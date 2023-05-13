https://ria.ru/20230513/turisty-1871456405.html
Туристов с потерявшего ход судна на Сахалине доставили на берег
Туристов с потерявшего ход судна на Сахалине доставили на берег - РИА Новости, 13.05.2023
Туристов с потерявшего ход судна на Сахалине доставили на берег
Туристов с маломерного судна "Контесса", в пятницу из-за неисправного двигателя потерявшего ход по пути на остров Монерон в Сахалинской области, доставили на... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T05:19
2023-05-13T05:19
2023-05-13T05:19
сахалин
россия
невельск
алексей кравченко (актер)
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 13 мая - РИА Новости. Туристов с маломерного судна "Контесса", в пятницу из-за неисправного двигателя потерявшего ход по пути на остров Монерон в Сахалинской области, доставили на берег, сообщил РИА Новости представитель морского спасательного центра Южно-Сахалинска. В пятницу пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко сообщил РИА Новости, что маломерное судно "Контесса", на борту которого находятся 12 человек, потеряло ход из-за неисправного двигателя по пути из порта Невельск на остров Монерон, погранкорабль буксирует его в ближайший береговой пункт, угрозы жизни людей и пострадавших нет. Источник агентства, знакомый с ситуацией, отмечал, что "Контесса" потеряла ход поздно вечером, на борту 10 туристов - жителей Сахалина. Позже Кравченко уточнил агентству, что в 17.00 (01.00 субботы сахалинского времени) судно отбуксировали и поставили на якорь в бухте Чупрова, 10 туристов и два члена экипажа находятся в безопасности. "В четвертом часу ночи (местного времени - ред.) судно ошвартовали к причалу ковша на острове Монерон, туристы вышли на берег, разместились в кемпингах, отдыхают по своей программе", - сказал собеседник агентства. Уточняется, что Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России после потери хода судна "Контесса" из-за неисправного двигателя в Татарском проливе проводит доследственную проверку по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ).
https://ria.ru/20230507/lagerya-1870391608.html
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сахалин, россия, невельск, алексей кравченко (актер), следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Сахалин, Россия, Невельск, Алексей Кравченко (актер), Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Туристов с потерявшего ход судна на Сахалине доставили на берег
Туристов с маломерного судна "Контесса", потерявшего ход на Сахалине, доставили на берег