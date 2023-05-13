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Источник рассказал подробности ЧП с вертолетом в Брянской области - РИА Новости, 13.05.2023
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14:02 13.05.2023 (обновлено: 14:44 13.05.2023)
https://ria.ru/20230513/vertolet-1871503232.html
Источник рассказал подробности ЧП с вертолетом в Брянской области
Источник рассказал подробности ЧП с вертолетом в Брянской области - РИА Новости, 13.05.2023
Источник рассказал подробности ЧП с вертолетом в Брянской области
В результате падения вертолёта в Клинцовском районе Брянской области обломками повреждены некоторые дома, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах. РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T14:02
2023-05-13T14:44
происшествия
клинцовский район
брянская область
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БРЯНСК, 13 мая - РИА Новости. В результате падения вертолёта в Клинцовском районе Брянской области обломками повреждены некоторые дома, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах.Ранее источник сообщил РИА Новости о том, что на месте падения вертолёта идут работы по ликвидации пожара.
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клинцовский район
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происшествия, клинцовский район, брянская область
Происшествия, Клинцовский район, Брянская область
Источник рассказал подробности ЧП с вертолетом в Брянской области

При падении вертолета в Брянской области обломками повредило несколько домов

© РИА Новости / Игорь Агеенко | Перейти в медиабанкВертолет в небе
Вертолет в небе - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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БРЯНСК, 13 мая - РИА Новости. В результате падения вертолёта в Клинцовском районе Брянской области обломками повреждены некоторые дома, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах.
«
"Где лопасти падали, где-то обломки, где крышу побило - шифер", - сказал собеседник агентства. По его словам, "сказать, что разрушений нет, будет неправильно". В настоящий момент информация уточняется.
Ранее источник сообщил РИА Новости о том, что на месте падения вертолёта идут работы по ликвидации пожара.
На месте падения вертолета Ми-8 в Брянской области
Источник: погибших среди гражданских после падения вертолета в Клинцах нет
Вчера, 14:12
 
ПроисшествияКлинцовский районБрянская область
 
 
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