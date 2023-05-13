https://ria.ru/20230513/tserkov-1871571363.html
РПЦ призвала дождаться официальной позиции о раке Александра Невского
РПЦ призвала дождаться официальной позиции о раке Александра Невского - РИА Новости, 13.05.2023
РПЦ призвала дождаться официальной позиции о раке Александра Невского
Стоит дождаться официальных комментариев по теме передачи от государства Церкви раки, в которой хранились мощи святого Александра Невского, заявила глава... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T23:39
2023-05-13T23:39
2023-05-13T23:39
религия
александр невский
санкт-петербургская митрополия
русская православная церковь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152827/40/1528274018_0:55:1280:775_1920x0_80_0_0_9efd50a97ab8fe7ee03ee3986e72bb0d.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Стоит дождаться официальных комментариев по теме передачи от государства Церкви раки, в которой хранились мощи святого Александра Невского, заявила глава сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова в своем Telegram-канале. Ранее СМИ сообщили о якобы состоявшемся соглашении Эрмитажа и РПЦ о передачи обратно в Церковь раки (саркофага), в которой хранились мощи князя Александра Невского. Новость вызвала широкий резонанс. "Информацию про передачу раки благоверного князя из Эрмитажа в Александро-Невскую Лавру, запущенную "Фонтанкой" вечером в субботу, тут же подхватили и большие информагентства, а также наши православные батюшки-блогеры. К чему эта спешка, хочется спросить прежде всего у отцов-блогеров? Может дождаться официальных заявлений и комментариев уполномоченных лиц?", - написала Родоманова в своем телеграм-канале. Серебряная рака для мощей святого Александра Невского была изъята советской властью у Церкви в 1922 году.
https://ria.ru/20230513/ukraina-1871530410.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152827/40/1528274018_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f028a6143e8949386d532f081fe01f3c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр невский, санкт-петербургская митрополия, русская православная церковь
Религия, Александр Невский, Санкт-Петербургская митрополия, Русская православная церковь
РПЦ призвала дождаться официальной позиции о раке Александра Невского
РПЦ призвала дождаться официальной позиции о передаче раки для мощей Александра Невского