https://ria.ru/20230513/zaporozhe-1871465362.html

В Запорожской области заявили об усилении террористической активности Киева

В Запорожской области заявили об усилении террористической активности Киева - РИА Новости, 13.05.2023

В Запорожской области заявили об усилении террористической активности Киева

Украинские спецслужбы усилили террористическую активность в Запорожской области, заявил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T08:08

2023-05-13T08:08

2023-05-13T08:08

специальная военная операция на украине

происшествия

запорожская область

владимир рогов

мелитополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости. Украинские спецслужбы усилили террористическую активность в Запорожской области, заявил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Утром в пятницу на улице Шмидта в Мелитополе сработало взрывное устройство. И.о. заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ по Запорожской области в результате взрыва получил травмы, он в больнице, возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство, сообщил ранее СК РФ. По его словам, украинские спецслужбы фактически развязали войну против мирного населения Запорожской области, ведя подрывную работу и пытаясь помешать налаживанию мирной жизни в регионе. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230511/zaporozhe-1871007555.html

запорожская область

мелитополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, запорожская область, владимир рогов, мелитополь