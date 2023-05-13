https://ria.ru/20230513/zelenskiy-1871484129.html
СМИ: Зеленский прибыл в Рим на встречу с властями Италии и папой Франциском
СМИ: Зеленский прибыл в Рим на встречу с властями Италии и папой Франциском - РИА Новости, 13.05.2023
СМИ: Зеленский прибыл в Рим на встречу с властями Италии и папой Франциском
Владимир Зеленский прилетел в Рим, позднее в субботу он встретится с президентом и премьером Италии, сообщил новостной телеканал Rainews24. РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T11:35
2023-05-13T11:35
2023-05-13T11:41
в мире
рим
италия
владимир зеленский
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РИМ, 13 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский прилетел в Рим, позднее в субботу он встретится с президентом и премьером Италии, сообщил новостной телеканал Rainews24. В аэропорту "Чампино" Зеленского встретил глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни. Как ожидается, затем Зеленский направится на встречу с президентом Серджо Маттареллой, поcле чего проведет переговоры с премьером Джорджей Мелони. Во второй половине дня Зеленского примет папа римский Франциск. По информации газеты la Repubblica, Зеленский может остаться в Риме на ночь, чтобы вылететь в Берлин утром. Итальянская полиция усилила меры безопасности в связи с приездом президента Украины, организовав бесполетную зону в центре столицы. Отдельные районы находятся под контролем кинологов, снайперов и саперов, под наблюдением остаются канализационная сеть, парки и река Тибр. Всего к плану безопасности привлечены около 1000 агентов правоохранительных органов.
https://ria.ru/20230512/vsu-1871411558.html
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в мире, рим, италия, владимир зеленский
В мире, Рим, Италия, Владимир Зеленский
СМИ: Зеленский прибыл в Рим на встречу с властями Италии и папой Франциском
Rainews24: Зеленский прибыл в Рим на встречу с властями Италии и папой Франциском