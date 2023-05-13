https://ria.ru/20230513/zelenskiy-1871566191.html
Зеленский заявил, что Киев не нуждается в посредничестве Ватикана
Зеленский заявил, что Киев не нуждается в посредничестве Ватикана - РИА Новости, 13.05.2023
Зеленский заявил, что Киев не нуждается в посредничестве Ватикана
Украина не нуждается в посредничестве Ватикана для урегулирования конфликта в стране, заявил президент Владимир Зеленский в интервью итальянским СМИ. РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T22:46
2023-05-13T22:46
2023-05-13T23:38
специальная военная операция на украине
в мире
ватикан
украина
киев
владимир зеленский
франциск (хорхе марио бергольо)
владимир путин
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Украина не нуждается в посредничестве Ватикана для урегулирования конфликта в стране, заявил президент Владимир Зеленский в интервью итальянским СМИ."Я со всем уважением отношусь к Его Святейшеству. Сам формат посредничества Украины с Путиным... Вопрос в том, что нам не нужны посредники... Мы должны разработать план действий по поводу мира справедливого, мира на Украине", — сказал он.Зеленский также утверждает, что ему "не о чем" говорить с российским лидером.В субботу утром папа римский Франциск принял в Ватикане президента Украины, который прибыл с визитом в Рим. В начале февраля понтифик заявил, что открыт для встреч с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским для урегулирования кризиса. Спустя три месяца он уточнил, что Ватикан осуществляет некую посредническую миссию по Украине, рассказать о которой он сможет, "когда она станет публичной". При этом, как сообщил в пятницу представитель Кремля Дмитрий Песков, Москва пока не располагает информацией об этой миссии.Россия не раз подчеркивала, что высоко ценит усилия стран, пытающихся вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как отмечали в Кремле, ситуация может измениться при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, "все требования Москвы прекрасно известны".
https://ria.ru/20230503/ataka-1869487268.html
https://ria.ru/20230425/lavrov-1867735919.html
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в мире, ватикан, украина, киев, владимир зеленский, франциск (хорхе марио бергольо), владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ватикан, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Владимир Путин
Зеленский заявил, что Киев не нуждается в посредничестве Ватикана
Зеленский заявил, что Киев не нуждается в посредниках для урегулирования конфликта