https://ria.ru/20230513/vertolet-1871503232.html

Источник рассказал подробности ЧП с вертолетом в Брянской области

Источник рассказал подробности ЧП с вертолетом в Брянской области - РИА Новости, 13.05.2023

Источник рассказал подробности ЧП с вертолетом в Брянской области

В результате падения вертолёта в Клинцовском районе Брянской области обломками повреждены некоторые дома, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах. РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T14:02

2023-05-13T14:02

2023-05-13T14:44

происшествия

клинцовский район

брянская область

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БРЯНСК, 13 мая - РИА Новости. В результате падения вертолёта в Клинцовском районе Брянской области обломками повреждены некоторые дома, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах.Ранее источник сообщил РИА Новости о том, что на месте падения вертолёта идут работы по ликвидации пожара.

https://ria.ru/20230513/vertolet-1871504807.html

клинцовский район

брянская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, клинцовский район, брянская область