев

в мире, россия, сша, украина, китай