https://ria.ru/20230513/turtsiya-1871505201.html

Турецкая оппозиция сможет без труда договориться с США, считает эксперт

Турецкая оппозиция сможет без труда договориться с США, считает эксперт - РИА Новости, 13.05.2023

Турецкая оппозиция сможет без труда договориться с США, считает эксперт

У турецкой оппозиции в случае прихода к власти не будет проблем договориться с администрацией президента США Джо Байдена, заявил РИА Новости турецкий аналитик... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T14:17

2023-05-13T14:17

2023-05-13T19:47

в мире

турция

сша

джо байден

великобритания

дональд трамп

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АНКАРА, 13 мая — РИА Новости. У турецкой оппозиции в случае прихода к власти не будет проблем договориться с администрацией президента США Джо Байдена, заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер. Президент Турции Тайип Эрдоган ранее утверждал, что американский лидер Джо Байден во время встреч с ним пытался откреститься от своих прежних слов об отстранении турецкого коллеги от власти. "Президент Эрдоган и альянс, который он представляет, основывают приоритет внешней политики на сотрудничестве с Великобританией. Налажено полное сотрудничество с Лондоном в сфере оборонной промышленности, разведки газа в Средиземноморье. Достигнут консенсус о партнерстве с Россией в некоторых сферах и защите взаимных интересов двух стран. Как известно, Эрдоган любит использовать свои личные связи в международных отношениях. Отношения с Соединенными Штатами были намного лучше при Дональде Трампе, чем сегодня. На самом деле, Эрдоган заявил, что хочет победы Трампа еще до проведения выборов. Поэтому можно упомянуть о проблемах нынешнего правительства с президентом Байденом. Позиция нынешнего турецкого правительства в отношении НАТО и американских баз в Турции ясна, никаких серьезных изменений в военно-стратегическом плане не будет", — сказал аналитик. По его словам, оппозиция поставила своей главной целью во внешних отношениях полную интеграцию с Европейским союзом. "Можно даже сказать, что оппозиция выступает за создание европейской армии в среднесрочной перспективе. Если Кылычдароглу (единый кандидат от оппозиции, главный соперник Эрдогана на выборах. — Прим. ред.) будет избран президентом, Турция станет важнейшей страной китайского проекта "Пояс — путь". Об этом рассказал Кылычдароглу и обещал, что проект будет реализован. Улучшение отношений с США не является первоочередной задачей оппозиции, а "нормализация" отношений с Евросоюзом позиционируется как наиболее неотложная мера. Однако команда Кылычдароглу не считает личные подходы во внешней политике правильными, поэтому договориться с администрацией Байдена в ближайшее время не составит труда. По мнению оппозиции, Турция является сильнейшим членом южного крыла НАТО и продолжит выполнять свои обязанности. Поэтому самая большая разница между оппозицией и властью — это будущее отношений с Евросоюзом", — подчеркнул собеседник агентства.

https://ria.ru/20230513/erdogan-1871407166.html

https://ria.ru/20230511/denonsatsiya-1870900780.html

турция

сша

великобритания

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в мире, турция, сша, джо байден, великобритания, дональд трамп