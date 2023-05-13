https://ria.ru/20230513/zaes-1871517053.html
Радиационная обстановка на территории Запорожской АЭС в норме
Радиационная обстановка на территории Запорожской АЭС в норме - РИА Новости, 13.05.2023
Радиационная обстановка на территории Запорожской АЭС в норме
Радиационная обстановка на территории Запорожской АЭС по состоянию на субботу в норме, нарушений в работе станции нет, сообщается на официальном сайте ЗАЭС. РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T15:48
2023-05-13T15:48
2023-05-13T15:48
запорожская аэс
россия
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863197916_0:191:3072:1919_1920x0_80_0_0_9a562a66446f21d2b2ff52783f961bc6.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Радиационная обстановка на территории Запорожской АЭС по состоянию на субботу в норме, нарушений в работе станции нет, сообщается на официальном сайте ЗАЭС. "Состояние Запорожской АЭС на 13 мая 2023 года: Радиационная обстановка на территории Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне не превышает значений, установленных нормами и правилами по радиационной безопасности. В районе расположения Запорожской АЭС радиационная обстановка соответствует естественному природному фону. Нарушений в работе АЭС нет", - говорится в сообщении с актуальной информацией о состоянии станции. Четыре блока находятся в состоянии "холодного останова", один блок - в состоянии "горячего останова". Еще один блок находится в состоянии "останова для ремонта". На сайте также сообщается, что уровень воды в Каховском водохранилище находится на отметке 17,07 метра. Уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС - 16,65 метра.
https://ria.ru/20230513/zakhvat-1871482862.html
россия
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863197916_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2a967d554f4f5d46f7e334336f3a7a2b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская аэс, россия, запорожская область
Запорожская АЭС, Россия, Запорожская область
Радиационная обстановка на территории Запорожской АЭС в норме
Радиационная обстановка на территории Запорожской АЭС в норме, нарушений в работе нет
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости.
Радиационная обстановка на территории Запорожской АЭС по состоянию на субботу в норме, нарушений в работе станции нет, сообщается на официальном сайте
ЗАЭС.
"Состояние Запорожской АЭС на 13 мая 2023 года: Радиационная обстановка на территории Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне не превышает значений, установленных нормами и правилами по радиационной безопасности. В районе расположения Запорожской АЭС радиационная обстановка соответствует естественному природному фону. Нарушений в работе АЭС нет", - говорится в сообщении с актуальной информацией о состоянии станции.
Четыре блока находятся в состоянии "холодного останова", один блок - в состоянии "горячего останова". Еще один блок находится в состоянии "останова для ремонта".
На сайте также сообщается, что уровень воды в Каховском водохранилище находится на отметке 17,07 метра. Уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС - 16,65 метра.
Киев сохраняет планы захвата Запорожской АЭС, заявил Рогов