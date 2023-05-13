https://ria.ru/20230513/ukraina-1871477688.html
В Хмельницкой области попал под удар объект энергетической инфраструктуры
В Хмельницкой области попал под удар объект энергетической инфраструктуры - РИА Новости, 13.05.2023
В Хмельницкой области попал под удар объект энергетической инфраструктуры
Здание энергетического объекта повреждено в Хмельницкой области Украины, в ряде областей частично отсутствует свет, сообщило в Telegram-канале министерство... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T10:49
2023-05-13T10:49
2023-05-13T10:49
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Здание энергетического объекта повреждено в Хмельницкой области Украины, в ряде областей частично отсутствует свет, сообщило в Telegram-канале министерство энергетики страны. По информации ведомства, в шести прифронтовых и приграничных областях часть потребителей остается без света из-за повреждений в результате обстрелов. "Это абоненты в Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях", - уточнили в министерстве. Отмечается, что, несмотря на сложную ситуацию, энергетики продолжают работы по возобновлению энергоснабжения. За сутки удалось вернуть свет для 28,9 тысячи потребителей. Ранее воздушная тревога была объявлена в ряде областей Украины. Ее отменили к утру субботы, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, хмельницкая область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Хмельницкая область, Украина
В Хмельницкой области попал под удар объект энергетической инфраструктуры
Минэнерго Украины сообщило об ударе по объекту инфраструктуры в Хмельницкой области
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости.
Здание энергетического объекта повреждено в Хмельницкой области Украины, в ряде областей частично отсутствует свет, сообщило в Telegram-канале
министерство энергетики страны.
«
"Ситуация в энергосистеме по состоянию на 13 мая: из-за ночного массированного обстрела повреждено здание энергетического объекта в Хмельницкой области, в шести областях часть потребителей остается без света", - говорится в сообщении ведомства.
По информации ведомства, в шести прифронтовых и приграничных областях часть потребителей остается без света из-за повреждений в результате обстрелов. "Это абоненты в Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях", - уточнили в министерстве.
Отмечается, что, несмотря на сложную ситуацию, энергетики продолжают работы по возобновлению энергоснабжения. За сутки удалось вернуть свет для 28,9 тысячи потребителей.
Ранее воздушная тревога была объявлена в ряде областей Украины. Ее отменили к утру субботы, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
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