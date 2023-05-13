https://ria.ru/20230513/zelenskiy-1871537577.html

Зеленский заявил о "важных решениях" по защите неба

Зеленский заявил о "важных решениях" по защите неба - РИА Новости, 13.05.2023

Зеленский заявил о "важных решениях" по защите неба

Президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с премьер-министром Италии Джорджей Мелони сообщил о принятии "важных решений" по защите неба над бывшей... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T18:17

2023-05-13T18:17

2023-05-13T20:50

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с премьер-министром Италии Джорджей Мелони сообщил о принятии "важных решений" по защите неба над бывшей советской республикой."Сегодня мы обговорили наше сотрудничество, в частности в области безопасности и военное сотрудничество. Есть очень важные решения по защите нашего неба", — сказал он, не уточнив, о чем именно идет речь.Помимо этого, по словам Зеленского, он обсудил с Мелони украинскую "формулу мира". В апреле газета Washington Post со ссылкой на утекшие секретные документы американской разведки писала, что украинские системы противовоздушной обороны среднего радиуса исчерпают свои возможности к 23 мая. Кроме того, позднее спикер командования воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что средства ПВО, которые находятся на вооружении ВСУ, не могут защитить всю территорию из-за своей малочисленности. Он также признал, что применяемое против страны оружие "как ни крути, все новейшее".

https://ria.ru/20230512/ukraina-1871272042.html

https://ria.ru/20230512/ukraina-1871259442.html

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в мире, украина, италия, россия, владимир зеленский, джорджа мелони, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины