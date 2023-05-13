https://ria.ru/20230513/vertolet-1871504807.html
Источник: погибших среди гражданских после падения вертолета в Клинцах нет
Источник: погибших среди гражданских после падения вертолета в Клинцах нет - РИА Новости, 13.05.2023
Источник: погибших среди гражданских после падения вертолета в Клинцах нет
Среди гражданского населения погибших и серьезно пострадавших в результате падения вертолета в Клинцовском районе Брянской области, по предварительным данным,... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T14:12
2023-05-13T14:12
2023-05-13T14:16
брянская область
происшествия
клинцы
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БРЯНСК, 13 мая - РИА Новости. Среди гражданского населения погибших и серьезно пострадавших в результате падения вертолета в Клинцовском районе Брянской области, по предварительным данным, нет, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах."Среди гражданских погибших и серьезно пострадавших, предварительно, нет. Сейчас собирается информация", - сообщил собеседник агентства.Ранее источник сообщил РИА Новости о том, что на месте падения вертолета идут работы по ликвидации пожара.
https://ria.ru/20230513/vertolet-1871503232.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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брянская область, происшествия, клинцы
Брянская область, Происшествия, Клинцы
Источник: погибших среди гражданских после падения вертолета в Клинцах нет
Источник сообщил об отсутствии погибших среди населения после падения вертолета в Клинцах
БРЯНСК, 13 мая - РИА Новости. Среди гражданского населения погибших и серьезно пострадавших в результате падения вертолета в Клинцовском районе Брянской области, по предварительным данным, нет, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах.
"Среди гражданских погибших и серьезно пострадавших, предварительно, нет. Сейчас собирается информация", - сообщил собеседник агентства.
Ранее источник сообщил РИА Новости о том, что на месте падения вертолета идут работы по ликвидации пожара.
Источник рассказал подробности ЧП с вертолетом в Брянской области