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Зеленский призвал папу римского присоединиться к украинской "формуле мира" - РИА Новости, 13.05.2023
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Религия
 
19:40 13.05.2023 (обновлено: 20:06 13.05.2023)
https://ria.ru/20230513/zelenskiy-1871548273.html
Зеленский призвал папу римского присоединиться к украинской "формуле мира"
Зеленский призвал папу римского присоединиться к украинской "формуле мира" - РИА Новости, 13.05.2023
Зеленский призвал папу римского присоединиться к украинской "формуле мира"
Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что пригласил папу Римского Франциска к реализации украинской "формулы мира". РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T19:40
2023-05-13T20:06
религия
в мире
украина
киев
россия
франциск (хорхе марио бергольо)
владимир зеленский
серджо маттарелла
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что пригласил папу Римского Франциска к реализации украинской "формулы мира". Папа Римский Франциск принял в Ватикане Владимира Зеленского, который в субботу утром прибыл в Рим. "Встретился с папой Римским Франциском... Рассказал о нашей формуле мира как о единственном действенном алгоритме достижения справедливого мира. Пригласил присоединиться к ее реализации", - написал он. Это был второй визит Зеленского в Ватикан, впервые он побывал здесь в феврале 2020 года. Тогда после встречи с папой Франциском он подчеркнул, что "вдохновлен разговором о мире в Украине" и сообщил, что пригласил понтифика в Киев. Ранее в субботу Зеленский встретился в Риме с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони. Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины. Зеленский вновь напомнил, что Киев настаивает на предоставлении ему международных гарантий безопасности и разработал проект соответствующего документа. Он добавил, что Киев хочет добиться создания международного механизма для возмещения стране убытков от боевых действий за счет российских активов. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230513/zelenskiy-1871537577.html
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в мире, украина, киев, россия, франциск (хорхе марио бергольо), владимир зеленский, серджо маттарелла
Религия, В мире, Украина, Киев, Россия, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Владимир Зеленский, Серджо Маттарелла
Зеленский призвал папу римского присоединиться к украинской "формуле мира"

Зеленский призвал папу римского Франциска присоединиться к украинской "формуле мира"

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что пригласил папу Римского Франциска к реализации украинской "формулы мира".
Папа Римский Франциск принял в Ватикане Владимира Зеленского, который в субботу утром прибыл в Рим.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Риме, Италия - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
Зеленский заявил о "важных решениях" по защите неба
Вчера, 18:17
"Встретился с папой Римским Франциском... Рассказал о нашей формуле мира как о единственном действенном алгоритме достижения справедливого мира. Пригласил присоединиться к ее реализации", - написал он.
Это был второй визит Зеленского в Ватикан, впервые он побывал здесь в феврале 2020 года. Тогда после встречи с папой Франциском он подчеркнул, что "вдохновлен разговором о мире в Украине" и сообщил, что пригласил понтифика в Киев.
Ранее в субботу Зеленский встретился в Риме с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони.
Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины. Зеленский вновь напомнил, что Киев настаивает на предоставлении ему международных гарантий безопасности и разработал проект соответствующего документа. Он добавил, что Киев хочет добиться создания международного механизма для возмещения стране убытков от боевых действий за счет российских активов.
Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Наклейки на столбе в Нью-Йорке
"Остановите Украину". В Нью-Йорке передали зловещее послание Зеленскому
Вчера, 16:04
 
РелигияВ миреУкраинаКиевРоссияФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Владимир ЗеленскийСерджо Маттарелла
 
 
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