https://ria.ru/20230513/vertolet-1871519450.html
При крушении вертолета в брянских Клинцах пострадала женщина
При крушении вертолета в брянских Клинцах пострадала женщина - РИА Новости, 13.05.2023
При крушении вертолета в брянских Клинцах пострадала женщина
Женщина пострадала при крушении вертолета в Брянской области, она доставлена в больницу, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T16:08
2023-05-13T16:08
2023-05-13T16:08
происшествия
клинцы
александр богомаз
брянская область
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БРЯНСК, 13 мая – РИА Новости. Женщина пострадала при крушении вертолета в Брянской области, она доставлена в больницу, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. Ранее источник в оперативных службах сообщал РИА Новости, что на месте падения вертолёта идут работы по ликвидации пожара. Источник также сообщал, что обломками повреждены несколько домов. Глава региона уточнил, что их пять, в настоящее время комиссия по оценке ущерба приступила к работе. На месте работают оперативные службы.
https://ria.ru/20230513/vertolet-1871503232.html
клинцы
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, клинцы, александр богомаз, брянская область
Происшествия, Клинцы, Александр Богомаз, Брянская область
При крушении вертолета в брянских Клинцах пострадала женщина
Брянский губернатор Богомаз: женщина попала в больницу после крушения вертолета в Клинцах