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Вертолет совершил жесткую посадку в Тверской области - РИА Новости, 13.05.2023
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19:05 13.05.2023 (обновлено: 19:54 13.05.2023)
https://ria.ru/20230513/vertolet-1871544035.html
Вертолет совершил жесткую посадку в Тверской области
Вертолет совершил жесткую посадку в Тверской области - РИА Новости, 13.05.2023
Вертолет совершил жесткую посадку в Тверской области
РЯЗАНЬ, 13 мая – РИА Новости. Вертолет Робинсон-66 совершил жесткую посадку в Тверской области, никто не пострадал, сообщило ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T19:05
2023-05-13T19:54
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
тверская область
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РЯЗАНЬ, 13 мая – РИА Новости. Вертолет Робинсон-66 совершил жесткую посадку в Тверской области, никто не пострадал, сообщило ГУ МЧС по региону."В 16.43 13 мая в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Тверской области поступила информация о том что, в Тверской области в районе населенного пункта Селихово совершил жесткую посадку вертолет Робинсон-66. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.Отмечается, что на происшествие привлекалось 11 человек, четыре единицы техники, в том числе от МЧС России пять человек и две единицы техники.В ГУ МЧС уточнили, что вертолет опрокинулся при взлете.
https://ria.ru/20230513/sudno-1871528212.html
россия
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тверская область
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Тверская область
Вертолет совершил жесткую посадку в Тверской области

МЧС: вертолет Робинсон-66 совершил жесткую посадку в Тверской области, никто не пострадал

CC BY-SA 2.0 / James / G-CIZG Robinson R-66 Helicopter Heli Air LtdВертолет Robinson
Вертолет Robinson - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
CC BY-SA 2.0 / James / G-CIZG Robinson R-66 Helicopter Heli Air Ltd
Вертолет Robinson. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 13 мая – РИА Новости. Вертолет Робинсон-66 совершил жесткую посадку в Тверской области, никто не пострадал, сообщило ГУ МЧС по региону.
"В 16.43 13 мая в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Тверской области поступила информация о том что, в Тверской области в районе населенного пункта Селихово совершил жесткую посадку вертолет Робинсон-66. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на происшествие привлекалось 11 человек, четыре единицы техники, в том числе от МЧС России пять человек и две единицы техники.
В ГУ МЧС уточнили, что вертолет опрокинулся при взлете.
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