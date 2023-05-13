https://ria.ru/20230513/trevoga-1871450141.html
Еще в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу
Еще в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.05.2023
Еще в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в ряде областей в центральной и южной частях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T01:30
2023-05-13T01:30
2023-05-13T01:30
специальная военная операция на украине
украина
киев
харьковская область
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в ряде областей в центральной и южной частях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее сообщалось о тревоге в Днепропетровской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву частях ДНР и Запорожской области. По данным онлайн-карты, сигнал тревоги теперь также звучит в Николаевской, Одесской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской и Сумской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230513/obstrel-1871449855.html
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украина, киев, харьковская область, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, В мире
Еще в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу
В центральной и южной частях Украины объявили воздушную тревогу