https://ria.ru/20230513/vertolet-1871501442.html

В Брянской области упал вертолет

В Брянской области упал вертолет - РИА Новости, 13.05.2023

В Брянской области упал вертолет

В Клинцовском районе Брянской области упал вертолет, сообщил источник РИА Новости в оперативных службах. РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T13:46

2023-05-13T13:46

2023-05-13T16:04

происшествия

клинцовский район

брянская область

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БРЯНСК, 13 мая — РИА Новости. В Клинцовском районе Брянской области упал вертолет, сообщил источник РИА Новости в оперативных службах."Произошло происшествие, падение (вертолета. — Прим. ред.) есть, на месте ведутся работы по ликвидации пожара", — рассказал собеседник агентства.По его словам, среди местных жителей, предварительно, никто не погиб и серьезно не пострадал.При этом источник отметил, что в результате произошедшего оказались повреждены некоторые дома."Где лопасти падали, где-то обломки, где крышу побило — шифер; <...> сказать, что разрушений нет, будет неправильно", — отметил источник, добавив, что информация уточняется. Инцидент произошел на окраине города, добавил он.

https://ria.ru/20230511/bespilotnik-1870954133.html

клинцовский район

брянская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, клинцовский район, брянская область