https://ria.ru/20230513/zavod-1871524441.html
В Самарской области построят завод по производству напитков
В Самарской области построят завод по производству напитков - РИА Новости, 13.05.2023
В Самарской области построят завод по производству напитков
Новый завод по производству безалкогольных напитков планируется открыть осенью этого года в Сызранском районе Самарской области, ход строительства... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T16:45
2023-05-13T16:45
2023-05-13T16:45
самарская область
сызранский район
экономика
дмитрий азаров
новости компаний - экономика
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САМАРА, 13 мая - РИА Новости. Новый завод по производству безалкогольных напитков планируется открыть осенью этого года в Сызранском районе Самарской области, ход строительства проинспектировал губернатор региона Дмитрий Азаров, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора.Завод компании "Стенька" строится вблизи села Ивашевка. Он будет выпускать бутилированную питьевую воду, лимонады, соки и сокосодержащие напитки. Здесь будет создано порядка ста рабочих мест.Директор предприятия Максим Маршалов поблагодарил главу региона за помощь в реализации проекта. Региональные власти создали для развития бизнеса "зеленый коридор". При поддержке правительства области были решены вопросы по проведению коммуникаций и их присоединению к производственной площадке, получена лицензия на добычу воды. Для подъезда к заводу построят новую дорогу.По плану производство запустят осенью этого года. "Планируем выпускать около 700 тысяч бутылок в сутки. С запуском первой линии мы примем на работу 40 человек. А всего в первом производственном корпусе будет создано более ста рабочих мест", – сказал Маршалов.
https://ria.ru/20230505/an-1869965122.html
самарская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самарская область, сызранский район, экономика, дмитрий азаров, новости компаний - экономика
Самарская область, Сызранский район, Экономика, Дмитрий Азаров, Новости компаний - Экономика
В Самарской области построят завод по производству напитков
В Сызранском районе Самарской области откроют завод по производству напитков
САМАРА, 13 мая - РИА Новости. Новый завод по производству безалкогольных напитков планируется открыть осенью этого года в Сызранском районе Самарской области, ход строительства проинспектировал губернатор региона Дмитрий Азаров, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора.
Завод компании "Стенька" строится вблизи села Ивашевка. Он будет выпускать бутилированную питьевую воду, лимонады, соки и сокосодержащие напитки. Здесь будет создано порядка ста рабочих мест.
Директор предприятия Максим Маршалов поблагодарил главу региона за помощь в реализации проекта. Региональные власти создали для развития бизнеса "зеленый коридор". При поддержке правительства области были решены вопросы по проведению коммуникаций и их присоединению к производственной площадке, получена лицензия на добычу воды. Для подъезда к заводу построят новую дорогу.
По плану производство запустят осенью этого года. "Планируем выпускать около 700 тысяч бутылок в сутки. С запуском первой линии мы примем на работу 40 человек. А всего в первом производственном корпусе будет создано более ста рабочих мест", – сказал Маршалов.
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