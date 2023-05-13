Турецкая оппозиция сможет без труда договориться с США, считает эксперт
Аналитик Озер: турецкая оппозиция в случае прихода к власти без труда договорится с США
© AP Photo / Osman Orsal, FileФлаги Турции и ЕС перед мечетью в Стамбуле
© AP Photo / Osman Orsal, File
Флаги Турции и ЕС перед мечетью в Стамбуле. Архивное фото
АНКАРА, 13 мая — РИА Новости. У турецкой оппозиции в случае прихода к власти не будет проблем договориться с администрацией президента США Джо Байдена, заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер.
Президент Турции Тайип Эрдоган ранее утверждал, что американский лидер Джо Байден во время встреч с ним пытался откреститься от своих прежних слов об отстранении турецкого коллеги от власти.
"Президент Эрдоган и альянс, который он представляет, основывают приоритет внешней политики на сотрудничестве с Великобританией. Налажено полное сотрудничество с Лондоном в сфере оборонной промышленности, разведки газа в Средиземноморье. Достигнут консенсус о партнерстве с Россией в некоторых сферах и защите взаимных интересов двух стран. Как известно, Эрдоган любит использовать свои личные связи в международных отношениях. Отношения с Соединенными Штатами были намного лучше при Дональде Трампе, чем сегодня. На самом деле, Эрдоган заявил, что хочет победы Трампа еще до проведения выборов. Поэтому можно упомянуть о проблемах нынешнего правительства с президентом Байденом. Позиция нынешнего турецкого правительства в отношении НАТО и американских баз в Турции ясна, никаких серьезных изменений в военно-стратегическом плане не будет", — сказал аналитик.
По его словам, оппозиция поставила своей главной целью во внешних отношениях полную интеграцию с Европейским союзом.
"Можно даже сказать, что оппозиция выступает за создание европейской армии в среднесрочной перспективе. Если Кылычдароглу (единый кандидат от оппозиции, главный соперник Эрдогана на выборах. — Прим. ред.) будет избран президентом, Турция станет важнейшей страной китайского проекта "Пояс — путь". Об этом рассказал Кылычдароглу и обещал, что проект будет реализован. Улучшение отношений с США не является первоочередной задачей оппозиции, а "нормализация" отношений с Евросоюзом позиционируется как наиболее неотложная мера. Однако команда Кылычдароглу не считает личные подходы во внешней политике правильными, поэтому договориться с администрацией Байдена в ближайшее время не составит труда. По мнению оппозиции, Турция является сильнейшим членом южного крыла НАТО и продолжит выполнять свои обязанности. Поэтому самая большая разница между оппозицией и властью — это будущее отношений с Евросоюзом", — подчеркнул собеседник агентства.