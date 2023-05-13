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Артиллеристы ударили по месту дислокации украинской теробороны под Херсоном
Артиллеристы ударили по месту дислокации украинской теробороны под Херсоном - РИА Новости, 13.05.2023
Артиллеристы ударили по месту дислокации украинской теробороны под Херсоном
Российские артиллеристы в ночь на субботу нанесли удар по месту размещения подразделения бригады украинской теробороны под Херсоном, ликвидировав 10 украинских... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T12:01
2023-05-13T12:01
2023-05-13T12:47
специальная военная операция на украине
безопасность
херсон
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 13 мая – РИА Новости. Российские артиллеристы в ночь на субботу нанесли удар по месту размещения подразделения бригады украинской теробороны под Херсоном, ликвидировав 10 украинских военных и 6 автомобилей противника, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Также, по его словам, "вчера артиллерийским огнем в районе населенного пункта Приозерное уничтожена буксируемая пушка "Гиацинт-Б" с боекомплектом, потери: 5 погибших военных ВСУ, 3 раненых".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, херсон, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсон, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Артиллеристы ударили по месту дислокации украинской теробороны под Херсоном
Артиллеристы ночью ударили по пункту дислокации украинской теробороны в Зеленовке