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Власти Тернопольской области сообщили о прилете в промзону города

Власти Тернопольской области сообщили о прилете в промзону города - РИА Новости, 13.05.2023

Власти Тернопольской области сообщили о прилете в промзону города

Председатель Тернопольского областного совета Михаил Головко заявил о "прилете" в промышленную зону Тернополя на фоне ранее прозвучавших взрывов в городе и... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T23:55

2023-05-13T23:55

2023-05-13T23:55

специальная военная операция на украине

в мире

тернопольская область

украина

тернополь

михаил головков

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Председатель Тернопольского областного совета Михаил Головко заявил о "прилете" в промышленную зону Тернополя на фоне ранее прозвучавших взрывов в городе и области. "По предварительным данным, есть прилет в промзону Тернополя", - написал Головко в соцсетях. Ранее в субботу ряд украинских СМИ сообщил о взрывах в Тернопольской области Украины и ее административном центре - Тернополе. В субботу вечером в большинстве областей Украины, в том числе в Тернопольской области, была объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

тернопольская область

украина

тернополь

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в мире, тернопольская область, украина, тернополь, михаил головков, вооруженные силы рф