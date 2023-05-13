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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Тернополе
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Тернополе - РИА Новости, 13.05.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Тернополе
В Тернопольской области Украины были слышны взрывы, сообщило украинское интернет-издание "Страна". РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T22:50
2023-05-13T22:50
2023-05-13T23:20
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. В Тернопольской области Украины были слышны взрывы, сообщило украинское интернет-издание "Страна".Ранее в субботу издание также сообщало о взрывах в Тернополе."В Тернопольской области снова взрывы", - написало интернет-издание в своем телеграм-канале.Ранее воздушная тревога была объявлена в большинстве областей Украины, в том числе в Тернопольской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, тернополь, украина, тернопольская область, вооруженные силы рф
В мире, Тернополь, Украина, Тернопольская область, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Тернополе
Украинское издание "Страна.ua" сообщило о взрывах в Тернополе