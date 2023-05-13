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В Краснодарском крае зафиксировали землетрясение магнитудой 3,6 - РИА Новости, 13.05.2023
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22:56 13.05.2023
https://ria.ru/20230513/zemletryasenie-1871567683.html
В Краснодарском крае зафиксировали землетрясение магнитудой 3,6
В Краснодарском крае зафиксировали землетрясение магнитудой 3,6 - РИА Новости, 13.05.2023
В Краснодарском крае зафиксировали землетрясение магнитудой 3,6
Сейсмологи зафиксировали в субботу подземные толчки магнитудой 3,6 в Туапсинском районе Краснодарского края, в результате землетрясения никто не пострадал,... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T22:56
2023-05-13T22:56
происшествия
туапсинский район
краснодарский край
туапсе
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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КРАСНОДАР, 13 мая - РИА Новости. Сейсмологи зафиксировали в субботу подземные толчки магнитудой 3,6 в Туапсинском районе Краснодарского края, в результате землетрясения никто не пострадал, сообщили журналистам в краевом ГУ МЧС. Отмечается, что системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, пострадавших нет.
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туапсинский район
краснодарский край
туапсе
россия
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происшествия, туапсинский район, краснодарский край, туапсе, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Туапсинский район, Краснодарский край, Туапсе, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Краснодарском крае зафиксировали землетрясение магнитудой 3,6

В Туапсинском районе Краснодарского края зафиксировали землетрясение магнитудой 3,6

© Depositphotos.com / albundСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© Depositphotos.com / albund
Сейсмограф. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 13 мая - РИА Новости. Сейсмологи зафиксировали в субботу подземные толчки магнитудой 3,6 в Туапсинском районе Краснодарского края, в результате землетрясения никто не пострадал, сообщили журналистам в краевом ГУ МЧС.
«
"В 2 километрах от Туапсе, на глубине 10 километров, зафиксировано сейсмособытие магнитудой 3,6 интенсивностью 2-3 балла", - говорится в сообщении.
Отмечается, что системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, пострадавших нет.
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ПроисшествияТуапсинский районКраснодарский крайТуапсеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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