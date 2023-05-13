https://ria.ru/20230513/vsu-1871543718.html

"Они же нацисты". В США раскрыли правду о преступлениях ВСУ на фронте

"Они же нацисты". В США раскрыли правду о преступлениях ВСУ на фронте - РИА Новости, 13.05.2023

"Они же нацисты". В США раскрыли правду о преступлениях ВСУ на фронте

На Украине де-факто установился нацистский режим, поощряющий удары по мирным жителям Донбасса, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T19:03

2023-05-13T19:03

2023-05-13T19:49

в мире

украина

донбасс

сша

скотт риттер

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1870060698_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d014ad168fccda2a8510c2b7db22f1c3.jpg

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. На Украине де-факто установился нацистский режим, поощряющий удары по мирным жителям Донбасса, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер на YouTube-канале U.S. Tour of Duty.Киевский режим, отметил Риттер, одобряет удары по местности, где находятся магазины и школы, что приводит к жертвам среди мирного населения. Военный также обратил внимание, что речь идет о намеренных обстрелах, поскольку ВСУ располагают не только натовским оружием, но и данными разведки США.

https://ria.ru/20230513/rossiya-1871510282.html

украина

донбасс

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, донбасс, сша, скотт риттер, вооруженные силы украины