https://ria.ru/20230513/vertolet-1871503232.html
Источник рассказал подробности ЧП с вертолетом в Брянской области
Источник рассказал подробности ЧП с вертолетом в Брянской области - РИА Новости, 13.05.2023
Источник рассказал подробности ЧП с вертолетом в Брянской области
В результате падения вертолёта в Клинцовском районе Брянской области обломками повреждены некоторые дома, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах. РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T14:02
2023-05-13T14:02
2023-05-13T14:44
происшествия
клинцовский район
брянская область
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БРЯНСК, 13 мая - РИА Новости. В результате падения вертолёта в Клинцовском районе Брянской области обломками повреждены некоторые дома, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах.Ранее источник сообщил РИА Новости о том, что на месте падения вертолёта идут работы по ликвидации пожара.
https://ria.ru/20230513/vertolet-1871504807.html
клинцовский район
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, клинцовский район, брянская область
Происшествия, Клинцовский район, Брянская область
Источник рассказал подробности ЧП с вертолетом в Брянской области
При падении вертолета в Брянской области обломками повредило несколько домов