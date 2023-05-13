https://ria.ru/20230513/zemletryasenie-1871567683.html

В Краснодарском крае зафиксировали землетрясение магнитудой 3,6

В Краснодарском крае зафиксировали землетрясение магнитудой 3,6 - РИА Новости, 13.05.2023

В Краснодарском крае зафиксировали землетрясение магнитудой 3,6

Сейсмологи зафиксировали в субботу подземные толчки магнитудой 3,6 в Туапсинском районе Краснодарского края, в результате землетрясения никто не пострадал,... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T22:56

2023-05-13T22:56

2023-05-13T22:56

происшествия

туапсинский район

краснодарский край

туапсе

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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КРАСНОДАР, 13 мая - РИА Новости. Сейсмологи зафиксировали в субботу подземные толчки магнитудой 3,6 в Туапсинском районе Краснодарского края, в результате землетрясения никто не пострадал, сообщили журналистам в краевом ГУ МЧС. Отмечается, что системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, пострадавших нет.

https://ria.ru/20230512/zemletryasenie-1871258015.html

туапсинский район

краснодарский край

туапсе

россия

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происшествия, туапсинский район, краснодарский край, туапсе, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия