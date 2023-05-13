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Артиллеристы ударили по месту дислокации украинской теробороны под Херсоном - РИА Новости, 13.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:01 13.05.2023 (обновлено: 12:47 13.05.2023)
https://ria.ru/20230513/teroborona-1871487260.html
Артиллеристы ударили по месту дислокации украинской теробороны под Херсоном
Артиллеристы ударили по месту дислокации украинской теробороны под Херсоном - РИА Новости, 13.05.2023
Артиллеристы ударили по месту дислокации украинской теробороны под Херсоном
Российские артиллеристы в ночь на субботу нанесли удар по месту размещения подразделения бригады украинской теробороны под Херсоном, ликвидировав 10 украинских... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T12:01
2023-05-13T12:47
специальная военная операция на украине
безопасность
херсон
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 13 мая – РИА Новости. Российские артиллеристы в ночь на субботу нанесли удар по месту размещения подразделения бригады украинской теробороны под Херсоном, ликвидировав 10 украинских военных и 6 автомобилей противника, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Также, по его словам, "вчера артиллерийским огнем в районе населенного пункта Приозерное уничтожена буксируемая пушка "Гиацинт-Б" с боекомплектом, потери: 5 погибших военных ВСУ, 3 раненых".
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безопасность, херсон, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсон, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Артиллеристы ударили по месту дислокации украинской теробороны под Херсоном

Артиллеристы ночью ударили по пункту дислокации украинской теробороны в Зеленовке

© РИА Новости | Перейти в медиабанкАртиллерийская установка "Мста-С" в зоне проведения спецоперации
Артиллерийская установка Мста-С в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
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Артиллерийская установка "Мста-С" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 13 мая – РИА Новости. Российские артиллеристы в ночь на субботу нанесли удар по месту размещения подразделения бригады украинской теробороны под Херсоном, ликвидировав 10 украинских военных и 6 автомобилей противника, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
«
"Ночью артиллерийским огнем в районе населенного пункта Зеленовка уничтожен пункт временной дислокации одного из подразделений бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника: 6 единиц автомобильной техники, 10 погибших военных ВСУ, 8 раненых", - сказал собеседник агентства.
Также, по его словам, "вчера артиллерийским огнем в районе населенного пункта Приозерное уничтожена буксируемая пушка "Гиацинт-Б" с боекомплектом, потери: 5 погибших военных ВСУ, 3 раненых".
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
12 мая, 15:47
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.05.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХерсонВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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