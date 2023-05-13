Рейтинг@Mail.ru
Зеленский собирался подорвать трубопровод "Дружба", пишут СМИ - РИА Новости, 14.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:39 13.05.2023 (обновлено: 03:00 14.05.2023)
https://ria.ru/20230513/zelenskiy-1871571216.html
Зеленский собирался подорвать трубопровод "Дружба", пишут СМИ
Зеленский собирался подорвать трубопровод "Дружба", пишут СМИ - РИА Новости, 14.05.2023
Зеленский собирался подорвать трубопровод "Дружба", пишут СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский за закрытыми дверями выступал с предложениями подорвать трубопровод "Дружба", пишет газета Washington Post со ссылкой на... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-13T23:39
2023-05-14T03:00
россия
украина
москва
владимир зеленский
валерий залужный
министерство обороны сша
нато
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0d/1871541752_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b47bf5554c5ca55f58214e51fb255b92.jpg
ВАШИНГТОН, 13 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский за закрытыми дверями выступал с предложениями подорвать трубопровод "Дружба", пишет газета Washington Post со ссылкой на утекшие в Сеть данные Пентагона. "За закрытыми дверями украинский лидер предложил пойти в более смелом направлении — оккупировать российские села, чтобы получить влияние на Москву, и бомбить трубопровод, по которому российская нефть перекачивается Венгрии, члену НАТО", — говорится в публикации. Оказавшиеся в открытом доступе материалы включают личную переписку Зеленского с помощниками и военным командованием страны. Там утверждается, что, несмотря на заверения об отказе использовать западное оружие для ударов по российской территории, президент Украины не отвергал эти планы.Кроме того, в документах политика описывают как "лидера с агрессивными инстинктами", чей образ "резко контрастирует с его образом спокойного и стойкого" государственного деятеля. Уточняется, что в конце января Зеленский выступил с предложением наносить удары по России, одновременно перебрасывая внутрь ее границ сухопутные войска, чтобы "оккупировать неуказанные приграничные города". "Цель таких мер состоит в том, чтобы дать Киеву рычаги влияния на переговоры с Москвой", — отмечается в статье.Сообщается, что на другой встрече, состоявшейся в феврале с генералом Валерием Залужным, президент Украины выразил обеспокоенность тем, что у ВСУ "нет ракет большой дальности, способных достичь мест дислокации войск в России, и ничего, что могло бы их атаковать". Вслед за этим Зеленский предложил, чтобы Украина "атаковала неуказанные места дислокации (ВС России. — Прим. Ред.) в Ростове-на-Дону, используя для этих целей беспилотники", говорится в материале.Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши) и южный (по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии).
https://ria.ru/20230512/ukraina-1871259442.html
https://ria.ru/20230513/pomosch-1871475692.html
россия
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0d/1871541752_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_f596bb301458cc325b8d94a137734f22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, москва, владимир зеленский, валерий залужный, министерство обороны сша, нато, в мире
Россия, Украина, Москва, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Министерство обороны США, НАТО, В мире
Зеленский собирался подорвать трубопровод "Дружба", пишут СМИ

WP: Зеленский планировал подорвать нефтепровод "Дружба" и оккупировать территории России

© AP Photo / Alessandra TarantinoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский за закрытыми дверями выступал с предложениями подорвать трубопровод "Дружба", пишет газета Washington Post со ссылкой на утекшие в Сеть данные Пентагона.
"За закрытыми дверями украинский лидер предложил пойти в более смелом направлении — оккупировать российские села, чтобы получить влияние на Москву, и бомбить трубопровод, по которому российская нефть перекачивается Венгрии, члену НАТО", — говорится в публикации.
Украинский военный на линии фронта возле Кременной - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
Контрнаступление ВСУ началось. И не там, где его ожидали
12 мая, 12:38
Оказавшиеся в открытом доступе материалы включают личную переписку Зеленского с помощниками и военным командованием страны. Там утверждается, что, несмотря на заверения об отказе использовать западное оружие для ударов по российской территории, президент Украины не отвергал эти планы.
Кроме того, в документах политика описывают как "лидера с агрессивными инстинктами", чей образ "резко контрастирует с его образом спокойного и стойкого" государственного деятеля.
Уточняется, что в конце января Зеленский выступил с предложением наносить удары по России, одновременно перебрасывая внутрь ее границ сухопутные войска, чтобы "оккупировать неуказанные приграничные города".
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
Германия предоставит Украине крупнейший пакет военной помощи, пишут СМИ
Вчера, 10:25
"Цель таких мер состоит в том, чтобы дать Киеву рычаги влияния на переговоры с Москвой", — отмечается в статье.
Сообщается, что на другой встрече, состоявшейся в феврале с генералом Валерием Залужным, президент Украины выразил обеспокоенность тем, что у ВСУ "нет ракет большой дальности, способных достичь мест дислокации войск в России, и ничего, что могло бы их атаковать".
Вслед за этим Зеленский предложил, чтобы Украина "атаковала неуказанные места дислокации (ВС России. — Прим. Ред.) в Ростове-на-Дону, используя для этих целей беспилотники", говорится в материале.
Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши) и южный (по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии).
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 17:18
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.05.2023Посмотреть
 
РоссияУкраинаМоскваВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйМинистерство обороны СШАНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала