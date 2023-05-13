https://ria.ru/20230513/ternopol-1871572139.html
Власти Тернопольской области сообщили о прилете в промзону города
Власти Тернопольской области сообщили о прилете в промзону города - РИА Новости, 13.05.2023
Власти Тернопольской области сообщили о прилете в промзону города
Председатель Тернопольского областного совета Михаил Головко заявил о "прилете" в промышленную зону Тернополя на фоне ранее прозвучавших взрывов в городе и... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T23:55
2023-05-13T23:55
2023-05-13T23:55
специальная военная операция на украине
в мире
тернопольская область
украина
тернополь
михаил головков
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811251889_0:0:3378:1900_1920x0_80_0_0_1500c1803e9651636a61d67910eeeb26.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Председатель Тернопольского областного совета Михаил Головко заявил о "прилете" в промышленную зону Тернополя на фоне ранее прозвучавших взрывов в городе и области. "По предварительным данным, есть прилет в промзону Тернополя", - написал Головко в соцсетях. Ранее в субботу ряд украинских СМИ сообщил о взрывах в Тернопольской области Украины и ее административном центре - Тернополе. В субботу вечером в большинстве областей Украины, в том числе в Тернопольской области, была объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
тернопольская область
украина
тернополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811251889_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_c5dce731c47aeeff7519823f2dedee14.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тернопольская область, украина, тернополь, михаил головков, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Тернопольская область, Украина, Тернополь, Михаил Головков, Вооруженные силы РФ
Власти Тернопольской области сообщили о прилете в промзону города
Председатель Тернопольского областного совета Головко сообщил о прилете в промзону города