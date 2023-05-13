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При крушении вертолета в брянских Клинцах пострадала женщина - РИА Новости, 13.05.2023
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16:08 13.05.2023
https://ria.ru/20230513/vertolet-1871519450.html
При крушении вертолета в брянских Клинцах пострадала женщина
При крушении вертолета в брянских Клинцах пострадала женщина - РИА Новости, 13.05.2023
При крушении вертолета в брянских Клинцах пострадала женщина
Женщина пострадала при крушении вертолета в Брянской области, она доставлена в больницу, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T16:08
2023-05-13T16:08
происшествия
клинцы
александр богомаз
брянская область
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БРЯНСК, 13 мая – РИА Новости. Женщина пострадала при крушении вертолета в Брянской области, она доставлена в больницу, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. Ранее источник в оперативных службах сообщал РИА Новости, что на месте падения вертолёта идут работы по ликвидации пожара. Источник также сообщал, что обломками повреждены несколько домов. Глава региона уточнил, что их пять, в настоящее время комиссия по оценке ущерба приступила к работе. На месте работают оперативные службы.
https://ria.ru/20230513/vertolet-1871503232.html
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происшествия, клинцы, александр богомаз, брянская область
Происшествия, Клинцы, Александр Богомаз, Брянская область
При крушении вертолета в брянских Клинцах пострадала женщина

Брянский губернатор Богомаз: женщина попала в больницу после крушения вертолета в Клинцах

На месте падения вертолета Ми-8 в Брянской области
На месте падения вертолета Ми-8 в Брянской области
На месте падения вертолета Ми-8 в Брянской области
Читать ria.ru в
БРЯНСК, 13 мая – РИА Новости. Женщина пострадала при крушении вертолета в Брянской области, она доставлена в больницу, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.
«
"Сегодня в Клинцах произошло крушение вертолета. В результате происшествия среди гражданских есть один пострадавший — женщина. В настоящее время она доставлена в районную больницу, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сообщил губернатор.
Ранее источник в оперативных службах сообщал РИА Новости, что на месте падения вертолёта идут работы по ликвидации пожара. Источник также сообщал, что обломками повреждены несколько домов.
Глава региона уточнил, что их пять, в настоящее время комиссия по оценке ущерба приступила к работе. На месте работают оперативные службы.
Вертолет в небе - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
Источник рассказал подробности ЧП с вертолетом в Брянской области
Вчера, 14:02
 
ПроисшествияКлинцыАлександр БогомазБрянская область
 
 
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