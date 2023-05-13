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Источник: погибших среди гражданских после падения вертолета в Клинцах нет - РИА Новости, 13.05.2023
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14:12 13.05.2023 (обновлено: 14:16 13.05.2023)
https://ria.ru/20230513/vertolet-1871504807.html
Источник: погибших среди гражданских после падения вертолета в Клинцах нет
Источник: погибших среди гражданских после падения вертолета в Клинцах нет - РИА Новости, 13.05.2023
Источник: погибших среди гражданских после падения вертолета в Клинцах нет
Среди гражданского населения погибших и серьезно пострадавших в результате падения вертолета в Клинцовском районе Брянской области, по предварительным данным,... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T14:12
2023-05-13T14:16
брянская область
происшествия
клинцы
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БРЯНСК, 13 мая - РИА Новости. Среди гражданского населения погибших и серьезно пострадавших в результате падения вертолета в Клинцовском районе Брянской области, по предварительным данным, нет, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах."Среди гражданских погибших и серьезно пострадавших, предварительно, нет. Сейчас собирается информация", - сообщил собеседник агентства.Ранее источник сообщил РИА Новости о том, что на месте падения вертолета идут работы по ликвидации пожара.
https://ria.ru/20230513/vertolet-1871503232.html
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брянская область, происшествия, клинцы
Брянская область, Происшествия, Клинцы
Источник: погибших среди гражданских после падения вертолета в Клинцах нет

Источник сообщил об отсутствии погибших среди населения после падения вертолета в Клинцах

На месте падения вертолета Ми-8 в Брянской области
На месте падения вертолета Ми-8 в Брянской области
На месте падения вертолета Ми-8 в Брянской области
Читать ria.ru в
БРЯНСК, 13 мая - РИА Новости. Среди гражданского населения погибших и серьезно пострадавших в результате падения вертолета в Клинцовском районе Брянской области, по предварительным данным, нет, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах.
"Среди гражданских погибших и серьезно пострадавших, предварительно, нет. Сейчас собирается информация", - сообщил собеседник агентства.
Ранее источник сообщил РИА Новости о том, что на месте падения вертолета идут работы по ликвидации пожара.
Вертолет в небе - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
Источник рассказал подробности ЧП с вертолетом в Брянской области
Вчера, 14:02
 
Брянская областьПроисшествияКлинцы
 
 
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