https://ria.ru/20230513/zelenskiy-1871511791.html

В центре Рима из-за визита Зеленского образовались пробки

В центре Рима из-за визита Зеленского образовались пробки - РИА Новости, 13.05.2023

В центре Рима из-за визита Зеленского образовались пробки

Автомобильные пробки образовались на нескольких центральных улицах Рима из-за приезда Владимира Зеленского, нарушено движение автобусов, передаёт корреспондент... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T15:01

2023-05-13T15:01

2023-05-13T15:01

рим

италия

владимир зеленский

джорджа мелони

в мире

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РИМ, 13 мая - РИА Новости. Автомобильные пробки образовались на нескольких центральных улицах Рима из-за приезда Владимира Зеленского, нарушено движение автобусов, передаёт корреспондент РИА Новости. Участок в районе правительственного Дворца Киджи, где проходит встреча Зеленского с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, перекрыт для движения, что заставило изменить основные автобусные маршруты. Заторы возникли на улице Виа дель Тритоне, откуда машины и автобусы отправляют в объезд. К корреспонденту РИА Новости за помощью обратились туристы из Германии, которые не ожидали изменений маршрута своего автобуса. Неприятностей туристам и простым пешеходам добавляет небольшой дождь. У дворца Киджи туристов встречают металлические перекрытия, которые направляют толпу в соседние переулки. В Риме Зеленский встретился с президентом республики Серджо Маттареллой. Во второй половине дня Зеленского примет папа Римский Франциск. Итальянская полиция усилила меры безопасности в связи с приездом Зеленского, организовав бесполетную зону в центре столицы. Отдельные районы находятся под контролем кинологов, снайперов и саперов, под наблюдением остаются канализационная сеть, парки и Тибр. Всего к плану безопасности привлечены около 1000 сотрудников правоохранительных органов.

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рим, италия, владимир зеленский, джорджа мелони, в мире