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Папа римский подарил Зеленскому изображение оливковой ветви - РИА Новости, 13.05.2023
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Религия
 
19:10 13.05.2023 (обновлено: 20:23 13.05.2023)
https://ria.ru/20230513/vatikan-1871544547.html
Папа римский подарил Зеленскому изображение оливковой ветви
Папа римский подарил Зеленскому изображение оливковой ветви - РИА Новости, 13.05.2023
Папа римский подарил Зеленскому изображение оливковой ветви
Папа римский Франциск принял в Ватикане Владимира Зеленского, который в субботу утром прибыл в Рим. РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T19:10
2023-05-13T20:23
религия
ватикан
киев
рим
владимир зеленский
франциск (хорхе марио бергольо)
серджо маттарелла
украина
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ВАТИКАН, 13 мая – РИА Новости. Папа римский Франциск принял в Ватикане Владимира Зеленского, который в субботу утром прибыл в Рим. Как стало известно журналистам, аккредитованным в Ватикане, встреча прошла не в Апостольском дворце, где понтифик принимает глав государств и правительств, прибывших с официальным визитом, а в одном из помещений Зала Павла VI, который обычно используется для проведения всеобщих аудиенций. Ранее источник при Святом престоле пояснил РИА Новости, что имел место приватный визит, который не планировался загодя, а был согласован практически в самый последний момент. При встрече папа Франциск поблагодарил Зеленского за визит, тот в свою очередь заявил, что для него большая честь посетить понтифика. Беседа, которая прошла за закрытыми дверьми, продолжалась около 40 минут. Стороны обменялись памятными подарками. Понтифик преподнес Зеленскому небольшую скульптуру, изображающую оливковую ветвь, а в ответ получил икону Богородицы, написанную на фрагменте бронежилета.Как сообщила служба печати Святого престола, в ходе беседы были подняты темы, связанные с гуманитарной и политической ситуацией на Украине. "Папа заверил в своих постоянных молитвах, о чем свидетельствуют его многочисленные публичные обращения и продолжающиеся мольбы к Господу о мире, начиная с февраля прошлого года", - отмечается в сообщении."Оба согласились с необходимостью продолжать гуманитарные усилия по поддержке населения. Папа особо подчеркнул настоятельную необходимость "жестов человечности" в отношении наиболее уязвимых людей, невинных жертв конфликта", - указывается в документе.Это был второй визит Зеленского в Ватикан, впервые он побывал здесь в феврале 2020 года. Тогда после встречи с папой Франциском он подчеркнул, что "вдохновлен разговором о мире в Украине" и сообщил, что пригласил понтифика в Киев. Ранее в субботу Зеленский встретился в Риме с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони.
https://ria.ru/20230505/podarok-1869934221.html
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ватикан, киев, рим, владимир зеленский, франциск (хорхе марио бергольо), серджо маттарелла, украина
Религия, Ватикан, Киев, Рим, Владимир Зеленский, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Серджо Маттарелла, Украина
Папа римский подарил Зеленскому изображение оливковой ветви

Папа римский Франциск в Ватикане подарил Зеленскому изображение оливковой ветви

© Фото : Vatican NewsПрезидент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Папой римским Франциском
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Папой римским Франциском - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© Фото : Vatican News
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Папой римским Франциском
Читать ria.ru в
ВАТИКАН, 13 мая – РИА Новости. Папа римский Франциск принял в Ватикане Владимира Зеленского, который в субботу утром прибыл в Рим.
Как стало известно журналистам, аккредитованным в Ватикане, встреча прошла не в Апостольском дворце, где понтифик принимает глав государств и правительств, прибывших с официальным визитом, а в одном из помещений Зала Павла VI, который обычно используется для проведения всеобщих аудиенций.
Ранее источник при Святом престоле пояснил РИА Новости, что имел место приватный визит, который не планировался загодя, а был согласован практически в самый последний момент.
При встрече папа Франциск поблагодарил Зеленского за визит, тот в свою очередь заявил, что для него большая честь посетить понтифика. Беседа, которая прошла за закрытыми дверьми, продолжалась около 40 минут. Стороны обменялись памятными подарками. Понтифик преподнес Зеленскому небольшую скульптуру, изображающую оливковую ветвь, а в ответ получил икону Богородицы, написанную на фрагменте бронежилета.
Как сообщила служба печати Святого престола, в ходе беседы были подняты темы, связанные с гуманитарной и политической ситуацией на Украине. "Папа заверил в своих постоянных молитвах, о чем свидетельствуют его многочисленные публичные обращения и продолжающиеся мольбы к Господу о мире, начиная с февраля прошлого года", - отмечается в сообщении.
"Оба согласились с необходимостью продолжать гуманитарные усилия по поддержке населения. Папа особо подчеркнул настоятельную необходимость "жестов человечности" в отношении наиболее уязвимых людей, невинных жертв конфликта", - указывается в документе.
Это был второй визит Зеленского в Ватикан, впервые он побывал здесь в феврале 2020 года. Тогда после встречи с папой Франциском он подчеркнул, что "вдохновлен разговором о мире в Украине" и сообщил, что пригласил понтифика в Киев.
Ранее в субботу Зеленский встретился в Риме с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони.
Фотография, опубликованная в соцсетях президента Чехии Петра Павела
Президент Чехии сделал Зеленскому странный подарок
5 мая, 15:00
 
РелигияВатиканКиевРимВладимир ЗеленскийФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Серджо МаттареллаУкраина
 
 
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