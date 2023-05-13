"Тебе здесь не рады". Жители Рима встретили Зеленского акцией протеста
Il Giornale: в Риме прошла акция протеста из-за приезда Владимира Зеленского
© Фото : Fronte della Gioventù Comunista Участники акции протеста против визита Зеленского в Италию в Риме
Участники акции протеста против визита Зеленского в Италию в Риме
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Активисты из организации "Фронт коммунистической молодежи" организовали протестную акцию против Владимира Зеленского в центре Рима, куда он прибыл с официальным визитом, пишет газета Il Giornale.
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"В Риме Зеленского уже ждали итальянские коммунисты. В паре километров от места встречи украинского президента с главой Италии крайне левые активисты бросили Зеленскому вызов, развернув рядом с Колизеем баннер с недружелюбным лозунгом", — говорится в статье.
Отмечается, что манифестанты выступили против поставок оружия украинской армии из-за нежелания принимать участие в развязанном НАТО конфликте.
"Мы считаем позорной политику итальянского правительства, которое продолжает посылать оружие на Украину", — цитирует Il Giornale одного из митингующих.
Он также призвал Рим немедленно прекратить поддержку ВСУ.