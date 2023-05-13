https://ria.ru/20230513/zelenskiy-1871556632.html

"Тебе здесь не рады". Жители Рима встретили Зеленского акцией протеста

"Тебе здесь не рады". Жители Рима встретили Зеленского акцией протеста - РИА Новости, 13.05.2023

"Тебе здесь не рады". Жители Рима встретили Зеленского акцией протеста

Активисты из организации "Фронт коммунистической молодежи" организовали протестную акцию против Владимира Зеленского в центре Рима, куда он прибыл с официальным РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T21:02

2023-05-13T21:02

2023-05-13T21:57

в мире

рим

италия

владимир зеленский

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Активисты из организации "Фронт коммунистической молодежи" организовали протестную акцию против Владимира Зеленского в центре Рима, куда он прибыл с официальным визитом, пишет газета Il Giornale.Отмечается, что манифестанты выступили против поставок оружия украинской армии из-за нежелания принимать участие в развязанном НАТО конфликте."Мы считаем позорной политику итальянского правительства, которое продолжает посылать оружие на Украину", — цитирует Il Giornale одного из митингующих.Он также призвал Рим немедленно прекратить поддержку ВСУ.

https://ria.ru/20230513/ssha-1871519119.html

рим

италия

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, рим, италия, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины