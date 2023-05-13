Зеленский собирался подорвать трубопровод "Дружба", пишут СМИ
WP: Зеленский планировал подорвать нефтепровод "Дружба" и оккупировать территории России
© AP Photo / Alessandra TarantinoПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский за закрытыми дверями выступал с предложениями подорвать трубопровод "Дружба", пишет газета Washington Post со ссылкой на утекшие в Сеть данные Пентагона.
"За закрытыми дверями украинский лидер предложил пойти в более смелом направлении — оккупировать российские села, чтобы получить влияние на Москву, и бомбить трубопровод, по которому российская нефть перекачивается Венгрии, члену НАТО", — говорится в публикации.
Оказавшиеся в открытом доступе материалы включают личную переписку Зеленского с помощниками и военным командованием страны. Там утверждается, что, несмотря на заверения об отказе использовать западное оружие для ударов по российской территории, президент Украины не отвергал эти планы.
Кроме того, в документах политика описывают как "лидера с агрессивными инстинктами", чей образ "резко контрастирует с его образом спокойного и стойкого" государственного деятеля.
Уточняется, что в конце января Зеленский выступил с предложением наносить удары по России, одновременно перебрасывая внутрь ее границ сухопутные войска, чтобы "оккупировать неуказанные приграничные города".
"Цель таких мер состоит в том, чтобы дать Киеву рычаги влияния на переговоры с Москвой", — отмечается в статье.
Сообщается, что на другой встрече, состоявшейся в феврале с генералом Валерием Залужным, президент Украины выразил обеспокоенность тем, что у ВСУ "нет ракет большой дальности, способных достичь мест дислокации войск в России, и ничего, что могло бы их атаковать".
Вслед за этим Зеленский предложил, чтобы Украина "атаковала неуказанные места дислокации (ВС России. — Прим. Ред.) в Ростове-на-Дону, используя для этих целей беспилотники", говорится в материале.
Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши) и южный (по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии).