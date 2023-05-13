https://ria.ru/20230513/zelenskiy-1871571216.html

Зеленский собирался подорвать трубопровод "Дружба", пишут СМИ

Зеленский собирался подорвать трубопровод "Дружба", пишут СМИ - РИА Новости, 14.05.2023

Зеленский собирался подорвать трубопровод "Дружба", пишут СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский за закрытыми дверями выступал с предложениями подорвать трубопровод "Дружба", пишет газета Washington Post со ссылкой на... РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-13T23:39

2023-05-13T23:39

2023-05-14T03:00

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ВАШИНГТОН, 13 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский за закрытыми дверями выступал с предложениями подорвать трубопровод "Дружба", пишет газета Washington Post со ссылкой на утекшие в Сеть данные Пентагона. "За закрытыми дверями украинский лидер предложил пойти в более смелом направлении — оккупировать российские села, чтобы получить влияние на Москву, и бомбить трубопровод, по которому российская нефть перекачивается Венгрии, члену НАТО", — говорится в публикации. Оказавшиеся в открытом доступе материалы включают личную переписку Зеленского с помощниками и военным командованием страны. Там утверждается, что, несмотря на заверения об отказе использовать западное оружие для ударов по российской территории, президент Украины не отвергал эти планы.Кроме того, в документах политика описывают как "лидера с агрессивными инстинктами", чей образ "резко контрастирует с его образом спокойного и стойкого" государственного деятеля. Уточняется, что в конце января Зеленский выступил с предложением наносить удары по России, одновременно перебрасывая внутрь ее границ сухопутные войска, чтобы "оккупировать неуказанные приграничные города". "Цель таких мер состоит в том, чтобы дать Киеву рычаги влияния на переговоры с Москвой", — отмечается в статье.Сообщается, что на другой встрече, состоявшейся в феврале с генералом Валерием Залужным, президент Украины выразил обеспокоенность тем, что у ВСУ "нет ракет большой дальности, способных достичь мест дислокации войск в России, и ничего, что могло бы их атаковать". Вслед за этим Зеленский предложил, чтобы Украина "атаковала неуказанные места дислокации (ВС России. — Прим. Ред.) в Ростове-на-Дону, используя для этих целей беспилотники", говорится в материале.Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши) и южный (по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии).

https://ria.ru/20230512/ukraina-1871259442.html

https://ria.ru/20230513/pomosch-1871475692.html

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россия, украина, москва, владимир зеленский, валерий залужный, министерство обороны сша, нато, в мире