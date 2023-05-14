На Алтае для путешественников разработали фототур по заповеднику
На Алтае для путешественников разработали фототур по Тигирекскому заповеднику
© ФГБУ "Государственный природный заповедник "Тигирекский"Волонтеры приняли участие в расчистке экотропы "Большой Тигирек"
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Недельный фототур по Тигирекскому заповеднику разработали для путешественников в Алтайском крае, сообщили в Алтайтурцентре.
"В этом году Тигирекский заповедник запускает новый недельный фототур по реке Иня. Путешественников ждет водно-пеший маршрут по горной реке с посещением пещер и фотогеничных мест охранной зоны нацпарка и Чинетинского заказника", – говорится в релизе.
Региональные туроператоры разработали маршруты с "погружением" в культуру, традиции, географические и гастрономические особенности территорий. Например, в туре в Горный Чарыш знакомят путешественников с бытом казаков и кочевников.
"В этом году Тигирекский заповедник запускает новый недельный фототур по реке Иня. Путешественников ждет водно-пеший маршрут по горной реке с посещением пещер и фотогеничных мест охранной зоны нацпарка и Чинетинского заказника", – говорится в релизе.
Региональные туроператоры разработали маршруты с "погружением" в культуру, традиции, географические и гастрономические особенности территорий. Например, в туре в Горный Чарыш знакомят путешественников с бытом казаков и кочевников.