https://ria.ru/20230513/zemletryasenie-1871567683.html
В Краснодарском крае зафиксировали землетрясение магнитудой 3,6
В Краснодарском крае зафиксировали землетрясение магнитудой 3,6 - РИА Новости, 13.05.2023
В Краснодарском крае зафиксировали землетрясение магнитудой 3,6
Сейсмологи зафиксировали в субботу подземные толчки магнитудой 3,6 в Туапсинском районе Краснодарского края, в результате землетрясения никто не пострадал,... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T22:56
2023-05-13T22:56
2023-05-13T22:56
происшествия
туапсинский район
краснодарский край
туапсе
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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КРАСНОДАР, 13 мая - РИА Новости. Сейсмологи зафиксировали в субботу подземные толчки магнитудой 3,6 в Туапсинском районе Краснодарского края, в результате землетрясения никто не пострадал, сообщили журналистам в краевом ГУ МЧС. Отмечается, что системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, пострадавших нет.
https://ria.ru/20230512/zemletryasenie-1871258015.html
туапсинский район
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происшествия, туапсинский район, краснодарский край, туапсе, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Туапсинский район, Краснодарский край, Туапсе, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Краснодарском крае зафиксировали землетрясение магнитудой 3,6
В Туапсинском районе Краснодарского края зафиксировали землетрясение магнитудой 3,6