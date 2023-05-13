https://ria.ru/20230513/vertolet-1871544035.html

Вертолет совершил жесткую посадку в Тверской области

Вертолет совершил жесткую посадку в Тверской области - РИА Новости, 13.05.2023

Вертолет совершил жесткую посадку в Тверской области

РЯЗАНЬ, 13 мая – РИА Новости. Вертолет Робинсон-66 совершил жесткую посадку в Тверской области, никто не пострадал, сообщило ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T19:05

2023-05-13T19:05

2023-05-13T19:54

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

тверская область

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РЯЗАНЬ, 13 мая – РИА Новости. Вертолет Робинсон-66 совершил жесткую посадку в Тверской области, никто не пострадал, сообщило ГУ МЧС по региону."В 16.43 13 мая в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Тверской области поступила информация о том что, в Тверской области в районе населенного пункта Селихово совершил жесткую посадку вертолет Робинсон-66. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.Отмечается, что на происшествие привлекалось 11 человек, четыре единицы техники, в том числе от МЧС России пять человек и две единицы техники.В ГУ МЧС уточнили, что вертолет опрокинулся при взлете.

https://ria.ru/20230513/sudno-1871528212.html

россия

тверская область

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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тверская область