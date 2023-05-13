https://ria.ru/20230513/zaes-1871517053.html

Радиационная обстановка на территории Запорожской АЭС в норме

Радиационная обстановка на территории Запорожской АЭС в норме - РИА Новости, 13.05.2023

Радиационная обстановка на территории Запорожской АЭС в норме

Радиационная обстановка на территории Запорожской АЭС по состоянию на субботу в норме, нарушений в работе станции нет, сообщается на официальном сайте ЗАЭС. РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T15:48

2023-05-13T15:48

2023-05-13T15:48

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Радиационная обстановка на территории Запорожской АЭС по состоянию на субботу в норме, нарушений в работе станции нет, сообщается на официальном сайте ЗАЭС. "Состояние Запорожской АЭС на 13 мая 2023 года: Радиационная обстановка на территории Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне не превышает значений, установленных нормами и правилами по радиационной безопасности. В районе расположения Запорожской АЭС радиационная обстановка соответствует естественному природному фону. Нарушений в работе АЭС нет", - говорится в сообщении с актуальной информацией о состоянии станции. Четыре блока находятся в состоянии "холодного останова", один блок - в состоянии "горячего останова". Еще один блок находится в состоянии "останова для ремонта". На сайте также сообщается, что уровень воды в Каховском водохранилище находится на отметке 17,07 метра. Уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС - 16,65 метра.

https://ria.ru/20230513/zakhvat-1871482862.html

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