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Оппозиция Турции заявила, что планирует развивать отношения с США и ЕС - РИА Новости, 13.05.2023
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18:23 13.05.2023
https://ria.ru/20230513/turtsiya-1871538288.html
Оппозиция Турции заявила, что планирует развивать отношения с США и ЕС
Оппозиция Турции заявила, что планирует развивать отношения с США и ЕС - РИА Новости, 13.05.2023
Оппозиция Турции заявила, что планирует развивать отношения с США и ЕС
Турецкая оппозиция не будет отворачиваться от Востока и РФ, развивая отношения с Западом, заявил в интервью РИА Новости заместитель главы... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T18:23
2023-05-13T18:23
в мире
турция
россия
сша
кемаль кылычдароглу
евросоюз
мухаррем индже
нато
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СТАМБУЛ, 13 мая - РИА Новости. Турецкая оппозиция не будет отворачиваться от Востока и РФ, развивая отношения с Западом, заявил в интервью РИА Новости заместитель главы Народно-республиканской партии (CHP) кандидата в президенты Турции Кемаля Кылычдароглу Огуз Салыджы. "У нас есть проблемы с США. Мы считаем, что их устранение необходимо путем диалога", - сказал Салыджы. По его словам, Кылычдароглу в случае прихода ко власти будет делать все необходимое для ускорения вступления Турции в ЕС. "Наше желание построить хорошие отношения с США и Западом вовсе не означает, что мы повернемся спиной к Востоку, спиной к России. Нет необходимости в том, чтобы развивая отношения с одной стороной, испортить их с другой. Мы верим ценностям ЕС и считаем, что мы должны быть членами этой организации, считаем, что необходим безвизовый режим (со странами ЕС). Мы сделаем всё, что зависит от нас в этом ключе. Что будет дальше, пусть думают в ЕС, решение принимают они", - отметил он. По его словам, отношения Турции с ЕС и членство в НАТО "не должны вызывать у наших соседей по региону чувство отсутствия безопасности". "Наша стабильность, построение нами стабильных отношений отразится и наших соседях. В этом вопросе мы не ставим альтернативы того, чтобы с кем-то улучшать отношения, а кому-то повернуться спиной", - отметил Салыджы. Лидер партии Memleket Мухаррем Индже объявил о снятии своей кандидатуры за три дня до выборов, теперь за президентское кресло будут бороться три политика: действующий президент Тайип Эрдоган, кандидат от семи оппозиционных партий Кемаль Кылычдароглу и кандидат от коалиции Ata Синан Оган. Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Второй тур президентских выборов в случае, если ни один кандидат не наберет 50% голосов, назначен на 28 мая.
https://ria.ru/20230507/turtsiya-1869931891.html
https://ria.ru/20230513/erdogan-1871407166.html
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в мире, турция, россия, сша, кемаль кылычдароглу, евросоюз, мухаррем индже, нато
В мире, Турция, Россия, США, Кемаль Кылычдароглу, Евросоюз, Мухаррем Индже, НАТО
Оппозиция Турции заявила, что планирует развивать отношения с США и ЕС

Оппозиция Турции планирует развивать отношения с США и ЕС, но не отвернется от Востока

© Фото : Pexels/Ahmed MullaФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© Фото : Pexels/Ahmed Mulla
Флаг Турции. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 13 мая - РИА Новости. Турецкая оппозиция не будет отворачиваться от Востока и РФ, развивая отношения с Западом, заявил в интервью РИА Новости заместитель главы Народно-республиканской партии (CHP) кандидата в президенты Турции Кемаля Кылычдароглу Огуз Салыджы.
"У нас есть проблемы с США. Мы считаем, что их устранение необходимо путем диалога", - сказал Салыджы. По его словам, Кылычдароглу в случае прихода ко власти будет делать все необходимое для ускорения вступления Турции в ЕС.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время беседы с президентом России Владимиром Путиным на полях VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
Эрдоган достал наган. Турция приготовилась к последней схватке
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"Наше желание построить хорошие отношения с США и Западом вовсе не означает, что мы повернемся спиной к Востоку, спиной к России. Нет необходимости в том, чтобы развивая отношения с одной стороной, испортить их с другой. Мы верим ценностям ЕС и считаем, что мы должны быть членами этой организации, считаем, что необходим безвизовый режим (со странами ЕС). Мы сделаем всё, что зависит от нас в этом ключе. Что будет дальше, пусть думают в ЕС, решение принимают они", - отметил он.
По его словам, отношения Турции с ЕС и членство в НАТО "не должны вызывать у наших соседей по региону чувство отсутствия безопасности".
"Наша стабильность, построение нами стабильных отношений отразится и наших соседях. В этом вопросе мы не ставим альтернативы того, чтобы с кем-то улучшать отношения, а кому-то повернуться спиной", - отметил Салыджы.
Лидер партии Memleket Мухаррем Индже объявил о снятии своей кандидатуры за три дня до выборов, теперь за президентское кресло будут бороться три политика: действующий президент Тайип Эрдоган, кандидат от семи оппозиционных партий Кемаль Кылычдароглу и кандидат от коалиции Ata Синан Оган.
Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Второй тур президентских выборов в случае, если ни один кандидат не наберет 50% голосов, назначен на 28 мая.
Сторонники президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во время предвыборной кампании в Стамбуле, Турция - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
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Вчера, 08:00
 
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