https://ria.ru/20230513/zakhvat-1871489637.html
Сторонники ПЦУ при содействии властей захватили храм УПЦ в Киевской области
Сторонники ПЦУ при содействии властей захватили храм УПЦ в Киевской области - РИА Новости, 13.05.2023
Сторонники ПЦУ при содействии властей захватили храм УПЦ в Киевской области
Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) при содействии местных властей захватили Спасо-Преображенскую церковь в селе Иванкове вблизи... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T12:08
2023-05-13T12:08
2023-05-13T12:08
религия
украина
киевская область
борисполь
православная церковь украины (пцу)
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) при содействии местных властей захватили Спасо-Преображенскую церковь в селе Иванкове вблизи Борисполя Киевской области, сообщает в субботу в информационно-просветительском отделе УПЦ. "Произошел силовой захват Преображенского храма села Иванков Бориспольского района. Около шести часов сторонники ПЦУ срезали замки на дверях и незаконно проникли в храм", - говорится сообщении на сайте УПЦ. В эпархии подчеркнули, что агрессивно настроенные лица, находясь на территории храма, не допускают туда прихожан УПЦ. На месте событий присутствует также председатель Иванковского старостинского округа Кириченко Александр. Полиция не препятствует никак рейдерским действиям активистов. Отмечается, что попытки захвата начались еще в июне прошлого года. Тогда сторонники ПЦУ провели собрание не религиозного, а территориального общества, на котором было принято незаконное решение о переводе церкви в ПЦУ. Тогда же представители религиозного общества Преображенского храма заявили о своей верности канонической УПЦ. С тех пор идет судебный процесс, который не завершен, уточнили в УПЦ. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230510/delo-1870871196.html
https://ria.ru/20230508/khram-1870505068.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, киевская область, борисполь, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Киевская область, Борисполь, Православная церковь Украины (ПЦУ), Ситуация вокруг УПЦ
Сторонники ПЦУ при содействии властей захватили храм УПЦ в Киевской области
Сторонники раскольнической ПЦУ при содействии властей захватили храм УПЦ вблизи Борисполя
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) при содействии местных властей захватили Спасо-Преображенскую церковь в селе Иванкове вблизи Борисполя Киевской области, сообщает в субботу в информационно-просветительском отделе УПЦ.
"Произошел силовой захват Преображенского храма села Иванков Бориспольского района. Около шести часов сторонники ПЦУ срезали замки на дверях и незаконно проникли в храм", - говорится сообщении на сайте УПЦ.
На священника УПЦ возбудили дело из-за высказывания против захвата храмов
В эпархии подчеркнули, что агрессивно настроенные лица, находясь на территории храма, не допускают туда прихожан УПЦ. На месте событий присутствует также председатель Иванковского старостинского округа Кириченко Александр. Полиция не препятствует никак рейдерским действиям активистов.
Отмечается, что попытки захвата начались еще в июне прошлого года. Тогда сторонники ПЦУ провели собрание не религиозного, а территориального общества, на котором было принято незаконное решение о переводе церкви в ПЦУ. Тогда же представители религиозного общества Преображенского храма заявили о своей верности канонической УПЦ. С тех пор идет судебный процесс, который не завершен, уточнили в УПЦ.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией
, местные власти в разных регионах Украины
приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Сторонники раскольнической ПЦУ захватили храм УПЦ в Житомирской области