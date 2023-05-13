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РПЦ призвала дождаться официальной позиции о раке Александра Невского - РИА Новости, 13.05.2023
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Религия
 
23:39 13.05.2023
https://ria.ru/20230513/tserkov-1871571363.html
РПЦ призвала дождаться официальной позиции о раке Александра Невского
РПЦ призвала дождаться официальной позиции о раке Александра Невского - РИА Новости, 13.05.2023
РПЦ призвала дождаться официальной позиции о раке Александра Невского
Стоит дождаться официальных комментариев по теме передачи от государства Церкви раки, в которой хранились мощи святого Александра Невского, заявила глава... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T23:39
2023-05-13T23:39
религия
александр невский
санкт-петербургская митрополия
русская православная церковь
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Стоит дождаться официальных комментариев по теме передачи от государства Церкви раки, в которой хранились мощи святого Александра Невского, заявила глава сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова в своем Telegram-канале. Ранее СМИ сообщили о якобы состоявшемся соглашении Эрмитажа и РПЦ о передачи обратно в Церковь раки (саркофага), в которой хранились мощи князя Александра Невского. Новость вызвала широкий резонанс. "Информацию про передачу раки благоверного князя из Эрмитажа в Александро-Невскую Лавру, запущенную "Фонтанкой" вечером в субботу, тут же подхватили и большие информагентства, а также наши православные батюшки-блогеры. К чему эта спешка, хочется спросить прежде всего у отцов-блогеров? Может дождаться официальных заявлений и комментариев уполномоченных лиц?", - написала Родоманова в своем телеграм-канале. Серебряная рака для мощей святого Александра Невского была изъята советской властью у Церкви в 1922 году.
https://ria.ru/20230513/ukraina-1871530410.html
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александр невский, санкт-петербургская митрополия, русская православная церковь
Религия, Александр Невский, Санкт-Петербургская митрополия, Русская православная церковь
РПЦ призвала дождаться официальной позиции о раке Александра Невского

РПЦ призвала дождаться официальной позиции о передаче раки для мощей Александра Невского

© РИА Новости / Елена ДавыдоваЧастица мощей святого благоверного князя Александра Невского
Частица мощей святого благоверного князя Александра Невского - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© РИА Новости / Елена Давыдова
Частица мощей святого благоверного князя Александра Невского. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Стоит дождаться официальных комментариев по теме передачи от государства Церкви раки, в которой хранились мощи святого Александра Невского, заявила глава сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова в своем Telegram-канале.
Ранее СМИ сообщили о якобы состоявшемся соглашении Эрмитажа и РПЦ о передачи обратно в Церковь раки (саркофага), в которой хранились мощи князя Александра Невского. Новость вызвала широкий резонанс.
"Информацию про передачу раки благоверного князя из Эрмитажа в Александро-Невскую Лавру, запущенную "Фонтанкой" вечером в субботу, тут же подхватили и большие информагентства, а также наши православные батюшки-блогеры. К чему эта спешка, хочется спросить прежде всего у отцов-блогеров? Может дождаться официальных заявлений и комментариев уполномоченных лиц?", - написала Родоманова в своем телеграм-канале.
Серебряная рака для мощей святого Александра Невского была изъята советской властью у Церкви в 1922 году.
Киев - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
В РПЦ предрекли "стерилизацию" детей на Украине
Вчера, 17:18
 
РелигияАлександр НевскийСанкт-Петербургская митрополияРусская православная церковь
 
 
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