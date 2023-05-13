https://ria.ru/20230513/turtsiya-1871538288.html

Оппозиция Турции заявила, что планирует развивать отношения с США и ЕС

Оппозиция Турции заявила, что планирует развивать отношения с США и ЕС - РИА Новости, 13.05.2023

Оппозиция Турции заявила, что планирует развивать отношения с США и ЕС

Турецкая оппозиция не будет отворачиваться от Востока и РФ, развивая отношения с Западом, заявил в интервью РИА Новости заместитель главы... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T18:23

2023-05-13T18:23

2023-05-13T18:23

в мире

турция

россия

сша

кемаль кылычдароглу

евросоюз

мухаррем индже

нато

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СТАМБУЛ, 13 мая - РИА Новости. Турецкая оппозиция не будет отворачиваться от Востока и РФ, развивая отношения с Западом, заявил в интервью РИА Новости заместитель главы Народно-республиканской партии (CHP) кандидата в президенты Турции Кемаля Кылычдароглу Огуз Салыджы. "У нас есть проблемы с США. Мы считаем, что их устранение необходимо путем диалога", - сказал Салыджы. По его словам, Кылычдароглу в случае прихода ко власти будет делать все необходимое для ускорения вступления Турции в ЕС. "Наше желание построить хорошие отношения с США и Западом вовсе не означает, что мы повернемся спиной к Востоку, спиной к России. Нет необходимости в том, чтобы развивая отношения с одной стороной, испортить их с другой. Мы верим ценностям ЕС и считаем, что мы должны быть членами этой организации, считаем, что необходим безвизовый режим (со странами ЕС). Мы сделаем всё, что зависит от нас в этом ключе. Что будет дальше, пусть думают в ЕС, решение принимают они", - отметил он. По его словам, отношения Турции с ЕС и членство в НАТО "не должны вызывать у наших соседей по региону чувство отсутствия безопасности". "Наша стабильность, построение нами стабильных отношений отразится и наших соседях. В этом вопросе мы не ставим альтернативы того, чтобы с кем-то улучшать отношения, а кому-то повернуться спиной", - отметил Салыджы. Лидер партии Memleket Мухаррем Индже объявил о снятии своей кандидатуры за три дня до выборов, теперь за президентское кресло будут бороться три политика: действующий президент Тайип Эрдоган, кандидат от семи оппозиционных партий Кемаль Кылычдароглу и кандидат от коалиции Ata Синан Оган. Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Второй тур президентских выборов в случае, если ни один кандидат не наберет 50% голосов, назначен на 28 мая.

https://ria.ru/20230507/turtsiya-1869931891.html

https://ria.ru/20230513/erdogan-1871407166.html

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в мире, турция, россия, сша, кемаль кылычдароглу, евросоюз, мухаррем индже, нато