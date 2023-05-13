https://ria.ru/20230513/zelenskiy-1871559278.html
Зеленский снова прокомментировал атаку беспилотников на Кремль
Зеленский снова прокомментировал атаку беспилотников на Кремль - РИА Новости, 13.05.2023
Зеленский снова прокомментировал атаку беспилотников на Кремль
Владимир Зеленский в интервью вновь утверждает, что Киев якобы не несет ответственность за атаку беспилотников на Кремль. РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T21:37
2023-05-13T21:37
2023-05-13T21:42
в мире
киев
россия
вашингтон (штат)
владимир путин
владимир зеленский
дмитрий песков
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719583_0:0:3187:1793_1920x0_80_0_0_2a4503a4e9d7f8749fb9fbeee37a5829.jpg
РИМ, 13 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью вновь утверждает, что Киев якобы не несет ответственность за атаку беспилотников на Кремль. "Это точно не наш дрон. Мы знаем, что упало. Мы не запускали никаких беспилотников", - заявил Зеленский в ходе телеинтервью, которое показывает в прямом эфире итальянский телеканал Rai1. По его словам, российские руководство хочет, чтобы общество знало, что за атакой стоял Киев. "Если бы беспилотник запустили мы, мы бы сказали. Нам не страшно это признать", - утверждает Зеленский. В ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. Главы государства в этот момент в Кремле не было. СК завел дело о теракте.Зеленский отказался признавать ответственность Киева за попытку атаки дронами на Кремль. Однако, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, российские спецслужбы получают данные о причастности Украины и США к атаке с БПЛА по кремлевской резиденции. Попытки Киева и Вашингтона откреститься от атаки в Кремле назвали смехотворными.
https://ria.ru/20230513/vsu-1871543718.html
https://ria.ru/20230503/ataka-1869504117.html
киев
россия
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719583_456:0:3187:2048_1920x0_80_0_0_4f0f68bdc82b10cd40c1bf398deb85b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, россия, вашингтон (штат), владимир путин, владимир зеленский, дмитрий песков, следственный комитет россии (ск рф)
В мире, Киев, Россия, Вашингтон (штат), Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Следственный комитет России (СК РФ)
Зеленский снова прокомментировал атаку беспилотников на Кремль
Зеленский снова заявил, что Киев не стоял за атакой беспилотников на Кремль