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Турецкая оппозиция сможет без труда договориться с США, считает эксперт - РИА Новости, 13.05.2023
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14:17 13.05.2023 (обновлено: 19:47 13.05.2023)
https://ria.ru/20230513/turtsiya-1871505201.html
Турецкая оппозиция сможет без труда договориться с США, считает эксперт
Турецкая оппозиция сможет без труда договориться с США, считает эксперт - РИА Новости, 13.05.2023
Турецкая оппозиция сможет без труда договориться с США, считает эксперт
У турецкой оппозиции в случае прихода к власти не будет проблем договориться с администрацией президента США Джо Байдена, заявил РИА Новости турецкий аналитик... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T14:17
2023-05-13T19:47
в мире
турция
сша
джо байден
великобритания
дональд трамп
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АНКАРА, 13 мая — РИА Новости. У турецкой оппозиции в случае прихода к власти не будет проблем договориться с администрацией президента США Джо Байдена, заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер. Президент Турции Тайип Эрдоган ранее утверждал, что американский лидер Джо Байден во время встреч с ним пытался откреститься от своих прежних слов об отстранении турецкого коллеги от власти. "Президент Эрдоган и альянс, который он представляет, основывают приоритет внешней политики на сотрудничестве с Великобританией. Налажено полное сотрудничество с Лондоном в сфере оборонной промышленности, разведки газа в Средиземноморье. Достигнут консенсус о партнерстве с Россией в некоторых сферах и защите взаимных интересов двух стран. Как известно, Эрдоган любит использовать свои личные связи в международных отношениях. Отношения с Соединенными Штатами были намного лучше при Дональде Трампе, чем сегодня. На самом деле, Эрдоган заявил, что хочет победы Трампа еще до проведения выборов. Поэтому можно упомянуть о проблемах нынешнего правительства с президентом Байденом. Позиция нынешнего турецкого правительства в отношении НАТО и американских баз в Турции ясна, никаких серьезных изменений в военно-стратегическом плане не будет", — сказал аналитик. По его словам, оппозиция поставила своей главной целью во внешних отношениях полную интеграцию с Европейским союзом. "Можно даже сказать, что оппозиция выступает за создание европейской армии в среднесрочной перспективе. Если Кылычдароглу (единый кандидат от оппозиции, главный соперник Эрдогана на выборах. — Прим. ред.) будет избран президентом, Турция станет важнейшей страной китайского проекта "Пояс — путь". Об этом рассказал Кылычдароглу и обещал, что проект будет реализован. Улучшение отношений с США не является первоочередной задачей оппозиции, а "нормализация" отношений с Евросоюзом позиционируется как наиболее неотложная мера. Однако команда Кылычдароглу не считает личные подходы во внешней политике правильными, поэтому договориться с администрацией Байдена в ближайшее время не составит труда. По мнению оппозиции, Турция является сильнейшим членом южного крыла НАТО и продолжит выполнять свои обязанности. Поэтому самая большая разница между оппозицией и властью — это будущее отношений с Евросоюзом", — подчеркнул собеседник агентства.
https://ria.ru/20230513/erdogan-1871407166.html
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в мире, турция, сша, джо байден, великобритания, дональд трамп
В мире, Турция, США, Джо Байден, Великобритания, Дональд Трамп
Турецкая оппозиция сможет без труда договориться с США, считает эксперт

Аналитик Озер: турецкая оппозиция в случае прихода к власти без труда договорится с США

© AP Photo / Osman Orsal, FileФлаги Турции и ЕС перед мечетью в Стамбуле
Флаги Турции и ЕС перед мечетью в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© AP Photo / Osman Orsal, File
Флаги Турции и ЕС перед мечетью в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 13 мая — РИА Новости. У турецкой оппозиции в случае прихода к власти не будет проблем договориться с администрацией президента США Джо Байдена, заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер.
Президент Турции Тайип Эрдоган ранее утверждал, что американский лидер Джо Байден во время встреч с ним пытался откреститься от своих прежних слов об отстранении турецкого коллеги от власти.
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"Президент Эрдоган и альянс, который он представляет, основывают приоритет внешней политики на сотрудничестве с Великобританией. Налажено полное сотрудничество с Лондоном в сфере оборонной промышленности, разведки газа в Средиземноморье. Достигнут консенсус о партнерстве с Россией в некоторых сферах и защите взаимных интересов двух стран. Как известно, Эрдоган любит использовать свои личные связи в международных отношениях. Отношения с Соединенными Штатами были намного лучше при Дональде Трампе, чем сегодня. На самом деле, Эрдоган заявил, что хочет победы Трампа еще до проведения выборов. Поэтому можно упомянуть о проблемах нынешнего правительства с президентом Байденом. Позиция нынешнего турецкого правительства в отношении НАТО и американских баз в Турции ясна, никаких серьезных изменений в военно-стратегическом плане не будет", — сказал аналитик.
По его словам, оппозиция поставила своей главной целью во внешних отношениях полную интеграцию с Европейским союзом.
"Можно даже сказать, что оппозиция выступает за создание европейской армии в среднесрочной перспективе. Если Кылычдароглу (единый кандидат от оппозиции, главный соперник Эрдогана на выборах. — Прим. ред.) будет избран президентом, Турция станет важнейшей страной китайского проекта "Пояс — путь". Об этом рассказал Кылычдароглу и обещал, что проект будет реализован. Улучшение отношений с США не является первоочередной задачей оппозиции, а "нормализация" отношений с Евросоюзом позиционируется как наиболее неотложная мера. Однако команда Кылычдароглу не считает личные подходы во внешней политике правильными, поэтому договориться с администрацией Байдена в ближайшее время не составит труда. По мнению оппозиции, Турция является сильнейшим членом южного крыла НАТО и продолжит выполнять свои обязанности. Поэтому самая большая разница между оппозицией и властью — это будущее отношений с Евросоюзом", — подчеркнул собеседник агентства.
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В миреТурцияСШАДжо БайденВеликобританияДональд Трамп
 
 
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