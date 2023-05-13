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В СБ ООН сравнили гонения на УПЦ с древнеримскими
В СБ ООН сравнили гонения на УПЦ с древнеримскими - РИА Новости, 13.05.2023
В СБ ООН сравнили гонения на УПЦ с древнеримскими
Глава Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада в Совете безопасности ООН сравнила гонения на православных верующих канонической Украинской православной церкви... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T16:33
2023-05-13T16:33
2023-05-13T16:33
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ситуация вокруг упц
украинская православная церковь
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Глава Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада в Совете безопасности ООН сравнила гонения на православных верующих канонической Украинской православной церкви (УПЦ) с древнеримскими преследованиями христиан. "Преследование православных верующих на Украине вышло на уровень преследований христиан в древнем Риме", – сказала она во время выступления на неформальной встрече СБ ООН по "формуле Арриа" по теме гонений на каноническую УПЦ на Украине. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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Религия, Украина, Россия, Мира Тэрада, ООН, Ситуация вокруг УПЦ, Украинская православная церковь, В мире, Совет Безопасности ООН
В СБ ООН сравнили гонения на УПЦ с древнеримскими
Глава фонда борьбы с репрессиями Тэрада сравнила в СБ ОООН гонения на УПЦ с древнеримскими