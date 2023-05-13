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В Брянской области упал вертолет - РИА Новости, 13.05.2023
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13:46 13.05.2023 (обновлено: 16:04 13.05.2023)
https://ria.ru/20230513/vertolet-1871501442.html
В Брянской области упал вертолет
В Брянской области упал вертолет - РИА Новости, 13.05.2023
В Брянской области упал вертолет
В Клинцовском районе Брянской области упал вертолет, сообщил источник РИА Новости в оперативных службах. РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T13:46
2023-05-13T16:04
происшествия
клинцовский район
брянская область
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БРЯНСК, 13 мая — РИА Новости. В Клинцовском районе Брянской области упал вертолет, сообщил источник РИА Новости в оперативных службах."Произошло происшествие, падение (вертолета. — Прим. ред.) есть, на месте ведутся работы по ликвидации пожара", — рассказал собеседник агентства.По его словам, среди местных жителей, предварительно, никто не погиб и серьезно не пострадал.При этом источник отметил, что в результате произошедшего оказались повреждены некоторые дома."Где лопасти падали, где-то обломки, где крышу побило — шифер; &lt;...&gt; сказать, что разрушений нет, будет неправильно", — отметил источник, добавив, что информация уточняется. Инцидент произошел на окраине города, добавил он.
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клинцовский район
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происшествия, клинцовский район, брянская область
Происшествия, Клинцовский район, Брянская область
В Брянской области упал вертолет

В Клинцовском районе Брянской области упал вертолет

Дым после падения вертолета Ми-8 в Брянской области
Дым после падения вертолета Ми-8 в Брянской области
Дым после падения вертолета Ми-8 в Брянской области
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БРЯНСК, 13 мая — РИА Новости. В Клинцовском районе Брянской области упал вертолет, сообщил источник РИА Новости в оперативных службах.
"Произошло происшествие, падение (вертолета. — Прим. ред.) есть, на месте ведутся работы по ликвидации пожара", — рассказал собеседник агентства.
На месте падения вертолета Ми-8 в Брянской области
На месте падения вертолета Ми-8 в Брянской области
На месте падения вертолета Ми-8 в Брянской области
1 из 2
На месте падения вертолета Ми-8 в Брянской области
На месте падения вертолета Ми-8 в Брянской области
На месте падения вертолета Ми-8 в Брянской области
2 из 2
На месте падения вертолета Ми-8 в Брянской области
1 из 2
На месте падения вертолета Ми-8 в Брянской области
2 из 2
По его словам, среди местных жителей, предварительно, никто не погиб и серьезно не пострадал.
При этом источник отметил, что в результате произошедшего оказались повреждены некоторые дома.
"Где лопасти падали, где-то обломки, где крышу побило — шифер; <...> сказать, что разрушений нет, будет неправильно", — отметил источник, добавив, что информация уточняется.
Инцидент произошел на окраине города, добавил он.
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ПроисшествияКлинцовский районБрянская область
 
 
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