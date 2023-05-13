https://ria.ru/20230513/vstrecha-1871531386.html

Зеленский прибыл в Ватикан на встречу с папой римским

Зеленский прибыл в Ватикан на встречу с папой римским - РИА Новости, 13.05.2023

Зеленский прибыл в Ватикан на встречу с папой римским

Владимир Зеленский, который в субботу утром прилетел в Рим и уже провел встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони, в... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T17:24

2023-05-13T17:24

2023-05-13T20:24

ватикан

рим

владимир зеленский

франциск (хорхе марио бергольо)

серджо маттарелла

религия

украина

андреа риккарди

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ВАТИКАН, 13 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский, который в субботу утром прилетел в Рим и уже провел встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони, в 16.10 (17.10 мск) прибыл в Ватикан на аудиенцию к папе римскому Франциску.Это уже второй визит Зеленского в Ватикан, впервые он побывал здесь в феврале 2020 года. Тогда после встречи с папой Франциском он подчеркнул, что "вдохновлен разговором о мире на Украине" и сообщил, что пригласил понтифика в Киев.О нынешнем визите Зеленского Ватикан объявил только в полдень, хотя еще накануне информированный источник при Святом престоле сообщил РИА Новости, что его ожидают в Апостольском дворце в субботу. Источник пояснил, что речь идет о приватном визите, который не планировался заранее.За два часа до приезда Зеленского в Ватикан папа Франциск написал в Twitter, что просит Богоматерь Фатимскую "помочь нам в создании путей диалога, ведущего к миру, и дать нам мужество начать их без промедления".Многие авторитетные наблюдатели считают посещение Зеленским папы римского главным этапом его нынешнего вояжа в Рим.Руководитель влиятельной католической Общины святого Эгидия, бывший итальянский министр Андреа Риккарди отметил в этой связи, что встреча Зеленского с понтификом выходит за рамки сценария его встреч с западными лидерами, которые активно поддерживают Киев. По его словам, позицию папы Франциска, который убежден, что конфликт на Украине нельзя разрешить силой оружия, можно охарактеризовать как "активную беспристрастность"."Эта точка зрения вызывает замешательство на Украине, где Франциска порой обвиняют в холодности по отношению к драме страны, несмотря на его многочисленные выступления, разделяющие боль людей", - говорится в статье Риккарди в газете Corriere della sera.Сам папа Франциск, принимая в субботу утром верительные грамоты у новых послов в Ватикане, назвал такую позицию Святого престола "позитивным нейтралитетом". "Отнюдь не будучи "этическим нейтралитетом", особенно перед лицом человеческих страданий, это создает для Святого престола ясно определенную позицию в международном сообществе, что позволяет ему лучше способствовать разрешению конфликтов", - заявил понтифик.В начале февраля, возвращаясь из апостольской поездки в Африку, папа Франциск заявил, что открыт для встреч с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в целях урегулирования украинского кризиса. Три месяца спустя на борту самолета, летевшего из Будапешта в Рим, он сообщил журналистам, что Ватикан осуществляет некую посредническую миссию по Украине. По его словам, "пока она непублична", и рассказать о ней можно будет лишь позже, "когда она станет публичной". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в пятницу, что Кремль пока не располагает информацией об этой миссии.

https://ria.ru/20230513/zelenskiy-1871497270.html

https://ria.ru/20230505/zelenskiy-1869946200.html

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ватикан, рим, владимир зеленский, франциск (хорхе марио бергольо), серджо маттарелла, украина, андреа риккарди, в мире