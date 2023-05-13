https://ria.ru/20230513/vertolet-1871504807.html

Источник: погибших среди гражданских после падения вертолета в Клинцах нет

Источник: погибших среди гражданских после падения вертолета в Клинцах нет - РИА Новости, 13.05.2023

Источник: погибших среди гражданских после падения вертолета в Клинцах нет

Среди гражданского населения погибших и серьезно пострадавших в результате падения вертолета в Клинцовском районе Брянской области, по предварительным данным,... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T14:12

2023-05-13T14:12

2023-05-13T14:16

брянская область

происшествия

клинцы

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БРЯНСК, 13 мая - РИА Новости. Среди гражданского населения погибших и серьезно пострадавших в результате падения вертолета в Клинцовском районе Брянской области, по предварительным данным, нет, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах."Среди гражданских погибших и серьезно пострадавших, предварительно, нет. Сейчас собирается информация", - сообщил собеседник агентства.Ранее источник сообщил РИА Новости о том, что на месте падения вертолета идут работы по ликвидации пожара.

https://ria.ru/20230513/vertolet-1871503232.html

брянская область

клинцы

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

брянская область, происшествия, клинцы