https://ria.ru/20230513/vzryvy-1871456288.html
В Хмельницкой области прогремели взрывы
В Хмельницкой области прогремели взрывы - РИА Новости, 13.05.2023
В Хмельницкой области прогремели взрывы
В Хмельницкой области Украины прогремели взрывы, заявила военная администрация региона. РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T05:16
2023-05-13T05:16
2023-05-13T05:49
специальная военная операция на украине
хмельницкая область
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. В Хмельницкой области Украины прогремели взрывы, заявила военная администрация региона.Ранее в Хмельницкой области была объявлена воздушная тревога."Были слышны взрывы в области", - говорится в сообщении администрации в Telegram-канале.Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
https://ria.ru/20230513/kiev-1871454128.html
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хмельницкая область, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Хмельницкая область, Вооруженные силы РФ, Украина
В Хмельницкой области прогремели взрывы
Власти Хмельницкой области сообщили о прозвучавших в регионе взрывах
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. В Хмельницкой области Украины прогремели взрывы, заявила военная администрация региона.
Ранее в Хмельницкой области была объявлена воздушная тревога.
"Были слышны взрывы в области", - говорится в сообщении администрации в Telegram-канале.
Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
В Киевской области работают силы ПВО