https://ria.ru/20230514/altay-1871408906.html

На Алтае для путешественников разработали фототур по заповеднику

На Алтае для путешественников разработали фототур по заповеднику - РИА Новости, 14.05.2023

На Алтае для путешественников разработали фототур по заповеднику

Недельный фототур по Тигирекскому заповеднику разработали для путешественников в Алтайском крае, сообщили в Алтайтурцентре."В этом году Тигирекский заповедник... РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T02:04

2023-05-14T02:04

2023-05-14T02:04

туризм

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алтайский край

туризм

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Недельный фототур по Тигирекскому заповеднику разработали для путешественников в Алтайском крае, сообщили в Алтайтурцентре."В этом году Тигирекский заповедник запускает новый недельный фототур по реке Иня. Путешественников ждет водно-пеший маршрут по горной реке с посещением пещер и фотогеничных мест охранной зоны нацпарка и Чинетинского заказника", – говорится в релизе.Региональные туроператоры разработали маршруты с "погружением" в культуру, традиции, географические и гастрономические особенности территорий. Например, в туре в Горный Чарыш знакомят путешественников с бытом казаков и кочевников.

https://ria.ru/20230511/puteshestviya-1870960204.html

алтайский край

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, алтайский край, туризм