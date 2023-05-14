https://ria.ru/20230514/alkogol-1871607640.html
Депутат ГД призвал запретить продажу алкоголя в жилых домах в ночное время
Депутат ГД призвал запретить продажу алкоголя в жилых домах в ночное время - РИА Новости, 14.05.2023
Депутат ГД призвал запретить продажу алкоголя в жилых домах в ночное время
Следует полностью запретить продажу алкоголя в жилых домах после 23:00, заявил РИА Новости депутат Госдумы и глава организации "Трезвая Россия" Султан Хамзаев. РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T10:39
2023-05-14T10:39
2023-05-14T12:17
вячеслав володин
султан хамзаев
госдума рф
трезвая россия
общество
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Следует полностью запретить продажу алкоголя в жилых домах после 23:00, заявил РИА Новости депутат Госдумы и глава организации "Трезвая Россия" Султан Хамзаев.Так он отреагировал на опрос, опубликованный в Telegram-канале спикера Госдумы Вячеслава Володина. Председатель нижней палаты парламента поинтересовался у пользователей, следует ли запретить продавать по ночам спиртное так называемым наливайкам, которые днем маскируются под продуктовые магазины в многоквартирных домах, а ночью работают "как псевдокафе". "Алкоголь во дворах, тем более в ночное время суток — социально острая проблема. Убрать шум, визг, гам, криминогенный фактор можно следующим путем: необходимо полностью запретить продажу алкоголя в жилых домах, спальных массивах, в многоквартирных домах после 23:00", — сказал Хамзаев. По его словам, закон в части регулирования продажи алкоголя требует дополнительной корректировки. Депутат отметил, что получает от граждан множество обращений на этот счет. "Будем добиваться изменений в законодательстве <…> Важно, чтобы наши спальные массивы были комфортны для жителей, а не тех, кто любой ценой хочет нажиться на продаже алкоголя", — заключил Хамзаев.За чуть более чем два часа в опросе, опубликованном Володиным, приняли участие более 75 тысяч пользователей Telegram. Из них 80 процентов согласились с тем, что запрет на торговлю алкоголем в ночное время будет правильным.
https://ria.ru/20230428/alkogol-1868515949.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вячеслав володин, султан хамзаев, госдума рф, трезвая россия, общество
Вячеслав Володин, Султан Хамзаев, Госдума РФ, Трезвая Россия, Общество
Депутат ГД призвал запретить продажу алкоголя в жилых домах в ночное время
Депутат Госдумы Хамзаев призвал запретить продажу алкоголя в жилых массивах после 23:00
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Следует полностью запретить продажу алкоголя в жилых домах после 23:00, заявил РИА Новости депутат Госдумы и глава организации "Трезвая Россия" Султан Хамзаев.
Так он отреагировал на опрос, опубликованный в Telegram-канале
спикера Госдумы Вячеслава Володина. Председатель нижней палаты парламента поинтересовался у пользователей, следует ли запретить продавать по ночам спиртное так называемым наливайкам, которые днем маскируются под продуктовые магазины в многоквартирных домах, а ночью работают "как псевдокафе".
"Алкоголь во дворах, тем более в ночное время суток — социально острая проблема. Убрать шум, визг, гам, криминогенный фактор можно следующим путем: необходимо полностью запретить продажу алкоголя в жилых домах, спальных массивах, в многоквартирных домах после 23:00", — сказал Хамзаев.
По его словам, закон в части регулирования продажи алкоголя требует дополнительной корректировки. Депутат отметил, что получает от граждан множество обращений на этот счет.
"Будем добиваться изменений в законодательстве <…> Важно, чтобы наши спальные массивы были комфортны для жителей, а не тех, кто любой ценой хочет нажиться на продаже алкоголя", — заключил Хамзаев.
За чуть более чем два часа в опросе, опубликованном Володиным, приняли участие более 75 тысяч пользователей Telegram. Из них 80 процентов согласились с тем, что запрет на торговлю алкоголем в ночное время будет правильным.
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