https://ria.ru/20230513/zelenskiy-1871566191.html

Зеленский заявил, что Киев не нуждается в посредничестве Ватикана

Зеленский заявил, что Киев не нуждается в посредничестве Ватикана - РИА Новости, 13.05.2023

Зеленский заявил, что Киев не нуждается в посредничестве Ватикана

Украина не нуждается в посредничестве Ватикана для урегулирования конфликта в стране, заявил президент Владимир Зеленский в интервью итальянским СМИ. РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T22:46

2023-05-13T22:46

2023-05-13T23:38

специальная военная операция на украине

в мире

ватикан

украина

киев

владимир зеленский

франциск (хорхе марио бергольо)

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0d/1871541730_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d8f8cb4ab3b0dbc18f07de4166fbc725.jpg

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Украина не нуждается в посредничестве Ватикана для урегулирования конфликта в стране, заявил президент Владимир Зеленский в интервью итальянским СМИ."Я со всем уважением отношусь к Его Святейшеству. Сам формат посредничества Украины с Путиным... Вопрос в том, что нам не нужны посредники... Мы должны разработать план действий по поводу мира справедливого, мира на Украине", — сказал он.Зеленский также утверждает, что ему "не о чем" говорить с российским лидером.В субботу утром папа римский Франциск принял в Ватикане президента Украины, который прибыл с визитом в Рим. В начале февраля понтифик заявил, что открыт для встреч с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским для урегулирования кризиса. Спустя три месяца он уточнил, что Ватикан осуществляет некую посредническую миссию по Украине, рассказать о которой он сможет, "когда она станет публичной". При этом, как сообщил в пятницу представитель Кремля Дмитрий Песков, Москва пока не располагает информацией об этой миссии.Россия не раз подчеркивала, что высоко ценит усилия стран, пытающихся вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как отмечали в Кремле, ситуация может измениться при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, "все требования Москвы прекрасно известны".

https://ria.ru/20230503/ataka-1869487268.html

https://ria.ru/20230425/lavrov-1867735919.html

ватикан

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ватикан, украина, киев, владимир зеленский, франциск (хорхе марио бергольо), владимир путин