https://ria.ru/20230513/zelenskiy-1871537577.html
Зеленский заявил о "важных решениях" по защите неба
Зеленский заявил о "важных решениях" по защите неба - РИА Новости, 13.05.2023
Зеленский заявил о "важных решениях" по защите неба
Президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с премьер-министром Италии Джорджей Мелони сообщил о принятии "важных решений" по защите неба над бывшей... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T18:17
2023-05-13T18:17
2023-05-13T20:50
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с премьер-министром Италии Джорджей Мелони сообщил о принятии "важных решений" по защите неба над бывшей советской республикой."Сегодня мы обговорили наше сотрудничество, в частности в области безопасности и военное сотрудничество. Есть очень важные решения по защите нашего неба", — сказал он, не уточнив, о чем именно идет речь.Помимо этого, по словам Зеленского, он обсудил с Мелони украинскую "формулу мира". В апреле газета Washington Post со ссылкой на утекшие секретные документы американской разведки писала, что украинские системы противовоздушной обороны среднего радиуса исчерпают свои возможности к 23 мая. Кроме того, позднее спикер командования воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что средства ПВО, которые находятся на вооружении ВСУ, не могут защитить всю территорию из-за своей малочисленности. Он также признал, что применяемое против страны оружие "как ни крути, все новейшее".
https://ria.ru/20230512/ukraina-1871272042.html
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в мире, украина, италия, россия, владимир зеленский, джорджа мелони, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Италия, Россия, Владимир Зеленский, Джорджа Мелони, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины
Зеленский заявил о "важных решениях" по защите неба
Зеленский после встречи с премьером Италии Мелони заявил о решениях по защите неба Украины
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с премьер-министром Италии Джорджей Мелони сообщил о принятии "важных решений" по защите неба над бывшей советской республикой.
"Сегодня мы обговорили наше сотрудничество, в частности в области безопасности и военное сотрудничество. Есть очень важные решения по защите нашего неба", — сказал он, не уточнив, о чем именно идет речь.
Песков: Россия готова к накачиванию Украины западным оружием
Помимо этого, по словам Зеленского, он обсудил с Мелони украинскую "формулу мира".
В начале ноября прошлого года Зеленский назвал условия для начала переговоров с Россией. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится". Как подчеркнул глава МИД Сергей Лавров, Москва не намерена ни с кем разговаривать на основе "формулы мира" президента Украины. Он также отметил очевидную неготовность киевских властей к диалогу.
В апреле газета Washington Post со ссылкой на утекшие секретные документы американской разведки писала, что украинские системы противовоздушной обороны среднего радиуса исчерпают свои возможности к 23 мая.
Кроме того, позднее спикер командования воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что средства ПВО, которые находятся на вооружении ВСУ
, не могут защитить всю территорию из-за своей малочисленности. Он также признал, что применяемое против страны оружие "как ни крути, все новейшее".
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