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"Тебе здесь не рады". Жители Рима встретили Зеленского акцией протеста - РИА Новости, 13.05.2023
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21:02 13.05.2023 (обновлено: 21:57 13.05.2023)
https://ria.ru/20230513/zelenskiy-1871556632.html
"Тебе здесь не рады". Жители Рима встретили Зеленского акцией протеста
"Тебе здесь не рады". Жители Рима встретили Зеленского акцией протеста - РИА Новости, 13.05.2023
"Тебе здесь не рады". Жители Рима встретили Зеленского акцией протеста
Активисты из организации "Фронт коммунистической молодежи" организовали протестную акцию против Владимира Зеленского в центре Рима, куда он прибыл с официальным РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T21:02
2023-05-13T21:57
в мире
рим
италия
владимир зеленский
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Активисты из организации "Фронт коммунистической молодежи" организовали протестную акцию против Владимира Зеленского в центре Рима, куда он прибыл с официальным визитом, пишет газета Il Giornale.Отмечается, что манифестанты выступили против поставок оружия украинской армии из-за нежелания принимать участие в развязанном НАТО конфликте."Мы считаем позорной политику итальянского правительства, которое продолжает посылать оружие на Украину", — цитирует Il Giornale одного из митингующих.Он также призвал Рим немедленно прекратить поддержку ВСУ.
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в мире, рим, италия, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины
В мире, Рим, Италия, Владимир Зеленский, НАТО, Вооруженные силы Украины
"Тебе здесь не рады". Жители Рима встретили Зеленского акцией протеста

Il Giornale: в Риме прошла акция протеста из-за приезда Владимира Зеленского

© Фото : Fronte della Gioventù Comunista Участники акции протеста против визита Зеленского в Италию в Риме
Участники акции протеста против визита Зеленского в Италию в Риме - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© Фото : Fronte della Gioventù Comunista
Участники акции протеста против визита Зеленского в Италию в Риме
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Активисты из организации "Фронт коммунистической молодежи" организовали протестную акцию против Владимира Зеленского в центре Рима, куда он прибыл с официальным визитом, пишет газета Il Giornale.
«
"В Риме Зеленского уже ждали итальянские коммунисты. В паре километров от места встречи украинского президента с главой Италии крайне левые активисты бросили Зеленскому вызов, развернув рядом с Колизеем баннер с недружелюбным лозунгом", — говорится в статье.
Отмечается, что манифестанты выступили против поставок оружия украинской армии из-за нежелания принимать участие в развязанном НАТО конфликте.
"Мы считаем позорной политику итальянского правительства, которое продолжает посылать оружие на Украину", — цитирует Il Giornale одного из митингующих.
Он также призвал Рим немедленно прекратить поддержку ВСУ.
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