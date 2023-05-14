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Россия одним решением исправила историческую аномалию, пишут СМИ - РИА Новости, 14.05.2023
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01:40 14.05.2023 (обновлено: 10:15 14.05.2023)
https://ria.ru/20230514/anomaliya-1871576370.html
Россия одним решением исправила историческую аномалию, пишут СМИ
Россия одним решением исправила историческую аномалию, пишут СМИ - РИА Новости, 14.05.2023
Россия одним решением исправила историческую аномалию, пишут СМИ
Решение России о начале специальной военной операции на Украине исправило историческую аномалию и активизировало переход к многополярности, написал в статье для РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T01:40
2023-05-14T10:15
в мире
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сша
украина
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Решение России о начале специальной военной операции на Украине исправило историческую аномалию и активизировало переход к многополярности, написал в статье для Global Times американский политолог Эндрю Корыбко.По его мнению, возникший после распада СССР период однополярности стал "исторической аномалией". Подобная ситуация на международной арене произошла в результате уникального стечения обстоятельств, а не из-за того, что США "исключительны", уточнил он.По словам журналиста, присоединение к вооружению Украины и антироссийским санкциям "лишь немногим более трех десятков стран" доказывает то, что влияние Штатов на другие государства в настоящий момент ограничено. Политолог добавил, что особое место в становлении равноправного и справедливого мироустройства займет объединение БРИКС, члены которого осознали, что однополярный мир служит интересам исключительно гегемона.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, россия, сша, украина, китай
В мире, Россия, США, Украина, Китай
Россия одним решением исправила историческую аномалию, пишут СМИ

Global Times: спецоперация на Украине активизировала глобальный переход к многополярности

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМорской пехотинец Черноморского флота держит письмо школьника на линии фронта на Запорожском направлении
Морской пехотинец Черноморского флота держит письмо школьника на линии фронта на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Морской пехотинец Черноморского флота держит письмо школьника на линии фронта на Запорожском направлении. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Решение России о начале специальной военной операции на Украине исправило историческую аномалию и активизировало переход к многополярности, написал в статье для Global Times американский политолог Эндрю Корыбко.
По его мнению, возникший после распада СССР период однополярности стал "исторической аномалией". Подобная ситуация на международной арене произошла в результате уникального стечения обстоятельств, а не из-за того, что США "исключительны", уточнил он.
«
"В прошлом году появилась возможность ускорить так называемое "возвращение в нормальное русло истории" благодаря спецоперации на Украине, которая беспрецедентным образом активизировала глобальный системный переход к многополярности", — заявил обозреватель.
По словам журналиста, присоединение к вооружению Украины и антироссийским санкциям "лишь немногим более трех десятков стран" доказывает то, что влияние Штатов на другие государства в настоящий момент ограничено. Политолог добавил, что особое место в становлении равноправного и справедливого мироустройства займет объединение БРИКС, члены которого осознали, что однополярный мир служит интересам исключительно гегемона.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
Медведев призвал достроить многополярную систему мироустройства
12 мая, 16:57
 
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