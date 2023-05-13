https://ria.ru/20230513/vybory-1871505009.html

Парламент Гагаузии обвинил Кишинев в попытке срыва выборов главы региона

Парламент Гагаузии обвинил Кишинев в попытке срыва выборов главы региона - РИА Новости, 13.05.2023

Парламент Гагаузии обвинил Кишинев в попытке срыва выборов главы региона

Народное собрание Гагаузии (НСГ) обвиняет власти Молдавии во вмешательстве в выборы главы автономии, попытке их срыва, а также давлении на членов ЦИК. РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T14:15

2023-05-13T14:15

2023-05-13T14:15

в мире

гагаузия

молдавия

кишинев

евгения гуцул

григорий узун

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КИШИНЕВ, 13 мая - РИА Новости. Народное собрание Гагаузии (НСГ) обвиняет власти Молдавии во вмешательстве в выборы главы автономии, попытке их срыва, а также давлении на членов ЦИК. "Президиум Народного Собрания Гагаузии, рассмотрев обращение Центральной избирательной комиссии Гагаузии о грубом вмешательстве центральных органов власти Молдавии..., о непрекращающемся давлении на членов ЦИК Гагаузии с целью склонения их к принятию решения о снятии с участия во втором туре выборов одного из кандидатов на должность главы (Башкана) Гагаузии, заявляет: незаконные действия центральных властей, по сути, направленные на срыв проведения второго тура выборов Главы Гагаузии", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте НСГ. Заксобрание Гагаузии готово оказать любую помощь и поддержку местному Центризбиркому, осуждая любое вмешательство в работу этого органа, а также запугивание его членов уголовными делами и другими репрессиями. "Президиум Народного Собрания Гагаузии обращается к президенту Молдавии как гаранту Конституции, председателю парламента Молдавии, дипломатическим миссиям, аккредитованным в Молдавии, всем политическим партиям и общественным организациям с настоятельным призывом осудить незаконное вмешательство в выборные процессы Гагаузии, а ответственным лицам принять незамедлительные меры по прекращению давления на членов ЦИК Гагаузии", - подчеркивается в заявлении. На юге Молдавии 30 марта состоялся первый тур выборов главы Гагаузской автономии. На этот пост претендовали восемь человек. По данным ЦИК, во второй тур перешли кандидат от партии "Шор" Евгения Гуцул с 26,47% голосов и Григорий Узун, которого поддерживает Партия социалистов, с 26,4%. Ранее пресс-служба партии "Шор" сообщала о задержании после обысков руководителей и членов избирательного штаба кандидата из-за подозрений в подкупе избирателей. Полиция и прокуратура подтвердили факт обысков, но опровергла слухи о задержанных, информация о возможном подкупе избирателей была передана в ЦИК Гагаузии. В партии "Шор" утверждают, что действовали строго в соответствии с избирательными нормами Гагаузии и будут "защищать всеми законными способами право граждан на свободный выбор". Ранее партия "Шор" сообщала, что в субботу прошли обыски у глав предвыборного штаба Евгении Гуцул и активистов политсилы, в партии назвали это очередной незаконной акцией, с помощью которой "пытаются оказать давление на единственного кандидата, который действительно отстаивает интересы гагаузских граждан и не находится под контролем преступного режима в Кишиневе". В воскресенье, 7 мая, пресс-служба партии "Шор" сообщила о задержании после обысков руководителей и членов избирательного штаба кандидата из-за подозрений в подкупе избирателей. Полиция и прокуратура подтвердили факт обысков, но опровергли слухи о задержанных, информация о возможном подкупе избирателей была передана в ЦИК Гагаузии.

https://ria.ru/20230512/moldaviya-1871320201.html

https://ria.ru/20230513/moldaviya-1871452193.html

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в мире, гагаузия, молдавия, кишинев, евгения гуцул, григорий узун