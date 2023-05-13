https://ria.ru/20230513/zelenskiy-1871559278.html

Зеленский снова прокомментировал атаку беспилотников на Кремль

Зеленский снова прокомментировал атаку беспилотников на Кремль - РИА Новости, 13.05.2023

Зеленский снова прокомментировал атаку беспилотников на Кремль

Владимир Зеленский в интервью вновь утверждает, что Киев якобы не несет ответственность за атаку беспилотников на Кремль. РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T21:37

2023-05-13T21:37

2023-05-13T21:42

в мире

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россия

вашингтон (штат)

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владимир зеленский

дмитрий песков

следственный комитет россии (ск рф)

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РИМ, 13 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью вновь утверждает, что Киев якобы не несет ответственность за атаку беспилотников на Кремль. "Это точно не наш дрон. Мы знаем, что упало. Мы не запускали никаких беспилотников", - заявил Зеленский в ходе телеинтервью, которое показывает в прямом эфире итальянский телеканал Rai1. По его словам, российские руководство хочет, чтобы общество знало, что за атакой стоял Киев. "Если бы беспилотник запустили мы, мы бы сказали. Нам не страшно это признать", - утверждает Зеленский. В ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. Главы государства в этот момент в Кремле не было. СК завел дело о теракте.Зеленский отказался признавать ответственность Киева за попытку атаки дронами на Кремль. Однако, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, российские спецслужбы получают данные о причастности Украины и США к атаке с БПЛА по кремлевской резиденции. Попытки Киева и Вашингтона откреститься от атаки в Кремле назвали смехотворными.

https://ria.ru/20230513/vsu-1871543718.html

https://ria.ru/20230503/ataka-1869504117.html

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в мире, киев, россия, вашингтон (штат), владимир путин, владимир зеленский, дмитрий песков, следственный комитет россии (ск рф)