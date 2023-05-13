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"Они же нацисты". В США раскрыли правду о преступлениях ВСУ на фронте
"Они же нацисты". В США раскрыли правду о преступлениях ВСУ на фронте - РИА Новости, 13.05.2023
"Они же нацисты". В США раскрыли правду о преступлениях ВСУ на фронте
На Украине де-факто установился нацистский режим, поощряющий удары по мирным жителям Донбасса, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T19:03
2023-05-13T19:03
2023-05-13T19:49
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вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. На Украине де-факто установился нацистский режим, поощряющий удары по мирным жителям Донбасса, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер на YouTube-канале U.S. Tour of Duty.Киевский режим, отметил Риттер, одобряет удары по местности, где находятся магазины и школы, что приводит к жертвам среди мирного населения. Военный также обратил внимание, что речь идет о намеренных обстрелах, поскольку ВСУ располагают не только натовским оружием, но и данными разведки США.
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в мире, украина, донбасс, сша, скотт риттер, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Донбасс, США, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
"Они же нацисты". В США раскрыли правду о преступлениях ВСУ на фронте
Экс-разведчик Риттер сообщил о фактическом установлении на Украине нацистского режима