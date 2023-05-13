https://ria.ru/20230513/ukraina-1871477688.html

В Хмельницкой области попал под удар объект энергетической инфраструктуры

В Хмельницкой области попал под удар объект энергетической инфраструктуры - РИА Новости, 13.05.2023

В Хмельницкой области попал под удар объект энергетической инфраструктуры

Здание энергетического объекта повреждено в Хмельницкой области Украины, в ряде областей частично отсутствует свет, сообщило в Telegram-канале министерство... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T10:49

2023-05-13T10:49

2023-05-13T10:49

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Здание энергетического объекта повреждено в Хмельницкой области Украины, в ряде областей частично отсутствует свет, сообщило в Telegram-канале министерство энергетики страны. По информации ведомства, в шести прифронтовых и приграничных областях часть потребителей остается без света из-за повреждений в результате обстрелов. "Это абоненты в Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях", - уточнили в министерстве. Отмечается, что, несмотря на сложную ситуацию, энергетики продолжают работы по возобновлению энергоснабжения. За сутки удалось вернуть свет для 28,9 тысячи потребителей. Ранее воздушная тревога была объявлена в ряде областей Украины. Ее отменили к утру субботы, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, хмельницкая область, украина