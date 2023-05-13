В Брянской области упал вертолет

БРЯНСК, 13 мая — РИА Новости. В Клинцовском районе Брянской области упал вертолет, сообщил источник РИА Новости в оперативных службах."Произошло происшествие, падение (вертолета. — Прим. ред.) есть, на месте ведутся работы по ликвидации пожара", — рассказал собеседник агентства.По его словам, среди местных жителей, предварительно, никто не погиб и серьезно не пострадал.При этом источник отметил, что в результате произошедшего оказались повреждены некоторые дома."Где лопасти падали, где-то обломки, где крышу побило — шифер; <...> сказать, что разрушений нет, будет неправильно", — отметил источник, добавив, что информация уточняется. Инцидент произошел на окраине города, добавил он.
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