https://ria.ru/20230513/tserkov-1871571363.html

РПЦ призвала дождаться официальной позиции о раке Александра Невского

РПЦ призвала дождаться официальной позиции о раке Александра Невского - РИА Новости, 13.05.2023

РПЦ призвала дождаться официальной позиции о раке Александра Невского

Стоит дождаться официальных комментариев по теме передачи от государства Церкви раки, в которой хранились мощи святого Александра Невского, заявила глава... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T23:39

2023-05-13T23:39

2023-05-13T23:39

религия

александр невский

санкт-петербургская митрополия

русская православная церковь

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Стоит дождаться официальных комментариев по теме передачи от государства Церкви раки, в которой хранились мощи святого Александра Невского, заявила глава сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова в своем Telegram-канале. Ранее СМИ сообщили о якобы состоявшемся соглашении Эрмитажа и РПЦ о передачи обратно в Церковь раки (саркофага), в которой хранились мощи князя Александра Невского. Новость вызвала широкий резонанс. "Информацию про передачу раки благоверного князя из Эрмитажа в Александро-Невскую Лавру, запущенную "Фонтанкой" вечером в субботу, тут же подхватили и большие информагентства, а также наши православные батюшки-блогеры. К чему эта спешка, хочется спросить прежде всего у отцов-блогеров? Может дождаться официальных заявлений и комментариев уполномоченных лиц?", - написала Родоманова в своем телеграм-канале. Серебряная рака для мощей святого Александра Невского была изъята советской властью у Церкви в 1922 году.

https://ria.ru/20230513/ukraina-1871530410.html

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александр невский, санкт-петербургская митрополия, русская православная церковь