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Зеленский в воскресенье посетит Германию, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.05.2023
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15:46 13.05.2023 (обновлено: 16:01 13.05.2023)
https://ria.ru/20230513/zelenskiy-1871516958.html
Зеленский в воскресенье посетит Германию, сообщили СМИ
Зеленский в воскресенье посетит Германию, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.05.2023
Зеленский в воскресенье посетит Германию, сообщили СМИ
Владимир Зеленский в воскресенье посетит Германию, где ему вручат премию имени Карла Великого, сообщило агентство dpa со ссылкой на источники. РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T15:46
2023-05-13T16:01
германия
владимир зеленский
в мире
европа
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский в воскресенье посетит Германию, где ему вручат премию имени Карла Великого, сообщило агентство dpa со ссылкой на источники.Согласно сообщению в Twitter немецкого агентства, Зеленский "в воскресенье посетит Германию, чтобы от имени украинского народа принять престижную премию имени Карла Великого".Премия имени Карла Великого ежегодно присуждается за вклад в объединение Европы.Ранее ряд немецких СМИ со ссылкой на полицию написали, что Зеленский посетит Берлин 13 мая по приглашению канцлера Германии Олафа Шольца, после чего направится в город Ахен, где проходит церемония вручения премии имени Карла Великого. Позднее новостной портал T-online со ссылкой на околоправительственные источники на Украине сообщал, что в Киеве разочарованы раскрытием деталей будущего визита Зеленского в Берлин, поездку могут отменить.
https://ria.ru/20230513/zelenskiy-1871497270.html
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германия, владимир зеленский, в мире, европа
Германия, Владимир Зеленский, В мире, Европа
Зеленский в воскресенье посетит Германию, сообщили СМИ

dpa: Зеленский в воскресенье посетит Германию, где ему вручат премию имени Карла Великого

© AP Photo / Yves HermanПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© AP Photo / Yves Herman
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский в воскресенье посетит Германию, где ему вручат премию имени Карла Великого, сообщило агентство dpa со ссылкой на источники.
Согласно сообщению в Twitter немецкого агентства, Зеленский "в воскресенье посетит Германию, чтобы от имени украинского народа принять престижную премию имени Карла Великого".
Премия имени Карла Великого ежегодно присуждается за вклад в объединение Европы.
Ранее ряд немецких СМИ со ссылкой на полицию написали, что Зеленский посетит Берлин 13 мая по приглашению канцлера Германии Олафа Шольца, после чего направится в город Ахен, где проходит церемония вручения премии имени Карла Великого. Позднее новостной портал T-online со ссылкой на околоправительственные источники на Украине сообщал, что в Киеве разочарованы раскрытием деталей будущего визита Зеленского в Берлин, поездку могут отменить.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
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