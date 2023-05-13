https://ria.ru/20230513/zelenskiy-1871516958.html

Зеленский в воскресенье посетит Германию, сообщили СМИ

Зеленский в воскресенье посетит Германию, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.05.2023

Зеленский в воскресенье посетит Германию, сообщили СМИ

Владимир Зеленский в воскресенье посетит Германию, где ему вручат премию имени Карла Великого, сообщило агентство dpa со ссылкой на источники. РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T15:46

2023-05-13T15:46

2023-05-13T16:01

германия

владимир зеленский

в мире

европа

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский в воскресенье посетит Германию, где ему вручат премию имени Карла Великого, сообщило агентство dpa со ссылкой на источники.Согласно сообщению в Twitter немецкого агентства, Зеленский "в воскресенье посетит Германию, чтобы от имени украинского народа принять престижную премию имени Карла Великого".Премия имени Карла Великого ежегодно присуждается за вклад в объединение Европы.Ранее ряд немецких СМИ со ссылкой на полицию написали, что Зеленский посетит Берлин 13 мая по приглашению канцлера Германии Олафа Шольца, после чего направится в город Ахен, где проходит церемония вручения премии имени Карла Великого. Позднее новостной портал T-online со ссылкой на околоправительственные источники на Украине сообщал, что в Киеве разочарованы раскрытием деталей будущего визита Зеленского в Берлин, поездку могут отменить.

https://ria.ru/20230513/zelenskiy-1871497270.html

германия

европа

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германия, владимир зеленский, в мире, европа