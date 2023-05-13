https://ria.ru/20230513/teroborona-1871487260.html

Артиллеристы ударили по месту дислокации украинской теробороны под Херсоном

Артиллеристы ударили по месту дислокации украинской теробороны под Херсоном - РИА Новости, 13.05.2023

Артиллеристы ударили по месту дислокации украинской теробороны под Херсоном

Российские артиллеристы в ночь на субботу нанесли удар по месту размещения подразделения бригады украинской теробороны под Херсоном, ликвидировав 10 украинских... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T12:01

2023-05-13T12:01

2023-05-13T12:47

специальная военная операция на украине

безопасность

херсон

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 13 мая – РИА Новости. Российские артиллеристы в ночь на субботу нанесли удар по месту размещения подразделения бригады украинской теробороны под Херсоном, ликвидировав 10 украинских военных и 6 автомобилей противника, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Также, по его словам, "вчера артиллерийским огнем в районе населенного пункта Приозерное уничтожена буксируемая пушка "Гиацинт-Б" с боекомплектом, потери: 5 погибших военных ВСУ, 3 раненых".

херсон

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, херсон, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф