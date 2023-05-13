Рейтинг@Mail.ru
В ряде областей на западе Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:22 13.05.2023
https://ria.ru/20230513/trevoga-1871454702.html
В ряде областей на западе Украины объявили воздушную тревогу
В ряде областей на западе Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.05.2023
В ряде областей на западе Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в ряде областей на западе Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T04:22
2023-05-13T04:22
специальная военная операция на украине
украина
хмельницкий (город)
вооруженные силы рф
киев
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839736412_0:145:3127:1904_1920x0_80_0_0_8b3ee7338d152f0f804bdf4b9fac334e.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в ряде областей на западе Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным онлайн-карты, сигнал тревоги теперь звучит в Житомирской, Хмельницкой, Черновицкой, Тернопольской и Ровенской областях. Ранее сообщалось об объявлении воздушной тревоги в ряде областей в центральной, южной и восточной частях Украины, а также в столице страны Киеве. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
https://ria.ru/20230513/kiev-1871454128.html
украина
хмельницкий (город)
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839736412_199:0:2928:2047_1920x0_80_0_0_c744e6e7529bf78e94149ee147b6d26a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, хмельницкий (город), вооруженные силы рф, киев, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Хмельницкий (город), Вооруженные силы РФ, Киев, В мире
В ряде областей на западе Украины объявили воздушную тревогу

В Житомирской, Хмельницкой, Черновицкой, Тернопольской и Ровенской областях звучит тревога

© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие", установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью укрытие, установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие", установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в ряде областей на западе Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
По данным онлайн-карты, сигнал тревоги теперь звучит в Житомирской, Хмельницкой, Черновицкой, Тернопольской и Ровенской областях.
Ранее сообщалось об объявлении воздушной тревоги в ряде областей в центральной, южной и восточной частях Украины, а также в столице страны Киеве.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
Многоквартирные дома в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
В Киевской области работают силы ПВО
Вчера, 03:54
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаХмельницкий (город)Вооруженные силы РФКиевВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала