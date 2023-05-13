https://ria.ru/20230513/zaporozhe-1871465362.html
В Запорожской области заявили об усилении террористической активности Киева
В Запорожской области заявили об усилении террористической активности Киева - РИА Новости, 13.05.2023
В Запорожской области заявили об усилении террористической активности Киева
Украинские спецслужбы усилили террористическую активность в Запорожской области, заявил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T08:08
2023-05-13T08:08
2023-05-13T08:08
специальная военная операция на украине
происшествия
запорожская область
владимир рогов
мелитополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости. Украинские спецслужбы усилили террористическую активность в Запорожской области, заявил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Утром в пятницу на улице Шмидта в Мелитополе сработало взрывное устройство. И.о. заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ по Запорожской области в результате взрыва получил травмы, он в больнице, возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство, сообщил ранее СК РФ. По его словам, украинские спецслужбы фактически развязали войну против мирного населения Запорожской области, ведя подрывную работу и пытаясь помешать налаживанию мирной жизни в регионе. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230511/zaporozhe-1871007555.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, запорожская область, владимир рогов, мелитополь
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Запорожская область, Владимир Рогов, Мелитополь
В Запорожской области заявили об усилении террористической активности Киева
Рогов: Киев фактически развязал войну против мирного населения Запорожской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости. Украинские спецслужбы усилили террористическую активность в Запорожской области, заявил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Утром в пятницу на улице Шмидта в Мелитополе
сработало взрывное устройство. И.о. заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ по Запорожской области в результате взрыва получил травмы, он в больнице, возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство, сообщил ранее СК
РФ.
«
"Киевский режим усилил террористическую активность в Запорожской области", - сказал Рогов.
По его словам, украинские спецслужбы фактически развязали войну против мирного населения Запорожской области, ведя подрывную работу и пытаясь помешать налаживанию мирной жизни в регионе.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
За четыре дня из опасных районов Запорожья выехали около 12 тысяч человек