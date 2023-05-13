https://ria.ru/20230513/ukraina-1871530410.html
В РПЦ предрекли "стерилизацию" детей на Украине
В РПЦ предрекли "стерилизацию" детей на Украине - РИА Новости, 13.05.2023
В РПЦ предрекли "стерилизацию" детей на Украине
Стоящие за конфликтом Украины и России силы вместе с украинскими властями будут насаждать на Украине антихристианские ценности — разрушение семьи, гей-браки,... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T17:18
2023-05-13T17:18
2023-05-13T23:24
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Стоящие за конфликтом Украины и России силы вместе с украинскими властями будут насаждать на Украине антихристианские ценности — разрушение семьи, гей-браки, гендерную идеологию, смену пола для детей, что приводит к их фактической стерилизации, и неизвестно, смогут ли украинцы этому противостоять, заявил в субботу зампредседателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Ранее Союз православных журналистов сообщил, что Минобразования Украины и американский фонд The Arcus Foundation, "который занимается поддержкой ЛГБТ и сохранением обезьян", договорились о включении "гендерно чувствительных" методов обучения детей в образовательную программу украинских детсадов и школ. СПЖ в публикации ссылается на один из телеграм-каналов, который выложил меморандум "о внедрении гендерно чувствительных методов обучения в образовательный процесс учреждений дошкольного, школьного и высшего образования". Заявленная в документе цель — создать образовательное пространство "без гендерных стереотипов и дискриминаций". В проекте до 2025 года участвуют 500 украинских детсадов и 500 средних школ. Согласно публикации, фонд будет заниматься безвозмездным предоставлением "игровых наборов, учебно-методической литературы и учебно-наглядных материалов", а также готов "обеспечить соответствующей гендерной литературой в 2023-2025 годах все первые классы всех школ государственной и коммунальной форм собственности на территории Украины". "Общее намерение обеих сторон заключается в постепенном развертывании внедрения указанных модулей для достижения национального масштаба". "Недавно патриарх Кирилл сказал, что силы, которые срежиссировали противостояние России и Украины, будут использовать эту ситуацию, чтобы навязывать украинскому народу антихристианские ценности. Он сказал, что если этим планам суждено сбыться, то на Украине будет реализована вся "гендерная история" в полной мере: обучение детей ложным ценностям, разрушение традиционной семьи, гей-парады, регистрация гей- браков, усыновление ими и калечение детей", — сказал Кипшидзе в эфире передачи "Церковь и мы" на телеканале "Россия 24". По словам Кипшидзе, во многих странах Запада детям уже в пять-восемь лет предлагают сменить пол, назначают гормоны, подавляющие половое развитие, из-за чего они потом физически не могут стать отцами и матерями, — это фактически "стерилизация детей в несознательном возрасте". "Это закономерный результат плана (который реализуется на Украине. — Прим. ред.) — искалеченные жизни тысяч детей", — подчеркнул представитель РПЦ.
https://ria.ru/20230321/zelenskiy-1859328147.html
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украина, вахтанг кипшидзе, русская православная церковь, в мире
Религия, Украина, Вахтанг Кипшидзе, Русская православная церковь, В мире
В РПЦ предрекли "стерилизацию" детей на Украине
РПЦ: власти Украины готовят детям своей страны стерилизацию в несознательном возрасте
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Стоящие за конфликтом Украины и России силы вместе с украинскими властями будут насаждать на Украине антихристианские ценности — разрушение семьи, гей-браки, гендерную идеологию, смену пола для детей, что приводит к их фактической стерилизации, и неизвестно, смогут ли украинцы этому противостоять, заявил в субботу зампредседателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Ранее Союз православных журналистов сообщил, что Минобразования Украины и американский фонд The Arcus Foundation, "который занимается поддержкой ЛГБТ и сохранением обезьян", договорились о включении "гендерно чувствительных" методов обучения детей в образовательную программу украинских детсадов и школ. СПЖ в публикации ссылается на один из телеграм-каналов, который выложил меморандум "о внедрении гендерно чувствительных методов обучения в образовательный процесс учреждений дошкольного, школьного и высшего образования". Заявленная в документе цель — создать образовательное пространство "без гендерных стереотипов и дискриминаций". В проекте до 2025 года участвуют 500 украинских детсадов и 500 средних школ. Согласно публикации, фонд будет заниматься безвозмездным предоставлением "игровых наборов, учебно-методической литературы и учебно-наглядных материалов", а также готов "обеспечить соответствующей гендерной литературой в 2023-2025 годах все первые классы всех школ государственной и коммунальной форм собственности на территории Украины". "Общее намерение обеих сторон заключается в постепенном развертывании внедрения указанных модулей для достижения национального масштаба".
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"Недавно патриарх Кирилл сказал, что силы, которые срежиссировали противостояние России и Украины, будут использовать эту ситуацию, чтобы навязывать украинскому народу антихристианские ценности. Он сказал, что если этим планам суждено сбыться, то на Украине будет реализована вся "гендерная история" в полной мере: обучение детей ложным ценностям, разрушение традиционной семьи, гей-парады, регистрация гей- браков, усыновление ими и калечение детей", — сказал Кипшидзе в эфире передачи "Церковь и мы" на телеканале "Россия 24".
По словам Кипшидзе, во многих странах Запада детям уже в пять-восемь лет предлагают сменить пол, назначают гормоны, подавляющие половое развитие, из-за чего они потом физически не могут стать отцами и матерями, — это фактически "стерилизация детей в несознательном возрасте".
"Это закономерный результат плана (который реализуется на Украине. — Прим. ред.) — искалеченные жизни тысяч детей", — подчеркнул представитель РПЦ.
РПЦ поддержала законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды