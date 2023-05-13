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"Они же нацисты". В США раскрыли правду о преступлениях ВСУ на фронте - РИА Новости, 13.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:03 13.05.2023 (обновлено: 19:49 13.05.2023)
https://ria.ru/20230513/vsu-1871543718.html
"Они же нацисты". В США раскрыли правду о преступлениях ВСУ на фронте
"Они же нацисты". В США раскрыли правду о преступлениях ВСУ на фронте - РИА Новости, 13.05.2023
"Они же нацисты". В США раскрыли правду о преступлениях ВСУ на фронте
На Украине де-факто установился нацистский режим, поощряющий удары по мирным жителям Донбасса, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T19:03
2023-05-13T19:49
в мире
украина
донбасс
сша
скотт риттер
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. На Украине де-факто установился нацистский режим, поощряющий удары по мирным жителям Донбасса, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер на YouTube-канале U.S. Tour of Duty.Киевский режим, отметил Риттер, одобряет удары по местности, где находятся магазины и школы, что приводит к жертвам среди мирного населения. Военный также обратил внимание, что речь идет о намеренных обстрелах, поскольку ВСУ располагают не только натовским оружием, но и данными разведки США.
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в мире, украина, донбасс, сша, скотт риттер, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Донбасс, США, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
"Они же нацисты". В США раскрыли правду о преступлениях ВСУ на фронте

Экс-разведчик Риттер сообщил о фактическом установлении на Украине нацистского режима

© AP Photo / LibkosУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© AP Photo / Libkos
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. На Украине де-факто установился нацистский режим, поощряющий удары по мирным жителям Донбасса, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер на YouTube-канале U.S. Tour of Duty.
«
"Думаю, американцы должны понимать, что мы боремся на стороне плохих парней, за нацистов, которые совершают ужасные преступления", — сказал он.
Киевский режим, отметил Риттер, одобряет удары по местности, где находятся магазины и школы, что приводит к жертвам среди мирного населения.
Военный также обратил внимание, что речь идет о намеренных обстрелах, поскольку ВСУ располагают не только натовским оружием, но и данными разведки США.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонбассСШАСкотт РиттерВооруженные силы Украины
 
 
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