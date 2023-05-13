https://ria.ru/20230513/trevoga-1871454702.html

В ряде областей на западе Украины объявили воздушную тревогу

В ряде областей на западе Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.05.2023

В ряде областей на западе Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в ряде областей на западе Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T04:22

2023-05-13T04:22

2023-05-13T04:22

специальная военная операция на украине

украина

хмельницкий (город)

вооруженные силы рф

киев

в мире

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в ряде областей на западе Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным онлайн-карты, сигнал тревоги теперь звучит в Житомирской, Хмельницкой, Черновицкой, Тернопольской и Ровенской областях. Ранее сообщалось об объявлении воздушной тревоги в ряде областей в центральной, южной и восточной частях Украины, а также в столице страны Киеве. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

https://ria.ru/20230513/kiev-1871454128.html

украина

хмельницкий (город)

киев

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украина, хмельницкий (город), вооруженные силы рф, киев, в мире