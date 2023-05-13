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Мантуров поддержал расширение авиаремонтного завода в Энгельсе
Мантуров поддержал расширение авиаремонтного завода в Энгельсе - РИА Новости, 13.05.2023
Мантуров поддержал расширение авиаремонтного завода в Энгельсе
Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что поддерживает расширение мощностей "356-го авиационного ремонтного завода" холдинга "Вертолеты... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T16:08
2023-05-13T16:08
2023-05-13T16:08
экономика
россия
вертолеты россии
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денис мантуров
энгельс
саратовская область
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САРАТОВ, 13 мая - РИА Новости. Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что поддерживает расширение мощностей "356-го авиационного ремонтного завода" холдинга "Вертолеты России" в городе Энгельсе Саратовской области. "Мы сегодня посещали также авиационный ремонтный завод, где коллеги поставили вопрос о расширении мощностей, строительстве новых корпусов. Я это поддержал. Считаю, что это особенно сегодня крайне необходимо. В этом году объем выполненных работ планируется в два раза больше, чем в 2022 году. Думаю, что такой темп сохранится и в будущем, имея в виду в том числе новые модификации вертолетов, которые будут там проходить капитальный ремонт. Нашли решение, каким образом обеспечить выполнение поставленных запросов со стороны предприятия и холдинга "Вертолеты России", - сказал Мантуров журналистам в Саратове в ходе посещения площадки Конструкторского бюро промышленной автоматики. По словам вице-премьера, почти все оборудование завода является отечественным. "Это современное предприятие, располагающее необходимой инфраструктурой, производственной базой, информационным обеспечением и специалистами высокой квалификации с сертифицированной системой менеджмента качества. Особенно хочу подчеркнуть, что доля российского оборудования, используемого в производстве, составляет 99%", - цитирует слова Мантурова пресс-служба правительства РФ. Уточняется, что "356-й авиационный ремонтный завод" осуществляет ремонт, модернизацию вертолётов и их комплектующих.
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экономика, россия, вертолеты россии, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, энгельс, саратовская область
Экономика, Россия, Вертолеты России, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Денис Мантуров, Энгельс, Саратовская область
Мантуров поддержал расширение авиаремонтного завода в Энгельсе
Мантуров поддержал расширение 356-го авиаремонтного завода в Энгельсе Саратовской области
САРАТОВ, 13 мая - РИА Новости.
Вице-премьер - глава Минпромторга РФ
Денис Мантуров заявил, что поддерживает расширение мощностей "356-го авиационного ремонтного завода" холдинга "Вертолеты России" в городе Энгельсе Саратовской области
.
"Мы сегодня посещали также авиационный ремонтный завод, где коллеги поставили вопрос о расширении мощностей, строительстве новых корпусов. Я это поддержал. Считаю, что это особенно сегодня крайне необходимо. В этом году объем выполненных работ планируется в два раза больше, чем в 2022 году. Думаю, что такой темп сохранится и в будущем, имея в виду в том числе новые модификации вертолетов, которые будут там проходить капитальный ремонт. Нашли решение, каким образом обеспечить выполнение поставленных запросов со стороны предприятия и холдинга "Вертолеты России", - сказал Мантуров журналистам в Саратове в ходе посещения площадки Конструкторского бюро промышленной автоматики.
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По словам вице-премьера, почти все оборудование завода является отечественным.
"Это современное предприятие, располагающее необходимой инфраструктурой, производственной базой, информационным обеспечением и специалистами высокой квалификации с сертифицированной системой менеджмента качества. Особенно хочу подчеркнуть, что доля российского оборудования, используемого в производстве, составляет 99%", - цитирует слова Мантурова пресс-служба правительства РФ.
Уточняется, что "356-й авиационный ремонтный завод" осуществляет ремонт, модернизацию вертолётов и их комплектующих.
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