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В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:42 13.05.2023
https://ria.ru/20230513/ukraina-1871493647.html
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.05.2023
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога вновь объявлена в Сумской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T12:42
2023-05-13T12:42
специальная военная операция на украине
в мире
украина
черниговская область
сумская область
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в Сумской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным онлайн-карты, сигнал тревоги в регионах прозвучал в 12.17 (совпадает с мск). Ранее тревога уже была объявлена в указанных областях, но позже её отменили.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
украина
черниговская область
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в мире, украина, черниговская область, сумская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Черниговская область, Сумская область
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Украинские власти сообщили о воздушной тревоге в Сумской и Черниговской областях

© Flickr / proteussГород Сумы
Город Сумы - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© Flickr / proteuss
Город Сумы. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в Сумской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Согласно данным онлайн-карты, сигнал тревоги в регионах прозвучал в 12.17 (совпадает с мск).
Ранее тревога уже была объявлена в указанных областях, но позже её отменили.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЧерниговская областьСумская область
 
 
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