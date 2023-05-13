https://ria.ru/20230513/vzryvy-1871456288.html

В Хмельницкой области прогремели взрывы

В Хмельницкой области прогремели взрывы - РИА Новости, 13.05.2023

В Хмельницкой области прогремели взрывы

В Хмельницкой области Украины прогремели взрывы, заявила военная администрация региона. РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T05:16

2023-05-13T05:16

2023-05-13T05:49

специальная военная операция на украине

хмельницкая область

вооруженные силы рф

украина

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. В Хмельницкой области Украины прогремели взрывы, заявила военная администрация региона.Ранее в Хмельницкой области была объявлена воздушная тревога."Были слышны взрывы в области", - говорится в сообщении администрации в Telegram-канале.Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

https://ria.ru/20230513/kiev-1871454128.html

хмельницкая область

украина

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хмельницкая область, вооруженные силы рф, украина