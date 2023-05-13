https://ria.ru/20230513/zhilety-1871462580.html
В Донецке создали противоосколочные жилеты для служебных собак в зоне СВО
В Донецке создали противоосколочные жилеты для служебных собак в зоне СВО - РИА Новости, 13.05.2023
В Донецке создали противоосколочные жилеты для служебных собак в зоне СВО
Противоосколочные жилеты для служебных собак, помогающих российским штурмовикам на передовой в рамках специальной военной операции, создали в Донецке, сообщил... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T07:33
2023-05-13T07:33
2023-05-13T11:00
донецк
технологии
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 13 мая – РИА Новости. Противоосколочные жилеты для служебных собак, помогающих российским штурмовикам на передовой в рамках специальной военной операции, создали в Донецке, сообщил РИА Новости директор предприятия "3Д Техно" Михаил Кондрус. Кондрус добавил, что для регулярных задач и повседневной носки создан меньший жилет с баллистическим противоосколочным пакетом. На нем могут быть размещены на двух сторонах по четыре магазина для автомата Калашникова и по две гранаты. Эти два жилета разработали индивидуально – для пса по кличке Бандит. Его хозяин, российский морпех с позывным "Ярый", рассказал РИА Новости, что прежняя разгрузка Бандита со временем пришла в негодность, и он обратился с просьбой сделать более надежную, с противоосколочной защитой. По его словам, собаки очень важны для фронта. "Для перебежки между зданиями, донести что-то. <…> По собаке тяжело попасть, поэтому это огромное преимущество, когда ты собаку обучаешь, чтобы она на фронте взаимодействовала с человеком. Плюс это психологически всегда успокаивает подразделение. Любая собака – это очаг добра и тепла", – сказал военный. Эти жилеты дают собаке защиту по классам Бр1 и С2. Кондрус отметил, что их будут изготавливать серийно, учитывая антропометрические параметры собак разных пород и специфику их службы.
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В Донецке создали противоосколочный жилет для собак в зоне СВО
В Донецке создали противоосколочный жилет для собак в зоне СВО
2023-05-13T07:33
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РИА Новости
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донецк, технологии
Донецк, Технологии, Специальная военная операция на Украине
В Донецке создали противоосколочные жилеты для служебных собак в зоне СВО
В Донецке создали противоосколочные жилеты для собак, помогающих военным в зоне СВО
ДОНЕЦК, 13 мая – РИА Новости. Противоосколочные жилеты для служебных собак, помогающих российским штурмовикам на передовой в рамках специальной военной операции, создали в Донецке, сообщил РИА Новости директор предприятия "3Д Техно" Михаил Кондрус.
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"Нами был разработан и изготовлен противоосколочный жилет большей площади и меньшей. Большой жилет полностью оснащен стропами системы Молли для размещения на нем дополнительной полезной нагрузки, такой как небольшой объем боекомплекта, это могут быть аптечки и другие полезные элементы нагрузки", – сказал он.
Кондрус добавил, что для регулярных задач и повседневной носки создан меньший жилет с баллистическим противоосколочным пакетом. На нем могут быть размещены на двух сторонах по четыре магазина для автомата Калашникова и по две гранаты.
Эти два жилета разработали индивидуально – для пса по кличке Бандит. Его хозяин, российский морпех с позывным "Ярый", рассказал РИА Новости, что прежняя разгрузка Бандита со временем пришла в негодность, и он обратился с просьбой сделать более надежную, с противоосколочной защитой.
По его словам, собаки очень важны для фронта. "Для перебежки между зданиями, донести что-то. <…> По собаке тяжело попасть, поэтому это огромное преимущество, когда ты собаку обучаешь, чтобы она на фронте взаимодействовала с человеком. Плюс это психологически всегда успокаивает подразделение. Любая собака – это очаг добра и тепла", – сказал военный.
Эти жилеты дают собаке защиту по классам Бр1 и С2. Кондрус отметил, что их будут изготавливать серийно, учитывая антропометрические параметры собак разных пород и специфику их службы.
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