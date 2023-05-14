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На Алтае для путешественников разработали фототур по заповеднику - РИА Новости, 14.05.2023
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Туризм
 
02:04 14.05.2023
https://ria.ru/20230514/altay-1871408906.html
На Алтае для путешественников разработали фототур по заповеднику
На Алтае для путешественников разработали фототур по заповеднику - РИА Новости, 14.05.2023
На Алтае для путешественников разработали фототур по заповеднику
Недельный фототур по Тигирекскому заповеднику разработали для путешественников в Алтайском крае, сообщили в Алтайтурцентре."В этом году Тигирекский заповедник... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T02:04
2023-05-14T02:04
туризм
новости - туризм
алтайский край
туризм
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Недельный фототур по Тигирекскому заповеднику разработали для путешественников в Алтайском крае, сообщили в Алтайтурцентре."В этом году Тигирекский заповедник запускает новый недельный фототур по реке Иня. Путешественников ждет водно-пеший маршрут по горной реке с посещением пещер и фотогеничных мест охранной зоны нацпарка и Чинетинского заказника", – говорится в релизе.Региональные туроператоры разработали маршруты с "погружением" в культуру, традиции, географические и гастрономические особенности территорий. Например, в туре в Горный Чарыш знакомят путешественников с бытом казаков и кочевников.
https://ria.ru/20230511/puteshestviya-1870960204.html
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На Алтае для путешественников разработали фототур по заповеднику

На Алтае для путешественников разработали фототур по Тигирекскому заповеднику

© ФГБУ "Государственный природный заповедник "Тигирекский"Волонтеры приняли участие в расчистке экотропы "Большой Тигирек"
Волонтеры приняли участие в расчистке экотропы Большой Тигирек
© ФГБУ "Государственный природный заповедник "Тигирекский"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Недельный фототур по Тигирекскому заповеднику разработали для путешественников в Алтайском крае, сообщили в Алтайтурцентре.

"В этом году Тигирекский заповедник запускает новый недельный фототур по реке Иня. Путешественников ждет водно-пеший маршрут по горной реке с посещением пещер и фотогеничных мест охранной зоны нацпарка и Чинетинского заказника", – говорится в релизе.

Региональные туроператоры разработали маршруты с "погружением" в культуру, традиции, географические и гастрономические особенности территорий. Например, в туре в Горный Чарыш знакомят путешественников с бытом казаков и кочевников.
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