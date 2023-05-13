https://ria.ru/20230513/ukraina-1871493647.html
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.05.2023
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога вновь объявлена в Сумской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T12:42
2023-05-13T12:42
2023-05-13T12:42
специальная военная операция на украине
в мире
украина
черниговская область
сумская область
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в Сумской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным онлайн-карты, сигнал тревоги в регионах прозвучал в 12.17 (совпадает с мск). Ранее тревога уже была объявлена в указанных областях, но позже её отменили.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
украина
черниговская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, черниговская область, сумская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Черниговская область, Сумская область
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Украинские власти сообщили о воздушной тревоге в Сумской и Черниговской областях