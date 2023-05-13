https://ria.ru/20230513/vertolet-1871519450.html

При крушении вертолета в брянских Клинцах пострадала женщина

При крушении вертолета в брянских Клинцах пострадала женщина - РИА Новости, 13.05.2023

При крушении вертолета в брянских Клинцах пострадала женщина

Женщина пострадала при крушении вертолета в Брянской области, она доставлена в больницу, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T16:08

2023-05-13T16:08

2023-05-13T16:08

происшествия

клинцы

александр богомаз

брянская область

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БРЯНСК, 13 мая – РИА Новости. Женщина пострадала при крушении вертолета в Брянской области, она доставлена в больницу, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. Ранее источник в оперативных службах сообщал РИА Новости, что на месте падения вертолёта идут работы по ликвидации пожара. Источник также сообщал, что обломками повреждены несколько домов. Глава региона уточнил, что их пять, в настоящее время комиссия по оценке ущерба приступила к работе. На месте работают оперативные службы.

https://ria.ru/20230513/vertolet-1871503232.html

клинцы

брянская область

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Ольга Фомченкова

происшествия, клинцы, александр богомаз, брянская область