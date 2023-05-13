https://ria.ru/20230513/ukraina-1871493647.html

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.05.2023

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога вновь объявлена в Сумской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T12:42

2023-05-13T12:42

2023-05-13T12:42

специальная военная операция на украине

в мире

украина

черниговская область

сумская область

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в Сумской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным онлайн-карты, сигнал тревоги в регионах прозвучал в 12.17 (совпадает с мск). Ранее тревога уже была объявлена в указанных областях, но позже её отменили.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

украина

черниговская область

сумская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

в мире, украина, черниговская область, сумская область