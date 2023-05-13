https://ria.ru/20230513/zhilety-1871462580.html

В Донецке создали противоосколочные жилеты для служебных собак в зоне СВО

В Донецке создали противоосколочные жилеты для служебных собак в зоне СВО - РИА Новости, 13.05.2023

В Донецке создали противоосколочные жилеты для служебных собак в зоне СВО

Противоосколочные жилеты для служебных собак, помогающих российским штурмовикам на передовой в рамках специальной военной операции, создали в Донецке, сообщил... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T07:33

2023-05-13T07:33

2023-05-13T11:00

донецк

технологии

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 13 мая – РИА Новости. Противоосколочные жилеты для служебных собак, помогающих российским штурмовикам на передовой в рамках специальной военной операции, создали в Донецке, сообщил РИА Новости директор предприятия "3Д Техно" Михаил Кондрус. Кондрус добавил, что для регулярных задач и повседневной носки создан меньший жилет с баллистическим противоосколочным пакетом. На нем могут быть размещены на двух сторонах по четыре магазина для автомата Калашникова и по две гранаты. Эти два жилета разработали индивидуально – для пса по кличке Бандит. Его хозяин, российский морпех с позывным "Ярый", рассказал РИА Новости, что прежняя разгрузка Бандита со временем пришла в негодность, и он обратился с просьбой сделать более надежную, с противоосколочной защитой. По его словам, собаки очень важны для фронта. "Для перебежки между зданиями, донести что-то. <…> По собаке тяжело попасть, поэтому это огромное преимущество, когда ты собаку обучаешь, чтобы она на фронте взаимодействовала с человеком. Плюс это психологически всегда успокаивает подразделение. Любая собака – это очаг добра и тепла", – сказал военный. Эти жилеты дают собаке защиту по классам Бр1 и С2. Кондрус отметил, что их будут изготавливать серийно, учитывая антропометрические параметры собак разных пород и специфику их службы.

https://ria.ru/20230506/bespilotnik-1870142587.html

донецк

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В Донецке создали противоосколочный жилет для собак в зоне СВО В Донецке создали противоосколочный жилет для собак в зоне СВО 2023-05-13T07:33 true PT4M03S

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донецк, технологии